https://ukraina.ru/20241202/1059347482.html
Главное за ночь 2 декабря
Главное за ночь 2 декабря - 02.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 2 декабря
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и... Украина.ру, 02.12.2024
2024-12-02T08:06
2024-12-02T08:06
2024-12-02T08:06
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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Также целая серия ударов была нанесена по пригородам Киева и Киевской области.Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА над российскими регионами, - Минобороны РФ. Восемь БПЛА уничтожено над Курской областью, четыре – над Брянской, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресекла попытку атаки украинского дрона-камикадзе на электрическую подстанцию в Донецке, - УФСБ по ДНР.ВС РФ нанесли удар по складу БПЛА и пункту дислокации ВСУ в Хмельницкой области, - пророссийское подполье.Артиллеристы российской группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении, - Минобороны РФ.За истекший месяц на рубежах ЛНР отражено 143 контратаки противника, которых было на 57 меньше в сравнении с октябрем. Данный факт свидетельствует об усталости украинских войск и снижении наступательного потенциала вооруженных формирований Украины, - военный эксперт Андрей Марочко.Сотрудники полиции разогнали участников митинга оппозиции, окруженных ранее у станции метро "Руставели" в Тбилиси, некоторых из них задержали.Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, - сообщает Белый дом.Подробнее о сыне американского лидера - в материале Сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики — СМИ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, джо байден, украина, хмельницкий (город), андрей марочко, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Джо Байден, Украина, Хмельницкий (город), Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины