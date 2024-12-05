https://ukraina.ru/20241205/1059424284.html

Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот

Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот - 05.12.2024 Украина.ру

Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот

Писатель, публицист, автор серии книг Юрий Кот в эфире Украина.ру рассказал о том, что происходит в Южной Корее, сравнив это с политическими процессами в Грузии, а также проанализировал сигналы в контексте интервью главы МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-12-05T08:51

2024-12-05T08:51

2024-12-05T08:51

видео

южная корея

франция

грузия

такер карлсон

сергей лавров

дональд трамп

мид

ес

юрий кот

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00:22 - О перевороте в Южной Корее.06:17 - Франция: голосование по вотуму недоверия правительству.14:57 - Об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону.

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