https://ukraina.ru/20241207/1059452904.html

Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи

Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи - 07.12.2024 Украина.ру

Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи

Танки и самоходки — это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ, а Южная Корея как раз готова "подставить дружеское плечо", так как Сеул — один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире

2024-12-07T10:00

2024-12-07T10:00

2024-12-07T10:00

новости

южная корея

россия

сеул

вооруженные силы украины

техника

военная техника

поставки

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Отвечая на вопрос, какая южнокорейская техника представляет для ВС РФ наибольшую угрозу в случае возможной отправки Сеулом, эксперт отметил, что это танки.Он добавил, что на третьем месте по опасности идут ракетные системы.“Южная Корея успешно создает как зенитные системы (их Сеул как раз мог бы поставлять на Украину), так и системы "земля-земля". Они успешно производят и испытывают ракетные комплексы вроде нашего "Искандера", — объяснил Корнев.Еще по теме: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мыПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов

https://ukraina.ru/20241205/1059426815.html

южная корея

россия

сеул

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новости, южная корея, россия, сеул, вооруженные силы украины, техника, военная техника, поставки, детали