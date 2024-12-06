"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ
07:15 06.12.2024 (обновлено: 07:19 06.12.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в организации Atlantic Council раскритиковал командование Вооруженных сил Украины, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм"
"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", - призвал он.
По мнению Порошенко, цена подобных действий украинской армии "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем".
"Просто перестаньте работать на телевидение и начните работать для спасения солдат", - подчеркнул политик.
Подробнее о незавидном положении украинских бойцов - в материале Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащих на сайте Украина.ру.