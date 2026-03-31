ПВО за ночь уничтожила почти сотню вражеских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 92 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны, передает 31 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-31T07:58

"...перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона", - перечислило ведомство.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале на платформе Max уточнил, что при атаке БПЛА на регион пострадали трое человек, в том числе двое детей, сейчас угрозы их жизни нет. Отражение атаки продолжается в Кингисеппском и Выборгском районах.Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что БПЛА уничтожили в Кировском и Малоярославецком округе региона, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Беспилотник уничтожен в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Подробнее об атаках - в материале ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ленобласть и Самару. Ракеты угрожают ещё четырём регионам на сайте Украина.ру.

