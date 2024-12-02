Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием - 02.12.2024 Украина.ру
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Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием
Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием - 02.12.2024 Украина.ру
Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием, передает РИА Новости
2024-12-02T07:31
2024-12-02T07:37
новости
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"Накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома. Просто Байден видимо решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров", - сказал Шеремет.По его мнению, за решением продолжать поставки оружия на Украину прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций.Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, украина, джо байден, шеремет, сша, киев, джейк салливан, госдума, нато
Новости, Украина, Джо Байден, Шеремет, США, Киев, Джейк Салливан, Госдума, НАТО

Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием

07:31 02.12.2024 (обновлено: 07:37 02.12.2024)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием, передает РИА Новости
"Накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома. Просто Байден видимо решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров", - сказал Шеремет.
По его мнению, за решением продолжать поставки оружия на Украину прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций.
"Своими действиями Байден лишает Украину шанса сохранить свою государственность и территории, а также не дает возможность начать мирные переговоры, которые так нужны Украине. Байден обрекает украинский народ на самоуничтожение и лишает последней надежды на мир", - сказал депутат.
Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров.
Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДжо БайденШереметСШАКиевДжейк СалливанГосдумаНАТО
 
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