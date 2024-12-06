https://ukraina.ru/20241206/1059461280.html

Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабря

Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабря - 06.12.2024 Украина.ру

Причины СВО, врио губернатора Курской области. Главное на Украине на утро 6 декабря

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о причинах спецоперации ВС РФ на Украине. Врио губернатора Курской области стал Александр Хинштейн

2024-12-06T09:42

2024-12-06T09:42

2024-12-06T09:48

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хинштейн

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В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о причинах специальной военной операции ВС РФ. По его словам, если бы Украина соблюдала Минские соглашения, то никакой спецоперации бы не было."Эти соглашения с самого начала саботировались. Сначала Петром Порошенко, а затем Владимиром Зеленским. Оба, кстати, стали президентами под лозунгом мира. И оба солгали. Когда же мы увидели, что Минские соглашения саботируются и мы стали свидетелями попыток захватить эту часть Донбасса силой. В это самое время мы предлагали проект договора о гарантиях безопасности НАТО и США. Он был отвергнут. И когда Украина и её спонсоры запустили план "Б", пытаясь силой захватить эту часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили Минские соглашения, Украина была бы единым целым, исключая Крым", - указал Лавров.Он рассказал о том, как шла работа над Минскими соглашениями и о том, что к тому времени вопрос о российской принадлежности Крыма не оспаривался."Я там был. Эти переговоры продолжались 17 часов. К тому времени Крым был уже для них потерян. Там был проведен референдум. Никто на Западе, включая моего коллегу Джона Керри, который присутствовал на встрече вместе с нами, не поднимал вопрос о Крыме. Все были сосредоточены на Донбассе. Минские соглашения предусматривали территориальную целостность Украины, исключая Крым. Речь шла о предоставлении особого статуса для маленькой части Донбасса - даже не для всей территории - и не для всей Новороссии. Согласно Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности ООН, часть Донбасса должна была иметь право говорить и учиться на русском языке, преподавать его, иметь местные правоохранительные органы - как в штатах США, с ними должны были консультироваться при назначении судей и прокуроров, а также они должны были иметь некоторые облегченные экономические связи с соседними регионами России. Вот и всё", - напомнил Лавров.Также глава МИД РФ указал на то, при каких обстоятельствах были сорваны мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле."Это было в апреле 2022 года. Принципы, лежавшие в основе этого документа, говорили о невступлении Украины в НАТО, но ей бы предоставлялись гарантии безопасности при участии ряда стран и России. Эти гарантии безопасности не будут распространяться на Крым или на восток Украины. Это было их предложение. Оно было парафировано. Глава украинской делегации в Стамбуле Давид Арахамия, который до сих пор является председателем фракции Зеленского в парламенте Украины, недавно в интервью подтвердил, что это действительно так. Мы были готовы разработать договор на основе этих принципов", - отметил он.Лавров напомнил о словах Арахамии о том, что бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон велел Украине продолжать воевать."Джонсон это отрицал. Но Арахамия, который был на переговорах, утверждал, что это был Борис Джонсон. Другие говорят, что это Владимир Путин сорвал сделку из-за "резни" в Буче. Но о резне в Буче они почему-то больше никогда не упоминают. Я об этом говорю. Мы говорили. В каком-то смысле они "защищаются". Несколько раз выступая в Совете Безопасности ООН, на Генеральной Ассамблее сидя за столом с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в течение двух лет я поднимал вопрос о н.п. Буча. Я говорил о том, что странно, что вы молчите насчет Бучи. Вы все громко высказывались, когда команда "Би-Би-Си" оказалась на улице, где были обнаружены тела. Интересовался, можно ли узнать имена людей, чьи тела были показаны в эфире "Би-Би-Си? В ответ – полная тишина. Обратился лично к Гутеррешу в присутствии членов Совбеза ООН. Но он ничего не ответил", - указал Лавров.Он также заявил, что сегодня Буча не интересует ни западных политиков, ни чиновников ООН, ни журналистов."Когда общался с ними в сентябре этого года, попросил их как профессионалов узнать имена тех, чьи тела были показаны в Буче. Ответа нет", - отметил глава МИД РФ.Также Лавров указал, что Россия послала США сигнал, ударив "Орешником" по цели в Днепропетровске, а противостояние с США назвал "гибридной войной."Официально мы не воюем. Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений. Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний — пару недель назад — от новой системы "Орешник" был воспринят всерьёз", - подчеркнул министр иностранных дел Росси.Он выразил обеспокоенность высказываниями официальных лиц Пентагона об упреждающих ударах по России, в т.ч. и ядерных."Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьёзная ошибка", - подчеркнул Лавров.Он подчеркнул, что РФ не рассматривает возможность ядерной войны с США и хотела бы нормальных отношений с Соединёнными Штатами.Новый глава Курской областиПрезидент России Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы региона, соответствующий указ был 5 декабря опубликован на сайте Кремля."В связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А. Б. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области", — отмечалось в документе.Бывший губернатор Курской области в своём телеграм-канале поблагодарил земляков за поддержку."Сегодня наш регион, вся страна проходят через сложнейшие испытания. Каждый из нас, как истинный патриот, делает всё возможное ради будущего нашей Родины. По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Благодарю всех вас за поддержку, которую вы оказывали мне и моим коллегам. Мы вместе шли вперёд и решали возникающие задачи. Спасибо моей команде, с которой мы круглосуточно трудились ради благополучия Курской области. На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию. Курская земля и её жители всегда будут в моём сердце. Желаю всем здоровья, мужества и единства. Мы обязательно победим!" - подчеркнул он.В свою очередь Хинштейн заявил, что новое назначение для него — огромная честь."Наш президент назначил меня врио губернатора Курской области. Это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много. Сделаю всё, чтобы выполнить поставленные Президентом задачи и завоевать доверие курян. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!" - написал он в своём телеграм-канале утром 6 декабря.В регионе продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.О происходящем в зоне СВО — в статье Геннадия Алёхина "ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе".

https://ukraina.ru/20241205/1059448997.html

https://ukraina.ru/20241205/1059429961.html

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Егор Леев

россия, украина, сергей лавров, хинштейн, давид арахамия, курская область, нато, оон, би-би-си