Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году - 09.12.2024 Украина.ру
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Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году
Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году - 09.12.2024 Украина.ру
Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году
Москва будет пытаться максимально избегать варианта перехода к более активной военной кампании, потому что это потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-12-09T04:45
2024-12-09T04:45
новости
россия
москва
украина
пётр скоробогатый
дональд трамп
переговоры
европа
сша
сво
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Я не думаю, что во время переговоров по Украине речь пойдет о большой войне, хотя аргументы России и США уже доведены до ядерного предела, отметил эксперт.При этом у избранного президента США Дональда Трампа есть варианты выхода из переговоров, когда вопросы Украины будут возложены на Европу в "болотно-медленном формате", указал политолог.Он отметил, что Москва будет пытаться максимально избежать этого варианта, потому что он потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Это потребует серьезной работы с гражданами, для которых "два кончика этой вилки" остаются актуальными, добавил эксперт.С одной стороны, большинство людей хотят мира как можно быстрее. С другой стороны, большинство людей хотят, чтобы Россия завершила спецоперацию на своих условиях так, чтобы война не возобновилась, сообщил политолог."Так что в 2025 году российскому руководству придется решать, какой из этих двух стратегий придерживаться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, украина, пётр скоробогатый, дональд трамп, переговоры, европа, сша, сво, геополитика, спецоперация, мир, детали
Новости, Россия, Москва, Украина, Пётр Скоробогатый, Дональд Трамп, переговоры, Европа, США, СВО, геополитика, Спецоперация, мир, детали

Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году

04:45 09.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Москва будет пытаться максимально избегать варианта перехода к более активной военной кампании, потому что это потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Я не думаю, что во время переговоров по Украине речь пойдет о большой войне, хотя аргументы России и США уже доведены до ядерного предела, отметил эксперт.
При этом у избранного президента США Дональда Трампа есть варианты выхода из переговоров, когда вопросы Украины будут возложены на Европу в "болотно-медленном формате", указал политолог.
"И этот момент, когда мы поднимем флаг и заявим о готовности к более активной военной кампании, не такой простой. Это даже не вопрос ресурсов, это вопрос геополитики", — подчеркнул Скоробогатый.
Он отметил, что Москва будет пытаться максимально избежать этого варианта, потому что он потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Это потребует серьезной работы с гражданами, для которых "два кончика этой вилки" остаются актуальными, добавил эксперт.
С одной стороны, большинство людей хотят мира как можно быстрее. С другой стороны, большинство людей хотят, чтобы Россия завершила спецоперацию на своих условиях так, чтобы война не возобновилась, сообщил политолог.
"Так что в 2025 году российскому руководству придется решать, какой из этих двух стратегий придерживаться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.
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05:00Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
04:45Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году
04:30Скоробогатый: США снимают сливки с Европы, которая неспособна принимать решения о своем будущем
04:15Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск
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