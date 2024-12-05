Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот - 05.12.2024 Украина.ру
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Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот - 05.12.2024 Украина.ру
Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
Писатель, публицист, автор серии книг Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит в Южной Корее, сравнив это с политическими процессами в Грузии, а также проанализировал сигналы в контексте интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-12-05T08:51
2024-12-05T08:51
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южная корея
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грузия
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00:22 - О перевороте в Южной Корее.06:17 - Франция: голосование по вотуму недоверия правительству.14:57 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, южная корея, франция, грузия, такер карлсон, сергей лавров, дональд трамп, мид, ес, юрий кот, европа, сша, запад, власть, венгрия, президент, видео
Видео, Южная Корея, Франция, Грузия, Такер Карлсон, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД, ЕС, Юрий Кот, Европа, США, Запад, власть, Венгрия, президент

Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот

08:51 05.12.2024
 
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Писатель, публицист, автор серии книг Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит в Южной Корее, сравнив это с политическими процессами в Грузии, а также проанализировал сигналы в контексте интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону
00:22 - О перевороте в Южной Корее.
06:17 - Франция: голосование по вотуму недоверия правительству.
14:57 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.
 
ВидеоЮжная КореяФранцияГрузияТакер КарлсонСергей ЛавровДональд ТрампМИДЕСЮрий КотЕвропаСШАЗападвластьВенгрияпрезидент
 
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Заголовок открываемого материала
08:51Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
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