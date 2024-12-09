https://ukraina.ru/20241209/1059499678.html

Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам

Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам - 09.12.2024 Украина.ру

Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикам

Профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект об увеличении акцизов на табачные изделия. С начала 2024 года цены на сигареты вырастут минимум на 40 гривен (104 рубля) за пачку.

2024-12-09T06:55

2024-12-09T06:55

2024-12-09T06:55

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Таким образом, с 2024 года минимальная стоимость пачки сигарет составит 92,8 гривны (241 рубль), а к 2028 году она достигнет 173,6 гривен. Одновременно будут повышаться и налоги на системы нагревания табака, но несколько меньшими темпами.Таким образом, к 2028 году пачка сигарет на Украине подорожает в два раза, а цены на сигареты станут европейскими. У этого решения будет масса последствий как для украинской табачной промышленности, так и для рынка и курильщиков.Хозяева одни и те же, а табак порозньМировой рынок сигарет контролируют транснациональные корпорации:· американо-британская ТНК British American Tobacco (BAT), основанная в 1992 году;· американская Philip Morris International (PMI) 1900 года рождения;· британская Imperial Tobacco 1901 года рождения;· американская Altria Group, образованная в 1847 году (контролирует бывшую Philip Morris USA).По пути приватизации табачных монополий пошли в Южной Корее и Японии, где и были образованы корейская KT&G (корпоратизирована в 1989 году) и японская Japan Tobacco (приватизирована в 1985 году). Особняком на мировом табачном рынке выделяются China National Tobacco Corporation — китайская табачная госмонополия, образованная в 1982 году.Постсоветский табачный рынок не стал исключением, и табачные фабрики одна за другой практически без какого-либо исключения (разве что Белоруссия) перешли в собственность ТНК. Последняя крупная фабрика, которую поглотили ТНК в России — "Донской табак". Она стала собственностью JTI в 2018 году.Схожая история и распространением сигарет: дистрибьютор "Мегаполис" — компания, созданная в 1991 году гражданами России, — в 2010 году зашла на рынок Украины, поглотив своих локальных конкурентов. В 2013–2015 годах она была монополистом на рынке оптовой продажи табачных изделий. Но в 2013 году владельцы "Мегаполиса" — Игорь Кесаев и Сергей Кациев — продали 40% своей компании JTI и Philip Morris. Затем JTI и Philip Morris нарастили свои доли в "Мегаполисе". А на Украине в 2016 году "Мегаполис-Украина" превратился в TEDIS Ukraine после продажи бизнеса Кесаевым ещё в 2014 году. Сейчас крупнейший табачный дистрибьютор Украины контролируется Борисом Кауфманом и двумя подданными британской короны.Затем — вплоть до 2022 года — на рынке было относительное затишье. А дальше завертелось.JTI пыталась уйти из России, но передумала, так как она является для корпорации крупнейшим рынком. Аналогичное решение приняла и Philip Morris. British American Tobacco из России и Белоруссии ушла, передав предприятия консорциуму российских инвесторов и топ-менеджеров ВАТ, а Imperial Brands продала свой бизнес группе российских бизнесменов, владеющих крупнейшим табачным дистрибьютором — компанией "Мегаполис".И если в России табачным ТНК пришлось менять юрлица, систему управления (часть заводов управляются менеджерами из Гонконга) и перестраивать логистику (табак теперь везут через Турцию) и финансы (транзакции осуществляются через ОАЭ), то на Украине запустились свои интересные процессы.Акцизом по контрабандеСокращающееся из года в год производство сигарет стало проседать ещё сильнее под давлением сперва систем нагревания табака, а затем и массовой продажи электронных сигарет. Так, Philip Morris в октябре 2024 года объявила о планах по закрытию двух табачных фабрик — в Берлине и Дрездене.Схожая история была и на Украине. До начала СВО свыше 80% местного рынка табачной продукции контролировали ТНК, которые декларировали минимальную маржу в 4%. Постмайданная власть понимала, что табачные гиганты систематически недоплачивали в бюджет. Но в силу общей деиндустриализации в 2018 году British American Tobacco уплатила в бюджет Украины 16,05 млрд грн налогов, войдя в тройку крупнейших налогоплательщиков страны. Тогда же — в 2018 году — киевская власть приняла план по повышению ставок акцизов на табачные изделия на 20% ежегодно, чтобы к 2025 году обеспечить исполнение требований Директивы ЕС по минимальному акцизу на в размере 90 евро за 1 тыс. сигарет. Но так как ставка акциза была привязана к гривне, а она периодически обесценивалась, то к 2025 году вышли бы максимум на 70 евро за 1 тыс. сигарет.Осенью 2019 года Рада приняла законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а заодно законопроект устанавливал фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку. Табачные гиганты на это отреагировали снижением производства, которое рухнуло на15,6 млрд штук (примерно столько в год выкуривают в Казахстане). Тогда же ВАТ закрыла фабрику в Прилуках (Черниговская область), а ассоциация "Укртабак" предупредила о риске сокращения объёма производства сигарет на 25% и увольнения 50 тыс. человек.В итоге законопроект №1049 с антитабачной поправкой ветировал Владимир Зеленский в феврале 2020 года, но это не слишком помогло поддержанию объёмов производства в отрасли: выпуск сигарет стабильно падал, количество занятых с 2010 по 2021 годы сократилось с 384 тыс. до 278 тыс. человек или на 106 тыс. рабочих. Просто сказался фактор непрерывно увеличивающейся ставки акцизов.Давили на Киев с повышением акцизов не просто так: ЕС боролся с контрабандой сигарет из Украины, с которой десятилетиями кормились контрабандисты.Долгие годы за право быть контрабандистом №1 на европейском рынке соревновались Украина и Белоруссия, но в 2016 году Украина стала крупнейшим поставщиком нелегального табака на рынок Европы. Белоруссия в это время переключилась на рынок России, а в 2020 году и вовсе утратила возможность закупать табак, бумагу и фильтры в ЕС.И что в случае с Украиной, что в случае и с Белоруссией, враждебные друг другу силы, Евросоюз и Россия,прибегли к одинаковому инструменту — выравниванию ставок акцизов между разными странами, что приводит к исчезновению разницы в их стоимости.Сигареты производят одни и те же ТНК, но в разных юрисдикциях с разными налоговыми режимами и ставками акцизов. Последние уплачивает завод — предприятия легче контролировать, чем дистрибьюторов или розничных продавцов — и закладывает акциз в стоимость каждой пачки. После сигареты оказываются в руках контрабандистов и переправляются в ЕС, где в силу больше ставки акциза местные сигареты оказываются дороже контрабандных.В Евразийском союзе акцизы на сигареты гармонизируются с 2024 года с индикативной ставки в 35 евро за 1 тыс. штук, а в случае с ЕС и Украиной — с 2028 года и ставке в 80 евро за 1 тыс. штук. А чтобы Киев не попытался уклониться от взятых на себя обязательств, пересмотр ставок увязали с финансированием по линии МВФ.И если бы домайданная власть подобному давлению сопротивлялась бы — она была куда более чувствительна к мнению региональных элит, среди которых много контрабандистов, — то постмайданная (особенно власть Зеленского) на контрабанде не зарабатывает. Мало того, повышение ставок акцизов помогает ей латать бюджетные дыры, а наиболее прибыльным бизнесом на Украине стало рабовладение через ТЦК и переправка военнообязанных за границу, что приносит куда больше денег, чем сигареты.В тень и из тениФактор СВО привёл к ещё большим проблемам у табачных фабрик, которые хорошо иллюстрируют жалобы директора по корпоративным связям компании "Филипп Моррис Украина" Михаила Полякова, заявивший в октябре 2024 года о том, что импортировать сигареты из Польши на Украину на 10% выгоднее, чем производить их на территории самой Украины.Во-первых, из-за потери части населения польский рынок для Philip Morris стал приоритетным — в 2022 году PMI сократила отгрузки на украинском рынке на 30,1%, восстановив из спустя два года лишь после запуска фабрики в Прилуках. Во-вторых, в Польше проще ситуация с рабочей силой и риск невыхода мужчины на работу меньше, чем на Украине. В-третьих, во время воздушных тревог на Львовской табачной фабрике останавливаются производственные линии, тогда как в Польше всё работает. Отдельная проблема — перебои и дефицит с электроэнергией, а также действие комендантского часа.***Естественно, в условиях непрерывного роста цен на сигареты и одновременного падения уровня доходов рынок стал уходить в тень. В октябре 2023 года в тени была четверть украинского рынка сигарет, но к июлю 2024 доля нелегальной торговли табачной продукцией сократилась до 14,6%. Для сравнения: в России доля теневого рынка составляет 10,8%, а Венгрии и Румынии в "тени" находится 8% и 6% рынка сигарет соответственно.Киевская власть попыталась активизировать борьбу с нелегальным (то есть без уплаты акциза) производством сигарет для их последующей реализации внутри страны и контрабанды в ЕС. В мае украинские силовики начали обыски на пяти заводах, в октябре их продолжили, сопровождая изъятием производственных линий. Цель — сократить до возможного минимума долю нелегального рынка, чтобы не терять ежегодно по 23 млрд гривен на неуплаченных акцизах. При этом 99% рынка жидкостей для вейпов на Украине находится в тени, а ими пользуются 16% курильщиков (75% курят сигареты).Скорее всего, своей цели киевская власть и её силовики достигнут: после гармонизации ставок акцизов контрабанда сигарет в ЕС из Украины прекратится, а ужесточившийся контроль над табачными фабриками сделает для них невыгодным выпуск неучтённой продукции. Это отразится на статистике производства и приведёт к дополнительному сокращению занятости в отрасли. Обратной стороной этого процесса станет выколачивание денег из курильщиков и использование собираемых сверх средств на финансирование войны.Как показала практика последних лет, действия киевской власти представляют для украинских граждан куда большую угрозу, чем безусловно опасное для здоровья табакокурение. Украинские военкомы убивают куда быстрее рака лёгких.Читайте также: Никто не желает сдаваться. О чем еще говорит сравнение госбюджетов России и Украины на 2025 год

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эксклюзив, украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, рада, верховная рада, ес