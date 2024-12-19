https://ukraina.ru/20241219/1059813592.html
Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина - 19.12.2024 Украина.ру
Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
Представитель британского издания ВВС в ходе "Прямой линии-2024" спросил президента России Владимира Путина, смог ли тот сберечь Россию, как ему ровно 25 лет назад "завещал" экс-президент страны Борис Ельцин
2024-12-19T16:44
2024-12-19T16:44
2024-12-19T17:22
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Он также напомнил, что Ельцин был приятен Западу, и его "покровительственно хлопали по плечу, "не замечали, когда он прикладывался к рюмочке", но как только он поднял голос в защиту Югославии, отношение к нему тут же изменилось.
https://ukraina.ru/20241219/1059798492.html
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новости, россия, запад, югославия, борис ельцин, владимир путин, ввс, британия, журналист
Новости, Россия, Запад, Югославия, Борис Ельцин, Владимир Путин, ВВС, Британия, журналист
Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
16:44 19.12.2024 (обновлено: 17:22 19.12.2024)
Представитель британского издания ВВС в ходе "Прямой линии-2024" спросил президента России Владимира Путина, смог ли тот сберечь Россию, как ему ровно 25 лет назад "завещал" экс-президент страны Борис Ельцин