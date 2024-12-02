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Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием

Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием - 02.12.2024 Украина.ру

Депутат Шеремет назвал пакостью решение Байдена напоследок максимально накачать Киев оружием

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал пакостью и медвежьей услугой решение администрации президента США Джо Байдена напоследок максимально накачать Украину оружием, передает РИА Новости

2024-12-02T07:31

2024-12-02T07:31

2024-12-02T07:37

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"Накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома. Просто Байден видимо решил в очередной раз перед дембелем сделать пакость России и оказать медвежью услугу Украине, лишая ее шанса на проведение мирных переговоров", - сказал Шеремет.По его мнению, за решением продолжать поставки оружия на Украину прячутся личные интересы Байдена, его окружения и стоящих за ними военных корпораций.Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что США в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена намерены предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, джо байден, шеремет, сша, киев, джейк салливан, госдума, нато