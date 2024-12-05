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ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор

ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор - 05.12.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор

Десятки артиллерийский снарядов в и дронов атаковали мирных жителей Белгородской области. Об этом утром 5 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

2024-12-05T10:14

2024-12-05T10:14

2024-12-05T10:14

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Информируя о нанесённых ВСУ ударах по области за прошедшие сутки, губернатор сообщил, что в Белгородском районе посёлки Политотдельский и Октябрьский, сёла Вергилевка, Красное, Красный Хутор, Стрелецкое, Хохлово и Черемошное подверглись двум артобстрелам и атакам БПЛА. ПВО сбила 10 из 15 беспилотников. Повреждены один МКД и пять автомобилей.В Борисовском районе в селе Грузское в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль. Возгорание было ликвидировано, обошлось без человеческих жертв."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Замостье, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущены 28 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 БПЛА", - сообщил Гладков.В результате аварийного отключения электроэнергии в округе без света остаются 13 населённых пунктов. Аварийные бригады устраняют последствия.В Краснояружском районе по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое, Демидовка и Колотиловка были выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела. Также наносились атаки пятью беспилотниками. В районе нарушено электроснабжение в шести населённых пунктах. Аварийные службы приступили к восстановлению."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Терезовка, а также хутору Марьино выпущены 20 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 13 БПЛА, из которых 5 сбиты", - рассказал губернатор.При этом в Шебекино трое мирных жителей получили ранения. Из них двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.Также повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, четыре надворные постройки, восемь автомобилей и коммерческий объект. Из-за ночной атаки беспилотника в Шебекино огнём были полностью уничтожены три легковых автомобиля и одна ГАЗель.С 9 августа 2024 года в граничащей с Украиной российской области действует режим контртеррористической операции (КТО). Причиной стало вторжение украинской армии и наёмников на территорию Российской Федерации.С 15 августа обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. До этого, с 11 апреля 2022 года в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности, означающий высокие риски.Больше новостей на начало дня в обзоре Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря

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новости, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, налеты, бпла