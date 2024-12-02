Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником" - 02.12.2024 Украина.ру
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Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником"
Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником" - 02.12.2024 Украина.ру
Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником"
Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. По ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-12-02T06:00
2024-12-02T06:00
новости
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украина
оскол
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
ядерная война
нато
ракеты
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Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно.Козин подчеркнул, что Зеленский пользуется колоссальной военно-политической поддержкой уходящего американского президента Джо Байдена в условиях, когда молчит вновь избранный президент США Дональд Трамп.Дипломат отметил, что России не стоит боятся осуждения, иначе можно завести ситуацию в тупик. Он подчеркнул тот факт, что Россия является жертвой агрессии и у нее есть "священное право ответить любым способом"."Гипотетический пример: когда около себя вы видите злоумышленника с автоматом, который может вас убить, что вы сделаете? Если вы не откроете по нему огонь, он вас убьет. Вот и выбирайте: либо он вас, либо вы его", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области и о том, какую роль играют плацдармы на Осколе — в интервью Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, оскол, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, ядерная война, нато, ракеты, "орешник", "искандер", сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Оскол, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, ядерная война, НАТО, ракеты, "Орешник", "Искандер", СВО, детали, Спецоперация

Зеленский скатился "со всех катушек": эксперт о том, куда нужно нанести превентивный удар "Орешником"

06:00 02.12.2024
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
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Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. По ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов заявил о том, что ВСУ располагают "грязной бомбой", созданной из радиоактивных распадающихся материалов. Это не первое заявление Минобороны РФ о нарушении Украиной договора о нераспространении ядерного оружия.
По мнению дипломата, от Владимира Зеленского, который уже "скатился со всех катушек", можно ожидать чего угодно.
Козин подчеркнул, что Зеленский пользуется колоссальной военно-политической поддержкой уходящего американского президента Джо Байдена в условиях, когда молчит вновь избранный президент США Дональд Трамп.
"Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба. По ним, считаю, России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами", — указал историк.
Дипломат отметил, что России не стоит боятся осуждения, иначе можно завести ситуацию в тупик. Он подчеркнул тот факт, что Россия является жертвой агрессии и у нее есть "священное право ответить любым способом".
"Гипотетический пример: когда около себя вы видите злоумышленника с автоматом, который может вас убить, что вы сделаете? Если вы не откроете по нему огонь, он вас убьет. Вот и выбирайте: либо он вас, либо вы его", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Харьковской области и о том, какую роль играют плацдармы на Осколе — в интервью Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в Карпатах на сайте Украина.ру.
Сергей Веселовский интервью
29 ноября, 12:45
Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водойМы будем вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Мы будем договариваться только тогда, когда будем уверенны, что Запад выполнит все условия будущего соглашения о безопасности во все мире
 
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