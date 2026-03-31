Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260331/pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-sotnyu-vrazheskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1077351558.html
ПВО за ночь уничтожила почти сотню вражеских беспилотников над Россией
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
ПВО за ночь уничтожила почти сотню вражеских беспилотников над Россией

07:58 31.03.2026 (обновлено: 08:01 31.03.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 92 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 31 марта телеграм-канал Украина.ру
"...перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона", - перечислило ведомство.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе Max уточнил, что при атаке БПЛА на регион пострадали трое человек, в том числе двое детей, сейчас угрозы их жизни нет. Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что БПЛА уничтожили в Кировском и Малоярославецком округе региона, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Беспилотник уничтожен в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Подробнее об атаках - в материале ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ленобласть и Самару. Ракеты угрожают ещё четырём регионам на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОРоссияЛенинградская областьКалужская областьУкраина.руМинобороныСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:28Главное за ночь 31 марта
08:00Земля и воля: крестьяне Правобережной Украины после отмены крепостного права
07:58ПВО за ночь уничтожила почти сотню вражеских беспилотников над Россией
07:29Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен. Главные новости к этому часу
07:00Малек Дудаков: Война против Ирана связала Трампа по рукам и ногам, но вряд ли это как-то поможет Украине
06:50Энергетические войны: "Dire straits" в Ормузском проливе и возвращение российской нефти в Азию
06:40Десятилетие возвращённого величия
06:30Раскрыта главная ложь России об Украине
06:20"Всё выглядит предельно скверно". Эксперты, политики и учёные о судьбах Украины и мира
06:10Польша объявила своих наёмников на Украине ценными специалистами
06:00"ВСУ готовят крупное наступление": Коц раскрыл, как и где Украина накапливает "дроновый кулак"
05:55"Шотган, "Елка", пулемет": как сегодня борются с дронами в зоне проведения СВО
05:45"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
05:30"На острове Харк американцев уже ждут": Сафаров назвал три сценария наземной операции США
05:15"Килл-зона никуда не исчезла": Андрей Коц о перспективах освобождения Славянска и Краматорска
05:00"Война на истощение только начинается": Сафаров о том, почему Трамп рискует увязнуть в Иране
04:45"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
04:31Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дрон сам находит цель: Коц рассказал, как "Ланцеты" и "Молнии" громят укрепы и блиндажи ВСУ
04:15"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России
Лента новостейМолния