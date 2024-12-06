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"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ

"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру

"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в организации Atlantic Council раскритиковал командование Вооруженных сил Украины, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм"

2024-12-06T07:15

2024-12-06T07:15

2024-12-06T07:19

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"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", - призвал он.По мнению Порошенко, цена подобных действий украинской армии "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем".Подробнее о незавидном положении украинских бойцов - в материале Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащих на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, петр порошенко