https://ukraina.ru/20241205/1059429553.html

Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков

Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков - 05.12.2024 Украина.ру

Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассмотрел ситуацию в Грузии и в Сирии, а также... Украина.ру, 05.12.2024

2024-12-05T12:50

2024-12-05T12:50

2024-12-05T12:50

видео

россия

грузия

сирия

владимир зеленский

алексей кочетков

вооруженные силы украины

игил

курахово

всу

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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассмотрел ситуацию в Грузии и в Сирии, а также рассказал о повышении ставок в украинском конфликте и ожесточённых боях под Курахово. 00:26 - Новый ход Запада через Сирию и Грузию; 05:45 - О методах провокаций в Грузии; 08:45 - Грузинские власти и силовики; 11:32 - О действиях России в отношении Грузии; 13:17 - О Сирии, вере и отношениях с Россией; 19:22 - О роли дипломатии в международных отношениях; 24:26 - Украинский конфликт: о повышении ставок до конца года; 27:39 - Бои под Курахово: почему ВСУ стали активнее сражаться? 29:39 - О физической ликвидации Зеленского. *в интервью упоминается ИГИЛ, международные организации "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" – признаны террористическими и запрещены в РФ ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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