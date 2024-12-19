https://ukraina.ru/20241219/1059813592.html

Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина

Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина - 19.12.2024 Украина.ру

Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина

Представитель британского издания ВВС в ходе "Прямой линии-2024" спросил президента России Владимира Путина, смог ли тот сберечь Россию, как ему ровно 25 лет назад "завещал" экс-президент страны Борис Ельцин

2024-12-19T16:44

2024-12-19T16:44

2024-12-19T17:22

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Он также напомнил, что Ельцин был приятен Западу, и его "покровительственно хлопали по плечу, "не замечали, когда он прикладывался к рюмочке", но как только он поднял голос в защиту Югославии, отношение к нему тут же изменилось.

https://ukraina.ru/20241219/1059798492.html

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новости, россия, запад, югославия, борис ельцин, владимир путин, ввс, британия, журналист