Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина - 19.12.2024 Украина.ру
Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
Представитель британского издания ВВС в ходе "Прямой линии-2024" спросил президента России Владимира Путина, смог ли тот сберечь Россию, как ему ровно 25 лет назад "завещал" экс-президент страны Борис Ельцин
2024-12-19T16:44
2024-12-19T17:22
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Он также напомнил, что Ельцин был приятен Западу, и его "покровительственно хлопали по плечу, "не замечали, когда он прикладывался к рюмочке", но как только он поднял голос в защиту Югославии, отношение к нему тут же изменилось.
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новости, россия, запад, югославия, борис ельцин, владимир путин, ввс, британия, журналист
Новости, Россия, Запад, Югославия, Борис Ельцин, Владимир Путин, ВВС, Британия, журналист

Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина

16:44 19.12.2024 (обновлено: 17:22 19.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Представитель британского издания ВВС в ходе "Прямой линии-2024" спросил президента России Владимира Путина, смог ли тот сберечь Россию, как ему ровно 25 лет назад "завещал" экс-президент страны Борис Ельцин

"Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого, вело нас фактически к полной, тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что Ельцин был приятен Западу, и его "покровительственно хлопали по плечу, "не замечали, когда он прикладывался к рюмочке", но как только он поднял голос в защиту Югославии, отношение к нему тут же изменилось.
"Я сделал все, чтобы Россия была самостоятельной суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу, для того, чтобы использовать в своих целях", - резюмировал Путин.
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
13:49
Путин ответил американскому журналисту, что он готов предложить ТрампуЖурналист американского издания NBC Кир Сименс во время "Прямой линии-2024" спросил президента РФ Владимира Путина, что тот может предложить вновь избранному лидеру США
 
НовостиРоссияЗападЮгославияБорис ЕльцинВладимир ПутинВВСБританияжурналист
 
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