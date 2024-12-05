https://ukraina.ru/20241205/1059424284.html
Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот - 05.12.2024 Украина.ру
Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
Писатель, публицист, автор серии книг Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит в Южной Корее, сравнив это с политическими процессами в Грузии, а также проанализировал сигналы в контексте интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-12-05T08:51
2024-12-05T08:51
2024-12-05T08:51
видео
южная корея
франция
грузия
такер карлсон
сергей лавров
дональд трамп
мид
ес
юрий кот
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00:22 - О перевороте в Южной Корее.06:17 - Франция: голосование по вотуму недоверия правительству.14:57 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.
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Украина.ру
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видео, южная корея, франция, грузия, такер карлсон, сергей лавров, дональд трамп, мид, ес, юрий кот, европа, сша, запад, власть, венгрия, президент, видео
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Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
Писатель, публицист, автор серии книг Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит в Южной Корее, сравнив это с политическими процессами в Грузии, а также проанализировал сигналы в контексте интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону
00:22 - О перевороте в Южной Корее.
06:17 - Франция
: голосование по вотуму недоверия правительству.
14:57 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.