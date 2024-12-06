Танки, самоходки и зенитные системы: эксперт объяснил, какое вооружение Сеул может поставить на Украину
Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире. На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. Южная Корея могла бы поставлять их Украине за деньги, но, похоже, пока таких договоренностей нет. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Наиболее неприятная и опасная боевая система, которую сегодня производит Южная Корея – это танки. Сеул – это один из успешных поставщиков бронетанковой техники в мире, рассказал эксперт.
"На втором месте по опасности идут самоходные артиллерийские установки. И танки, и самоходки – это то, в чем сейчас нуждаются ВСУ. Южная Корея могла бы поставлять их за деньги (бесплатно она это делать не будет), но, похоже, пока таких договоренностей нет", — отметил Корнев.
Он уточнил, что на третьем месте по опасности идут ракетные системы. Южная Корея успешно создает как зенитные системы (именно их Сеул мог бы поставлять Киеву), так и системы "земля-земля".
По его словам, Южная Корея успешно производит и испытывает ракетные комплексы вроде российского "Искандера". Правда, есть некоторые нюансы, связанные с международными ограничениями на поставки такого рода систем, указал он.
"Хотя в целом я сомневаюсь, что даже в случае смены руководства Южной Кореи в ближайшие месяцы и даже в ближайший год договоренности о таких поставках будут заключены и реализованы", — заключил собеседник издания.
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