Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником"
Владимир Зеленский в неадеквате
Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. По ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.
По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно.
Козин подчеркнул, что Зеленский пользуется колоссальной военно-политической поддержкой уходящего американского президента Джо Байдена в условиях, когда молчит вновь избранный президент США Дональд Трамп.
"Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. По ним, считаю, России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами", — указал историк.
Дипломат отметил, что России не стоит боятся осуждения, иначе можно завести ситуацию в тупик. Он подчеркнул тот факт, что Россия является жертвой агрессии и у нее есть "священное право ответить любым способом".
"Гипотетический пример: когда около себя вы видите злоумышленника с автоматом, который может вас убить, что вы сделаете? Если вы не откроете по нему огонь, он вас убьет. Вот и выбирайте: либо он вас, либо вы его", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Харьковской области и о том, какую роль играют плацдармы на Осколе — в интервью Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
29 ноября, 12:45Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водойМы будем вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Мы будем договариваться только тогда, когда будем уверенны, что Запад выполнит все условия будущего соглашения о безопасности во все мире