https://ukraina.ru/20241205/1059429553.html
Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков
Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков - 05.12.2024 Украина.ру
Нужна ли России ликвидация Зеленского и что нам делать с Одессой, Харьковом и Киевом - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассмотрел ситуацию в Грузии и в Сирии, а также... Украина.ру, 05.12.2024
2024-12-05T12:50
2024-12-05T12:50
2024-12-05T12:50
видео
россия
грузия
сирия
владимир зеленский
алексей кочетков
вооруженные силы украины
игил
курахово
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059429431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff409796fb3231f26a65864699c50726.jpg
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассмотрел ситуацию в Грузии и в Сирии, а также рассказал о повышении ставок в украинском конфликте и ожесточённых боях под Курахово. 00:26 - Новый ход Запада через Сирию и Грузию; 05:45 - О методах провокаций в Грузии; 08:45 - Грузинские власти и силовики; 11:32 - О действиях России в отношении Грузии; 13:17 - О Сирии, вере и отношениях с Россией; 19:22 - О роли дипломатии в международных отношениях; 24:26 - Украинский конфликт: о повышении ставок до конца года; 27:39 - Бои под Курахово: почему ВСУ стали активнее сражаться? 29:39 - О физической ликвидации Зеленского. *в интервью упоминается ИГИЛ, международные организации "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" – признаны террористическими и запрещены в РФ ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
грузия
сирия
курахово
турция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059429431_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080deaf75eaf7d00257bf2f05fb8faf9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, грузия, сирия, владимир зеленский, алексей кочетков, вооруженные силы украины, игил, курахово, всу, сво, турция, башар асад, видео
Видео, Россия, Грузия, Сирия, Владимир Зеленский, Алексей Кочетков, Вооруженные силы Украины, ИГИЛ, Курахово, ВСУ, СВО, Турция, Башар Асад
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру подробно рассмотрел ситуацию в Грузии и в Сирии, а также рассказал о повышении ставок в украинском конфликте и ожесточённых боях под Курахово.
00:26 - Новый ход Запада через Сирию и Грузию;
05:45 - О методах провокаций в Грузии;
08:45 - Грузинские власти и силовики;
11:32 - О действиях России в отношении Грузии;
13:17 - О Сирии, вере и отношениях с Россией;
19:22 - О роли дипломатии в международных отношениях;
24:26 - Украинский конфликт: о повышении ставок до конца года;
27:39 - Бои под Курахово: почему ВСУ стали активнее сражаться?
29:39 - О физической ликвидации Зеленского.
*в интервью упоминается ИГИЛ, международные организации "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" – признаны террористическими и запрещены в РФ
ТГ-канал Алексея Кочеткова: https://t.me/AlekseyKochetkoff
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru