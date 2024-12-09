https://ukraina.ru/20241209/1059486250.html

Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году

Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году - 09.12.2024 Украина.ру

Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году

Москва будет пытаться максимально избегать варианта перехода к более активной военной кампании, потому что это потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-12-09T04:45

2024-12-09T04:45

2024-12-09T04:45

новости

россия

москва

украина

пётр скоробогатый

дональд трамп

переговоры

европа

сша

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058502770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36effa66f15596dd234f0fbf00ce45fa.jpg.webp

Я не думаю, что во время переговоров по Украине речь пойдет о большой войне, хотя аргументы России и США уже доведены до ядерного предела, отметил эксперт.При этом у избранного президента США Дональда Трампа есть варианты выхода из переговоров, когда вопросы Украины будут возложены на Европу в "болотно-медленном формате", указал политолог.Он отметил, что Москва будет пытаться максимально избежать этого варианта, потому что он потребует серьезных управленческих решений, чтобы подготовить страну еще к двум-трем годам войны. Это потребует серьезной работы с гражданами, для которых "два кончика этой вилки" остаются актуальными, добавил эксперт.С одной стороны, большинство людей хотят мира как можно быстрее. С другой стороны, большинство людей хотят, чтобы Россия завершила спецоперацию на своих условиях так, чтобы война не возобновилась, сообщил политолог."Так что в 2025 году российскому руководству придется решать, какой из этих двух стратегий придерживаться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если Трамп сорвет переговоры, Россия включит в свой состав Харьков или Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, как выделение средств на вооружение украинской армии на Западе сочетается с разговорами о мире — в интервью Дмитрия Краснова: Россия должна больно ударить по Западу, отправив его экономику на дно на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059477587.html

россия

москва

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, украина, пётр скоробогатый, дональд трамп, переговоры, европа, сша, сво, геополитика, спецоперация, мир, детали