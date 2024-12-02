https://ukraina.ru/20241202/1059317697.html

Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником"

Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником" - 02.12.2024 Украина.ру

Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником"

Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. По ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-12-02T06:00

2024-12-02T06:00

2024-12-02T06:00

новости

россия

украина

оскол

владимир зеленский

джо байден

дональд трамп

ядерная война

нато

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047143459_0:0:604:341_1920x0_80_0_0_b950db0a00931b29378cf8c8212e7378.jpg.webp

Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно.Козин подчеркнул, что Зеленский пользуется колоссальной военно-политической поддержкой уходящего американского президента Джо Байдена в условиях, когда молчит вновь избранный президент США Дональд Трамп.Дипломат отметил, что России не стоит боятся осуждения, иначе можно завести ситуацию в тупик. Он подчеркнул тот факт, что Россия является жертвой агрессии и у нее есть "священное право ответить любым способом"."Гипотетический пример: когда около себя вы видите злоумышленника с автоматом, который может вас убить, что вы сделаете? Если вы не откроете по нему огонь, он вас убьет. Вот и выбирайте: либо он вас, либо вы его", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области и о том, какую роль играют плацдармы на Осколе — в интервью Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241129/1059306660.html

россия

украина

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, оскол, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, ядерная война, нато, ракеты, "орешник", "искандер", сво, детали, спецоперация