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"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России

"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России - 06.12.2024 Украина.ру

"Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России

При установлении новой системы безопасности в Европе после конфликта на Украине необходимо учесть, что Россия очень усилилась, а Европа и Киев слабы. На это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2024-12-06T11:40

2024-12-06T11:40

2024-12-06T11:50

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"США играют незаменимо важную роль в системе безопасности Европы. Если бы они собрались и ушли - такая возможность постоянно существует - на другую сторону океана и оставили Европу, в этот момент бы образовался вакуум безопасности", - сказал Орбан.По его словам, по окончании конфликта на Украине необходимо будет установить систему безопасности в Европе.Венгерский премьер подчеркнул, что новая система должна будет "гарантировать безопасность европейских стран и определять место США в ней", переговоры об этом пройдут в течение следующих года или двух.Он также отметил, что Киев поставил "не на ту лошадь", когда под влиянием англосаксов отказался весной 2022 года заключить мирный договор с Россией.О вмешательстве западных стран в украинский конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, виктор орбан, европа, россия, украина, владимир зеленский, нато