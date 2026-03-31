Трамп-младший потребовал расследовать помощь Украине при Байдене
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Стив Уиткофф

Трамп-младший потребовал расследовать помощь Украине при Байдене

09:30 31.03.2026
 
Дональд Трамп — младший призвал расследовать американскую помощь Украине во времена президентства Джо Байдена и назвал ее "масштабным мошенничеством против американского народа". Об этом 31 марта сообщило украинское издание "Политика Страны".
Свое заявление сын президента США сделал, анонсируя подкаст с журналистом Джоном Соломоном, который ранее выпустил материал о вмешательстве Украины в американские выборы. Этот материал, как отмечается в публикации, недавно перепостил и сам Дональд Трамп.
"Куда же на самом деле делась вся “помощь” Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определенно требует расследования", — написал Дональд Трамп — младший.
Во время разговора с Соломоном он также поинтересовался, есть ли на Украине люди, готовые сотрудничать с американской стороной в рамках такого расследования. Журналист ответил на этот вопрос утвердительно.
По словам Соломона, специальный представитель США Стив Уиткофф, который, как он утверждает, ведет переговоры по ряду международных направлений, в том числе по Украине, якобы уже получил от некоторых представителей украинского правительства сведения, которые могут оказаться полезными для анализа событий последних десяти лет.
Как утверждает журналист, речь может идти о данных, связанных с коррупцией, характером связей между США и Украиной, а также о людях, которые могли извлекать выгоду, заниматься мошенничеством или пытаться оказывать политическое влияние недобросовестными методами.
На этом фоне в США вновь активизировались обвинения в адрес Украины во вмешательстве в американские выборы. Эта тема уже поднималась в американской политике ранее, однако теперь снова возвращается в публичную повестку на фоне заявлений представителей окружения Дональда Трампа.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
