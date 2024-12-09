Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка - 09.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241209/1059503085.html
Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка
Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка - 09.12.2024 Украина.ру
Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка
Обстрелы Петровского района Донецка существенно сократились по мере ухудшения положения ВСУ в городе Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
2024-12-09T11:30
2024-12-09T12:20
новости
донецк
донецкая народная республика
курахово
денис пушилин
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
россия 24
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d245885db6a7c6369cb28276dc9a2abc.jpg
Положение ВСУ ухудшается не только под Курахово, но и в других районах ДНР, отметил глава народной республики."Мы видим, что ситуация также для противника ухудшается каждые сутки с учетом освобожденных населенных пунктов, с учетом боев, которые идут в ряде населенных пунктов, которые также являются ключевыми", - констатировал Пушилин.Он отметил большое значение для ухудшения снабжения и ротации украинской армии по итогам боевых действий, позволивших освободить Старые Терны и другие населённые пункты ДНР. Позитивно это сказалось на положении мирных жителей столицы республики.Ранее об обстрелах Донецка регулярно информировал в своём телеграм-канале глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.Также в новостях: Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения КрасноармейскаРанее на эту тему: Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под ПокровскомБольше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
донецк
донецкая народная республика
курахово
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c8d442c05ae0775654bc23f0e2834389.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, донецкая народная республика, курахово, денис пушилин, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, россия 24, всу, сво, днр, новые регионы, мирные жители, обстрелы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Курахово, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, Россия 24, ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы, мирные жители, обстрелы

Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка

11:30 09.12.2024 (обновлено: 12:20 09.12.2024)
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Обстрелы Петровского района Донецка существенно сократились по мере ухудшения положения ВСУ в городе Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
Положение ВСУ ухудшается не только под Курахово, но и в других районах ДНР, отметил глава народной республики.
"Мы видим, что ситуация также для противника ухудшается каждые сутки с учетом освобожденных населенных пунктов, с учетом боев, которые идут в ряде населенных пунктов, которые также являются ключевыми", - констатировал Пушилин.
Он отметил большое значение для ухудшения снабжения и ротации украинской армии по итогам боевых действий, позволивших освободить Старые Терны и другие населённые пункты ДНР. Позитивно это сказалось на положении мирных жителей столицы республики.
"И сейчас мы, конечно, говорим пока аккуратно, но всё же: снижаются обстрелы Петровского района Донецка. И это как раз связываем напрямую с освобождением Курахова и продвижением в этом направлении наших подразделений", - сказал Пушилин.
Ранее об обстрелах Донецка регулярно информировал в своём телеграм-канале глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.
Также в новостях: Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска
Ранее на эту тему: Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаКураховоДенис ПушилинАлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныРоссия 24ВСУСВОДНРНовые регионымирные жителиобстрелы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
12:16Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
11:51Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину
11:30Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка
11:06Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска
10:42Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
10:11"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
09:50Что понадобится мигранту сразу же после переезда в Россию: Бутина о трёх важных моментах
09:46Трамп заявил, что работает над концепцией прекращения "нелепой войны" на Украине
09:42Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
09:26Над Белгородской областью сбито 15 из 20 украинских БПЛА
07:00Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство
06:55Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам
06:30Замерзают насмерть в окопах: эксперт раскрыл, почему солдаты ВСУ умирают от холода на передовой
06:15Противник окружён: Алехин раскрыл, как ВС РФ давят ВСУ в Курахово и готовятся к наступлению на Гуляйполе
06:00Разгром ВСУ в 2025 году: политолог о том, почему для долгосрочной кампании нужны ресурсы и мобилизация
05:45Алехин: ВСУ за сутки потеряли 500 человек под Купянском, но продолжают атаковать позиции ВС РФ на Осколе
05:30Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой
05:15Взяли Новодаровку и продвигаются в районе Нового Комара: Алехин рассказал про успехи ВС РФ на Запорожье
05:00Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
Лента новостейМолния