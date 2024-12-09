Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Москва будет пытаться максимально избегать варианта перехода к более активной военной кампании, потому что это потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Я не думаю, что во время переговоров по Украине речь пойдет о большой войне, хотя аргументы России и США уже доведены до ядерного предела, отметил эксперт.
При этом у избранного президента США Дональда Трампа есть варианты выхода из переговоров, когда вопросы Украины будут возложены на Европу в "болотно-медленном формате", указал политолог.
"И этот момент, когда мы поднимем флаг и заявим о готовности к более активной военной кампании, не такой простой. Это даже не вопрос ресурсов, это вопрос геополитики", — подчеркнул Скоробогатый.
Он отметил, что Москва будет пытаться максимально избежать этого варианта, потому что он потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Это потребует серьезной работы с гражданами, для которых "два кончика этой вилки" остаются актуальными, добавил эксперт.
С одной стороны, большинство людей хотят мира как можно быстрее. С другой стороны, большинство людей хотят, чтобы Россия завершила спецоперацию на своих условиях так, чтобы война не возобновилась, сообщил политолог.
"Так что в 2025 году российскому руководству придется решать, какой из этих двух стратегий придерживаться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.
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