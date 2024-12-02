"Пока не вынесут вперед ногами": журналист рассказал, почему Украина и НАТО готовы воевать до упора
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Позиция России на СВО состоит в том, чтобы "вырезать чирей", а не сохранить его, чтобы потом в него десятилетиями могли "тыкать гвоздиком". Это противоречит интересам США и Великобритании, которые хотели бы постоянно поддерживать на Украине угрозу для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Журналист отметил, что США хотели бы заморозить конфликт на Украине, а Россия стремится его закончить. Хотя мир полон замороженных конфликтов, но мы совершенно правы, когда требуем разрешения вопроса по существу, добавил он.
Он напомнил, что недавно директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин четко заявил: "Нас не устраивает перемирие. Нас устраивает прочный мир, когда стороны окончательно определяются с контурами будущего и принимают их".
И позиция России на СВО состоит в том, чтобы "вырезать чирей", а не сохранить его, чтобы в него потом десятилетия могли "тыкать гвоздиком". Кому-то может быть хуже, кому-то – лучше, но эту войну нельзя оставлять потомкам, подчеркнул Норин.
"А это категорически противоречит интересам США, Великобритании, которые хотели бы постоянно поддерживать на Украине управляемую угрозу для России. И это противоречит интересам киевского режима, который будет воевать до тех пор, пока его не вынесут вперед ногами", — отметил журналист.
По его мнению, сейчас США заинтересованы в том, чтобы накрутить ситуацию как можно сильнее. Россия перед переговорами о мире тоже хотела бы сделать пару вещей. В частности, выбить противника из-под Курска, добавил Норин.
"Киевский режим тоже понимает, поэтому ВСУ сейчас костьми ложатся за эту несчастную Суджу", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
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