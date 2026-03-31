В Госдуме заявили, что Киев опасается "плана Уиткоффа"
Представители Госдумы РФ в ходе контактов с американскими коллегами заявили, что Киев боится так называемого "плана Уиткоффа", сообщила член думской делегации Светлана Журова. Об этом 31 марта написал телеграм-канал Украина.ру
В Госдуме заявили, что Киев опасается "плана Уиткоффа"

10:43 31.03.2026
 
Представители Госдумы РФ в ходе контактов с американскими коллегами заявили, что Киев боится так называемого "плана Уиткоффа", сообщила член думской делегации Светлана Журова. Об этом 31 марта написал телеграм-канал Украина.ру
По словам Журовой, эта тема поднималась во время общения российских депутатов с представителями США. Она заявила, что, по мнению российской стороны, опасения Киева связаны с обсуждением возможных вариантов урегулирования конфликта.
Подробности самих контактов, а также содержание предполагаемого "плана Уиткоффа" в публикации не раскрываются. При этом из заявления следует, что тема возможных переговорных сценариев продолжает обсуждаться на различных международных площадках.
Ранее имя Стива Уиткоффа, спецпредставителя президента США, неоднократно упоминалось в контексте возможных дипломатических инициатив, связанных с украинским урегулированием.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.
НовостиКиевСШАРоссияСтив УиткоффУкраина.руГосдума
 
