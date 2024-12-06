https://ukraina.ru/20241206/1059429796.html

Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину

Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину - 06.12.2024 Украина.ру

Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину

Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире. На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. Южная Корея могла бы поставлять их Украине за деньги, но, похоже, пока таких договоренностей нет. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-12-06T04:15

2024-12-06T04:15

2024-12-06T04:15

новости

южная корея

сеул

украина

танки

бронетехника

поставки

военная техника

зенитные ракетные комплексы

артиллерия

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Наиболее неприятная и опасная боевая система, которую сегодня производит Южная Корея – это танки. Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире, рассказал эксперт.Он уточнил, что на третьем месте по опасности идут ракетные системы. Южная Корея успешно создает как зенитные системы (именно их Сеул мог бы поставлять Киеву), так и системы "земля-земля". По его словам, Южная Корея успешно производит и испытывает ракетные комплексы вроде российского "Искандера". Правда, есть некоторые нюансы, связанные с международными ограничениями на поставки такого рода систем, указал он."Хотя в целом я сомневаюсь, что даже в случае смены руководства Южной Кореи в ближайшие месяцы и даже в ближайший год договоренности о таких поставках будут заключены и реализованы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов на сайте Украина.ру.О различных аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241205/1059420675.html

южная корея

сеул

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новости, южная корея, сеул, украина, танки, бронетехника, поставки, военная техника, зенитные ракетные комплексы, артиллерия, сво, детали