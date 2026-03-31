Трамп-младший потребовал расследовать помощь Украине при Байдене

Дональд Трамп — младший призвал расследовать американскую помощь Украине во времена президентства Джо Байдена и назвал ее "масштабным мошенничеством против американского народа". Об этом 31 марта сообщило украинское издание "Политика Страны".

2026-03-31T09:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Свое заявление сын президента США сделал, анонсируя подкаст с журналистом Джоном Соломоном, который ранее выпустил материал о вмешательстве Украины в американские выборы. Этот материал, как отмечается в публикации, недавно перепостил и сам Дональд Трамп.Во время разговора с Соломоном он также поинтересовался, есть ли на Украине люди, готовые сотрудничать с американской стороной в рамках такого расследования. Журналист ответил на этот вопрос утвердительно.По словам Соломона, специальный представитель США Стив Уиткофф, который, как он утверждает, ведет переговоры по ряду международных направлений, в том числе по Украине, якобы уже получил от некоторых представителей украинского правительства сведения, которые могут оказаться полезными для анализа событий последних десяти лет.Как утверждает журналист, речь может идти о данных, связанных с коррупцией, характером связей между США и Украиной, а также о людях, которые могли извлекать выгоду, заниматься мошенничеством или пытаться оказывать политическое влияние недобросовестными методами.На этом фоне в США вновь активизировались обвинения в адрес Украины во вмешательстве в американские выборы. Эта тема уже поднималась в американской политике ранее, однако теперь снова возвращается в публичную повестку на фоне заявлений представителей окружения Дональда Трампа.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

