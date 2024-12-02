Слово пацана о БРИКС и оппонентах - 02.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241202/1059347842.html
Слово пацана о БРИКС и оппонентах
Слово пацана о БРИКС и оппонентах - 02.12.2024 Украина.ру
Слово пацана о БРИКС и оппонентах
По большому счету, мир катастрофически справедлив. Он дает шанс порулить собой почти всем сословиям. Не взирая на последствия. Вы хотите? Получите!
2024-12-02T09:03
2024-12-02T09:04
украина
россия
грузия
петр i
дональд трамп
брикс
воз
ес
мнения
дмитрий выдрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051591657_212:191:2790:1641_1920x0_80_0_0_ea85860cf9b99faf6aa61a0be611f6f9.jpg
Было время когда миром фактически правили респектабельные политологи. Упоминал уже как некогда пытался выяснить у корифея этого цеха Збигнева Бжезинского на чем основывается его абсолютное убеждение, что Россия без Украины не станет великой державой.Тот отмахнулся. Мол, я так вижу. Он, видите ли, "видел", а весь мир воюет.Или, многомесячное господство над планетой шустрых эпидемиологов. ВОЗ всех обрядил в тряпичные намордники, закошмарил народ клаустрофобией, порвал как грелку бесчисленные социальные связи. А потом, типа, извинился: "Перестарались, перебдели!"Хорошо еще пока не дорвались до штурвала всякие там боди-позитивные, гей-активные, чайлд-фривольные…Это пугает. Но вот, почему-то не боюсь усиливающегося влияния филологов. Может потому, что слово как-то ближе, теплее, интимнее моему сознанию, чем власть, вирусы и извращения.Поясню на примерах. Одна среднеазиатская страна. В ее очень бедном, но крайне богатом полезными ископаемыми регионе (так бывает), бушует майдан.Уже есть жертвы среди правоохранителей и протестантов. Уже перейден некий рубикон ненависти и остервенелости. Вроде осталось только надежда на войска. Но есть еще, блин, филология!Предлагаю начальникам солнечной страны сжать характеристику ситуации до одного слова. Сжимали-сжимали…Получилось "самоволка".А когда боец бежит в самоволку? Когда совпадают два фактора - недозагруз и сверхсоблазн. Если у него нет утренних стрельб, чистки оружия, дежурства по кухне, строевой…Если еще и девушка из соседнего поселка, что-то пообещает по телефону…Все! Подкопом или перекатом через ограду части.Оттолкнулись от волшебного слова. Объявили о строительстве громадного комбината, который способен загрузить всю безработную местную молодежь. Пресекли соблазны, изъяв по ходу чемоданы с кэшем, переданные на пловешник для "самовольщиков" из пары посольств. И, собственно, все. Нет казана - нет майдана…Или недавние президентские выборы тоже в южной горячей стране. По социологии неистовая оппозиция, готовая распетрушить в хлам красивую страну, тем не менее, доминирует. Власть в растерянности. Но находим волшебное слово: "Недострой".Даже самый туп…непросвещенный избиратель понимает, что есть объекты, которые сможет достроить только переизбранная власть. Шашлык-машлык, откаты-дукаты…Ну, понимаете. А без этих объектов ему - избирателю, не будет тепло и светло. Кто достроит целые атомные электростанции? Поскрипели зубами, но проголосовали…Увлекся прошлым. Сейчас об актуальном. Есть ли общее слово, которое объединяет столь далекие страны как Украина, Грузия, Сирия? Есть! НИППЕЛЬ!…Наш Верховный делился когда-то еще подростковыми воспоминаниями о том, что даже улица имеет свои четкие представления об определенных правилах, о своеобразной чести. Впрочем, пересмотрите еще разок "Слово пацана".Именно на улице возник термин "система ниппель" как крайне издевательское движение ништяков только в одну сторону. Но именно эта "ниппельная" доктрина геополитики стала базовой во взаимоотношениях Запада с остальным миром.Довелось в давние уже времена проводить консультации сначала руководителям английских, а потом шведских банков. В первых роскошь, богатство, гламур. Во вторых - пуританство, минимализм, аскетизм. Поинтересовался почему так. Шведы разоткровенничались: " Богатство Англии - неадекватный обмен с колониями. Те им золото и драгоценности. В ответ же стекляшки и бумажки. А вот Швеция из-за Петра I так и не обзавелась колониями. Откуда ж роскошь?"Когда базовой осью геополитики был трек Восток-Запад, неисчислимые богатства текли по этому плечу "золотому миллиарду", превращая его в бриллиантовый. Причем хватало обеим берегам Атлантики.Вот тогда-то и была вмонтирована в мировое сообщество система "ниппелей". С односторонними, естественно, клапанами. В одну сторону реальные богатства - ископаемые, интеллектуальные, исторические. В другую - всякие симулякры от обещаний до технологического отстоя.Например, между Россией и Европой таким меганиппелем стала Украина. И госпереворот в ней осуществили аккурат тогда, когда сосед предложил прагматично задуматься о перспективности и выгодности подобной роли.Маленький, но активный ниппелек сделали из Грузии.Сирию тоже попытались натянуть на ниппель, когда возникла идея транзитировать через нее в ЕС всю кладовую Залива….Актуальная взрывная ситуация в этих странах - прямое следствие грядущих тектонических изменений.Во-первых, со скрипом, натужно проворачивается заржавелая несущая геополитическая ось. Базовым ее плечом становится Север-Юг, вместо былого Восток-Запад. Соответственно, поменяется глобальное значение многих стран. Украина, Грузия, Сирия превращаются из транзитных узловых станций в полустанки.Во-вторых, всего через несколько недель меняется команда старших геополитических механиков. Соответственно, поменяется их инструментарий.Для демократов роль одностаронного клапана играли силовые детали - майданы, перевороты, террор.Для респов - валютные. Точнее, долларовые. Ведь "зеленый" - это не валюта, а мембрана, фильтующая любые ресурсы в пользу хозяина.Так вот совпало. Но нынешним властелинам "Ниппеля" надо успеть. Отсюда и их гиперактивность по всему миру...Да, на Украине будет не просто. Это был гигантский ниппель, вокруг обслуживания которого возникла вся местная элита. Она абсолютно верит в свою прозападную роль. Да еще и часть российской ввела в блудняк. Здесь Россия противостоит не только Западу и его подмастерьям, но и самой себе.Грузинская элита почти осознала свои скромные, но реальные национальные перспективы и готова с ними смириться. Сама-сама.Сирийская элита так и не поверила полностью в смену геополитический оси и, сопутствующую утрату своей субрегиональной значимости. Будут торговаться. Хотя не чем…А Трамп все же "голова". Понял, что именно БРИКС главная угрозам его владычеству. Особенно этот союз без доллара. Тогда возникает претендент взаимовыгодного движение между странами. Тогда рождается равноправное партнерство как новая мировая модель. Тогда крах "ниппельной" геополитики. Слово пацана!
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
украина
россия
грузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051591657_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_3d3bc6bd3e1465de31b229183c48e6b5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, грузия, петр i, дональд трамп, брикс, воз, ес, мнения, дмитрий выдрин
Украина, Россия, Грузия, Петр I, Дональд Трамп, БРИКС, ВОЗ, ЕС, Мнения, Дмитрий Выдрин

Слово пацана о БРИКС и оппонентах

09:03 02.12.2024 (обновлено: 09:04 02.12.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Премьера сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Все материалы
По большому счету, мир катастрофически справедлив. Он дает шанс порулить собой почти всем сословиям. Не взирая на последствия. Вы хотите? Получите!
Было время когда миром фактически правили респектабельные политологи. Упоминал уже как некогда пытался выяснить у корифея этого цеха Збигнева Бжезинского на чем основывается его абсолютное убеждение, что Россия без Украины не станет великой державой.
Тот отмахнулся. Мол, я так вижу. Он, видите ли, "видел", а весь мир воюет.
Или, многомесячное господство над планетой шустрых эпидемиологов. ВОЗ всех обрядил в тряпичные намордники, закошмарил народ клаустрофобией, порвал как грелку бесчисленные социальные связи. А потом, типа, извинился: "Перестарались, перебдели!"
Хорошо еще пока не дорвались до штурвала всякие там боди-позитивные, гей-активные, чайлд-фривольные…
Это пугает. Но вот, почему-то не боюсь усиливающегося влияния филологов. Может потому, что слово как-то ближе, теплее, интимнее моему сознанию, чем власть, вирусы и извращения.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Поясню на примерах. Одна среднеазиатская страна. В ее очень бедном, но крайне богатом полезными ископаемыми регионе (так бывает), бушует майдан.
Уже есть жертвы среди правоохранителей и протестантов. Уже перейден некий рубикон ненависти и остервенелости. Вроде осталось только надежда на войска. Но есть еще, блин, филология!
Предлагаю начальникам солнечной страны сжать характеристику ситуации до одного слова. Сжимали-сжимали…Получилось "самоволка".
А когда боец бежит в самоволку? Когда совпадают два фактора - недозагруз и сверхсоблазн. Если у него нет утренних стрельб, чистки оружия, дежурства по кухне, строевой…Если еще и девушка из соседнего поселка, что-то пообещает по телефону…Все! Подкопом или перекатом через ограду части.
Оттолкнулись от волшебного слова. Объявили о строительстве громадного комбината, который способен загрузить всю безработную местную молодежь. Пресекли соблазны, изъяв по ходу чемоданы с кэшем, переданные на пловешник для "самовольщиков" из пары посольств. И, собственно, все. Нет казана - нет майдана…
Или недавние президентские выборы тоже в южной горячей стране. По социологии неистовая оппозиция, готовая распетрушить в хлам красивую страну, тем не менее, доминирует. Власть в растерянности. Но находим волшебное слово: "Недострой".
Даже самый туп…непросвещенный избиратель понимает, что есть объекты, которые сможет достроить только переизбранная власть. Шашлык-машлык, откаты-дукаты…Ну, понимаете. А без этих объектов ему - избирателю, не будет тепло и светло. Кто достроит целые атомные электростанции? Поскрипели зубами, но проголосовали…
Увлекся прошлым. Сейчас об актуальном. Есть ли общее слово, которое объединяет столь далекие страны как Украина, Грузия, Сирия? Есть! НИППЕЛЬ!…
Наш Верховный делился когда-то еще подростковыми воспоминаниями о том, что даже улица имеет свои четкие представления об определенных правилах, о своеобразной чести. Впрочем, пересмотрите еще разок "Слово пацана".
Именно на улице возник термин "система ниппель" как крайне издевательское движение ништяков только в одну сторону. Но именно эта "ниппельная" доктрина геополитики стала базовой во взаимоотношениях Запада с остальным миром.
Довелось в давние уже времена проводить консультации сначала руководителям английских, а потом шведских банков. В первых роскошь, богатство, гламур. Во вторых - пуританство, минимализм, аскетизм. Поинтересовался почему так. Шведы разоткровенничались: " Богатство Англии - неадекватный обмен с колониями. Те им золото и драгоценности. В ответ же стекляшки и бумажки. А вот Швеция из-за Петра I так и не обзавелась колониями. Откуда ж роскошь?"
Когда базовой осью геополитики был трек Восток-Запад, неисчислимые богатства текли по этому плечу "золотому миллиарду", превращая его в бриллиантовый. Причем хватало обеим берегам Атлантики.
Вот тогда-то и была вмонтирована в мировое сообщество система "ниппелей". С односторонними, естественно, клапанами. В одну сторону реальные богатства - ископаемые, интеллектуальные, исторические. В другую - всякие симулякры от обещаний до технологического отстоя.
Например, между Россией и Европой таким меганиппелем стала Украина. И госпереворот в ней осуществили аккурат тогда, когда сосед предложил прагматично задуматься о перспективности и выгодности подобной роли.
Маленький, но активный ниппелек сделали из Грузии.
Сирию тоже попытались натянуть на ниппель, когда возникла идея транзитировать через нее в ЕС всю кладовую Залива….
Актуальная взрывная ситуация в этих странах - прямое следствие грядущих тектонических изменений.
Во-первых, со скрипом, натужно проворачивается заржавелая несущая геополитическая ось. Базовым ее плечом становится Север-Юг, вместо былого Восток-Запад. Соответственно, поменяется глобальное значение многих стран. Украина, Грузия, Сирия превращаются из транзитных узловых станций в полустанки.
Во-вторых, всего через несколько недель меняется команда старших геополитических механиков. Соответственно, поменяется их инструментарий.
Для демократов роль одностаронного клапана играли силовые детали - майданы, перевороты, террор.
Для респов - валютные. Точнее, долларовые. Ведь "зеленый" - это не валюта, а мембрана, фильтующая любые ресурсы в пользу хозяина.
Так вот совпало. Но нынешним властелинам "Ниппеля" надо успеть. Отсюда и их гиперактивность по всему миру...
Да, на Украине будет не просто. Это был гигантский ниппель, вокруг обслуживания которого возникла вся местная элита. Она абсолютно верит в свою прозападную роль. Да еще и часть российской ввела в блудняк. Здесь Россия противостоит не только Западу и его подмастерьям, но и самой себе.
Грузинская элита почти осознала свои скромные, но реальные национальные перспективы и готова с ними смириться. Сама-сама.
Сирийская элита так и не поверила полностью в смену геополитический оси и, сопутствующую утрату своей субрегиональной значимости. Будут торговаться. Хотя не чем…
А Трамп все же "голова". Понял, что именно БРИКС главная угрозам его владычеству. Особенно этот союз без доллара. Тогда возникает претендент взаимовыгодного движение между странами. Тогда рождается равноправное партнерство как новая мировая модель. Тогда крах "ниппельной" геополитики. Слово пацана!
 
УкраинаРоссияГрузияПетр IДональд ТрампБРИКСВОЗЕСМненияДмитрий Выдрин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Шольц прибыл в Киев переговорить с Зеленским
09:43Команда Трампа расшифровала сигнал "Орешником". Главное на Украине на утро 2 декабря
09:39Прибалтика грозит Грузии санкциями
09:37Украине придется выплатить нанесенный Крыму ущерб — Константинов
09:03Слово пацана о БРИКС и оппонентах
08:57"РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине
08:24Зеленского предали западные хозяева — Захарова
08:06Главное за ночь 2 декабря
07:53Коломойский* обвинил Зеленского в рейдерском захвате "Укрнафты"
07:31Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием
07:15Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии - СМИ
07:00Ростислав Ищенко о том, почему вирус майданизма победил на Украине, а в России и Белоруссии проиграл
06:30Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие
06:20Предложения украинской власти нереалистичны, но смягчены. Украинские эксперты и политики в поисках мира
06:15Удавка окружения затягивается: Алехин рассказал, почему солдаты ВСУ сбежали с позиций у села Копанки
06:00Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником"
05:50Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговоры
05:45Украина готовит бросок новыми бригадами, но Россия будет давить ВСУ "пока где-то не порвется" — Норин
05:30"Надеюсь, что мы пробежали половину дистанции": Норин о том, сколько продлится война и что ждет Украину
05:15Погар, Суземка или Гомель? Эксперт предположил, могут ли ВСУ напасть на Брянскую область или Белоруссию
Лента новостейМолния