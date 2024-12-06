Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину - 06.12.2024 Украина.ру
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Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину
Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину - 06.12.2024 Украина.ру
Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину
Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире. На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. Южная Корея могла бы поставлять их Украине за деньги, но, похоже, пока таких договоренностей нет. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-12-06T04:15
2024-12-06T04:15
новости
южная корея
сеул
украина
танки
бронетехника
поставки
военная техника
зенитные ракетные комплексы
артиллерия
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Наиболее неприятная и опасная боевая система, которую сегодня производит Южная Корея – это танки. Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире, рассказал эксперт.Он уточнил, что на третьем месте по опасности идут ракетные системы. Южная Корея успешно создает как зенитные системы (именно их Сеул мог бы поставлять Киеву), так и системы "земля-земля". По его словам, Южная Корея успешно производит и испытывает ракетные комплексы вроде российского "Искандера". Правда, есть некоторые нюансы, связанные с международными ограничениями на поставки такого рода систем, указал он."Хотя в целом я сомневаюсь, что даже в случае смены руководства Южной Кореи в ближайшие месяцы и даже в ближайший год договоренности о таких поставках будут заключены и реализованы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О различных аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
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новости, южная корея, сеул, украина, танки, бронетехника, поставки, военная техника, зенитные ракетные комплексы, артиллерия, сво, детали
Новости, Южная Корея, Сеул, Украина, танки, бронетехника, поставки, военная техника, зенитные ракетные комплексы, артиллерия, СВО, детали

Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину

04:15 06.12.2024
 
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
- РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
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Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире. На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. Южная Корея могла бы поставлять их Украине за деньги, но, похоже, пока таких договоренностей нет. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Наиболее неприятная и опасная боевая система, которую сегодня производит Южная Корея – это танки. Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире, рассказал эксперт.
"На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. И танки, и самоходки – это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ. Южная Корея могла бы поставлять их за деньги (бесплатно она это делать не будет), но, похоже, пока таких договоренностей нет", — отметил Корнев.
Он уточнил, что на третьем месте по опасности идут ракетные системы. Южная Корея успешно создает как зенитные системы (именно их Сеул мог бы поставлять Киеву), так и системы "земля-земля".
По его словам, Южная Корея успешно производит и испытывает ракетные комплексы вроде российского "Искандера". Правда, есть некоторые нюансы, связанные с международными ограничениями на поставки такого рода систем, указал он.
"Хотя в целом я сомневаюсь, что даже в случае смены руководства Южной Кореи в ближайшие месяцы и даже в ближайший год договоренности о таких поставках будут заключены и реализованы", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.
О различных аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
Сэмюэль Трэпп интервью
Вчера, 09:45
Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа СШАТрамп хочет силой заставить страны БРИКС выбирать между их собственными желаниями и тем, что нужно лично ему. В таком случае он проиграет эту войну. Госдолг Америки продала Япония, а Франция принимает юани для расчетов с Китаем.
 
НовостиЮжная КореяСеулУкраинатанкибронетехникапоставкивоенная техниказенитные ракетные комплексыартиллерияСВОдетали
 
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