"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России - 06.12.2024 Украина.ру
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"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России
"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России - 06.12.2024 Украина.ру
"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России
При установлении новой системы безопасности в Европе после конфликта на Украине необходимо учесть, что Россия очень усилилась, а Европа и Киев слабы. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2024-12-06T11:40
2024-12-06T11:50
новости
виктор орбан
европа
россия
украина
владимир зеленский
нато
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"США играют незаменимо важную роль в системе безопасности Европы. Если бы они собрались и ушли - такая возможность постоянно существует - на другую сторону океана и оставили Европу, в этот момент бы образовался вакуум безопасности", - сказал Орбан.По его словам, по окончании конфликта на Украине необходимо будет установить систему безопасности в Европе.Венгерский премьер подчеркнул, что новая система должна будет "гарантировать безопасность европейских стран и определять место США в ней", переговоры об этом пройдут в течение следующих года или двух.Он также отметил, что Киев поставил "не на ту лошадь", когда под влиянием англосаксов отказался весной 2022 года заключить мирный договор с Россией.О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, виктор орбан, европа, россия, украина, владимир зеленский, нато
Новости, Виктор Орбан, Европа, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО

"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России

11:40 06.12.2024 (обновлено: 11:50 06.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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При установлении новой системы безопасности в Европе после конфликта на Украине необходимо учесть, что Россия очень усилилась, а Европа и Киев слабы. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"США играют незаменимо важную роль в системе безопасности Европы. Если бы они собрались и ушли - такая возможность постоянно существует - на другую сторону океана и оставили Европу, в этот момент бы образовался вакуум безопасности", - сказал Орбан.
По его словам, по окончании конфликта на Украине необходимо будет установить систему безопасности в Европе.
"Россия изменилась - очень усилилась, Украина тоже изменилась - очень ослабла. Выяснилось, что Европа в военном отношении чрезвычайно слаба, потому что у нее нет столько средств и оружия, сколько было бы необходимо в случае конфликта с Россией, нет денег на войну, так что все знаки указывают на слабость Европы", - отметил Орбан.
Венгерский премьер подчеркнул, что новая система должна будет "гарантировать безопасность европейских стран и определять место США в ней", переговоры об этом пройдут в течение следующих года или двух.
Он также отметил, что Киев поставил "не на ту лошадь", когда под влиянием англосаксов отказался весной 2022 года заключить мирный договор с Россией.
О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
 
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