Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи - 07.12.2024 Украина.ру
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Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи
Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи - 07.12.2024 Украина.ру
Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи
Танки и самоходки — это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ, а Южная Корея как раз готова "подставить дружеское плечо", так как Сеул — один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире
2024-12-07T10:00
2024-12-07T10:00
новости
южная корея
россия
сеул
вооруженные силы украины
техника
военная техника
поставки
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Отвечая на вопрос, какая южнокорейская техника представляет для ВС РФ наибольшую угрозу в случае возможной отправки Сеулом, эксперт отметил, что это танки.Он добавил, что на третьем месте по опасности идут ракетные системы.“Южная Корея успешно создает как зенитные системы (их Сеул как раз мог бы поставлять на Украину), так и системы "земля-земля". Они успешно производят и испытывают ракетные комплексы вроде нашего "Искандера", — объяснил Корнев.Еще по теме: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мыПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
https://ukraina.ru/20241205/1059426815.html
южная корея
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, южная корея, россия, сеул, вооруженные силы украины, техника, военная техника, поставки, детали
Новости, Южная Корея, Россия, Сеул, Вооруженные силы Украины, техника, военная техника, поставки, детали

Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи

10:00 07.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Танки и самоходки — это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ, а Южная Корея как раз готова "подставить дружеское плечо", так как Сеул — один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Отвечая на вопрос, какая южнокорейская техника представляет для ВС РФ наибольшую угрозу в случае возможной отправки Сеулом, эксперт отметил, что это танки.
“Сеул — это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире. На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. И танки, и самоходки — это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ. Южная Корея могла бы поставлять их за деньги (бесплатно она это делать не будет), но, похоже, пока таких договоренностей нет”, — рассказал Корнев.
Он добавил, что на третьем месте по опасности идут ракетные системы.
“Южная Корея успешно создает как зенитные системы (их Сеул как раз мог бы поставлять на Украину), так и системы "земля-земля". Они успешно производят и испытывают ракетные комплексы вроде нашего "Искандера", — объяснил Корнев.
- РИА Новости, 1920, 05.12.2024
5 декабря, 10:37
В силу вступил договор о партнерстве России и КНДРДоговор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР вступил в силу, сообщили в российском МИД
Еще по теме: Евгений Ким о мятеже в Южной Корее: США будут провоцировать КНДР, но северяне не так терпеливы, как мы
Полный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
 
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