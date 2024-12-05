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ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор
ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор - 05.12.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор
Десятки артиллерийский снарядов в и дронов атаковали мирных жителей Белгородской области. Об этом утром 5 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
2024-12-05T10:14
2024-12-05T10:14
2024-12-05T10:14
новости
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
обстрелы
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Информируя о нанесённых ВСУ ударах по области за прошедшие сутки, губернатор сообщил, что в Белгородском районе посёлки Политотдельский и Октябрьский, сёла Вергилевка, Красное, Красный Хутор, Стрелецкое, Хохлово и Черемошное подверглись двум артобстрелам и атакам БПЛА. ПВО сбила 10 из 15 беспилотников. Повреждены один МКД и пять автомобилей.В Борисовском районе в селе Грузское в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль. Возгорание было ликвидировано, обошлось без человеческих жертв."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Замостье, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущены 28 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 БПЛА", - сообщил Гладков.В результате аварийного отключения электроэнергии в округе без света остаются 13 населённых пунктов. Аварийные бригады устраняют последствия.В Краснояружском районе по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое, Демидовка и Колотиловка были выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела. Также наносились атаки пятью беспилотниками. В районе нарушено электроснабжение в шести населённых пунктах. Аварийные службы приступили к восстановлению."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Терезовка, а также хутору Марьино выпущены 20 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 13 БПЛА, из которых 5 сбиты", - рассказал губернатор.При этом в Шебекино трое мирных жителей получили ранения. Из них двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.Также повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, четыре надворные постройки, восемь автомобилей и коммерческий объект. Из-за ночной атаки беспилотника в Шебекино огнём были полностью уничтожены три легковых автомобиля и одна ГАЗель.С 9 августа 2024 года в граничащей с Украиной российской области действует режим контртеррористической операции (КТО). Причиной стало вторжение украинской армии и наёмников на территорию Российской Федерации.С 15 августа обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. До этого, с 11 апреля 2022 года в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности, означающий высокие риски.Больше новостей на начало дня в обзоре Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
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новости, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, обстрелы, налеты, бпла
Новости, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, обстрелы, налеты, БПЛА
ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор
Десятки артиллерийский снарядов в и дронов атаковали мирных жителей Белгородской области. Об этом утром 5 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Информируя о нанесённых ВСУ ударах по области за прошедшие сутки, губернатор сообщил, что в Белгородском районе посёлки Политотдельский и Октябрьский, сёла Вергилевка, Красное, Красный Хутор, Стрелецкое, Хохлово и Черемошное подверглись двум артобстрелам и атакам БПЛА. ПВО сбила 10 из 15 беспилотников. Повреждены один МКД и пять автомобилей.
В Борисовском районе в селе Грузское в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль. Возгорание было ликвидировано, обошлось без человеческих жертв.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Замостье, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущены 28 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 БПЛА", - сообщил Гладков.
В результате аварийного отключения электроэнергии в округе без света остаются 13 населённых пунктов. Аварийные бригады устраняют последствия.
В Краснояружском районе
по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое, Демидовка и Колотиловка были выпущены четыре боеприпаса в ходе одного обстрела. Также наносились атаки пятью беспилотниками. В районе нарушено электроснабжение в шести населённых пунктах. Аварийные службы приступили к восстановлению.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино
, сёлам Муром, Ржевка, Терезовка, а также хутору Марьино выпущены 20 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 13 БПЛА, из которых 5 сбиты", - рассказал губернатор.
При этом в Шебекино трое мирных жителей получили ранения. Из них двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
Также повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, четыре надворные постройки, восемь автомобилей и коммерческий объект. Из-за ночной атаки беспилотника в Шебекино огнём были полностью уничтожены три легковых автомобиля и одна ГАЗель.
С 9 августа 2024 года в граничащей с Украиной
российской области действует режим контртеррористической операции (КТО). Причиной стало вторжение украинской армии и наёмников на территорию Российской Федерации.
С 15 августа обстановка в Белгородской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. До этого, с 11 апреля 2022 года в регионе действует "желтый" уровень террористической опасности, означающий высокие риски.