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Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка

Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка - 09.12.2024 Украина.ру

Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка

Обстрелы Петровского района Донецка существенно сократились по мере ухудшения положения ВСУ в городе Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин

2024-12-09T11:30

2024-12-09T11:30

2024-12-09T12:20

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Положение ВСУ ухудшается не только под Курахово, но и в других районах ДНР, отметил глава народной республики."Мы видим, что ситуация также для противника ухудшается каждые сутки с учетом освобожденных населенных пунктов, с учетом боев, которые идут в ряде населенных пунктов, которые также являются ключевыми", - констатировал Пушилин.Он отметил большое значение для ухудшения снабжения и ротации украинской армии по итогам боевых действий, позволивших освободить Старые Терны и другие населённые пункты ДНР. Позитивно это сказалось на положении мирных жителей столицы республики.Ранее об обстрелах Донецка регулярно информировал в своём телеграм-канале глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.Также в новостях: Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения КрасноармейскаРанее на эту тему: Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под ПокровскомБольше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря

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