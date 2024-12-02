https://ukraina.ru/20241202/1059340083.html

"Пока не вынесут вперед ногами": журналист рассказал, почему Украина и НАТО готовы воевать до упора

"Пока не вынесут вперед ногами": журналист рассказал, почему Украина и НАТО готовы воевать до упора - 02.12.2024 Украина.ру

"Пока не вынесут вперед ногами": журналист рассказал, почему Украина и НАТО готовы воевать до упора

Позиция России на СВО состоит в том, чтобы "вырезать чирей", а не сохранить его, чтобы потом в него десятилетиями могли "тыкать гвоздиком". Это противоречит интересам США и Великобритании, которые хотели бы постоянно поддерживать на Украине угрозу для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-12-02T04:30

2024-12-02T04:30

2024-12-02T04:30

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всу

великобритания

война

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Журналист отметил, что США хотели бы заморозить конфликт на Украине, а Россия стремится его закончить. Хотя мир полон замороженных конфликтов, но мы совершенно правы, когда требуем разрешения вопроса по существу, добавил он.Он напомнил, что недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин четко заявил: "Нас не устраивает перемирие. Нас устраивает прочный мир, когда стороны окончательно определяются с контурами будущего и принимают их".И позиция России на СВО состоит в том, чтобы "вырезать чирей", а не сохранить его, чтобы в него потом десятилетия могли "тыкать гвоздиком". Кому-то может быть хуже, кому-то – лучше, но эту войну нельзя оставлять потомкам, подчеркнул Норин.По его мнению, сейчас США заинтересованы в том, чтобы накрутить ситуацию как можно сильнее. Россия перед переговорами о мире тоже хотела бы сделать пару вещей. В частности, выбить противника из-под Курска, добавил Норин."Киевский режим тоже понимает, поэтому ВСУ сейчас костьми ложатся за эту несчастную Суджу", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241130/1059314268.html

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новости, россия, сша, украина, евгений норин, сергей нарышкин, служба внешней разведки , всу, великобритания, война, заморозка, мир, суджа, перемирие, детали, сво, спецоперация