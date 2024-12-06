"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241206/1059457951.html
"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ
"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ - 06.12.2024 Украина.ру
"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в организации Atlantic Council раскритиковал командование Вооруженных сил Украины, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм"
2024-12-06T07:15
2024-12-06T07:19
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/83/1033268306_0:311:2440:1684_1920x0_80_0_0_7b64253db1ba146db9a4db60fd5b1cb5.jpg
"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", - призвал он.По мнению Порошенко, цена подобных действий украинской армии "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем".Подробнее о незавидном положении украинских бойцов - в материале Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащих на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/83/1033268306_109:0:2386:1708_1920x0_80_0_0_2e78f22ea649897f30c0d2bcf2faf6d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, вооруженные силы украины, петр порошенко
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко

"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ

07:15 06.12.2024 (обновлено: 07:19 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в организации Atlantic Council раскритиковал командование Вооруженных сил Украины, заявив, что Киев отправляет военных в "мясной шторм"
"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм"… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции", - призвал он.
По мнению Порошенко, цена подобных действий украинской армии "огромна и будет иметь негативные результаты в будущем".

"Просто перестаньте работать на телевидение и начните работать для спасения солдат", - подчеркнул политик.

Подробнее о незавидном положении украинских бойцов - в материале Потери ВСУ ежесуточно превышают тысячу военнослужащих на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныПетр Порошенко
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31Введут ли миротворцев на Украину и кто в Киеве мог бы поговорить с Такером Карлсоном – Ищенко
08:23Безуглая назвала Умерова и его окружение преступной группировкой
08:08Главное за ночь 6 декабря
07:50Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian
07:32США хотят "бросить" Украину на Евросоюз — Лавров
07:15"Операция мясной шторм": Порошенко раскритиковал командование ВСУ
07:00Петр Скоробогатый: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск
06:30Дмитрий Краснов: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно
06:15Алехин: ВСУ получили приказ до последнего удерживать Суджу, но бойцы "Севера" уже давят их в Мартыновке
06:05За полчаса до пуска "Орешника": военный эксперт рассказал, о чем Россия не будет предупреждать Украину
06:00"Человек в магазине работает, а внутри него воин": Георгий Мамсуров о том, как люди раскрываются на СВО
05:45Нас ждут в Киеве, Харькове и Одессе: политолог о том, почему Украина бьется в истерике и повышает ставки
05:30Владимир Фитин о том, почему террористы в Сирии добились успеха и ждет ли Ближний Восток большая война
05:16Культура отмены отменена, на арт-рынке проблемы. События кино, музыки и изобразительного искусства
05:15"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово
05:10Мария Бутина: Не надо путать переселенцев из недружественных стран с трудовыми мигрантами и беженцами
05:00"Зоопарк" бронетехники: Корнев объяснил, какие модели западных и советских танков используют ВСУ
04:45"Мальва", "Коалиция", "Краснополь": военный эксперт рассказал про темпы производства современных систем
04:30"Одними БТРами жив не будешь": Корнев рассказал, с чем ВСУ собираются идти в новый контрнаступ
04:15Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину
Лента новостейМолния