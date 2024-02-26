Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями - 26.02.2024 Украина.ру
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Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями
Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями - 26.02.2024 Украина.ру
Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями
Спустя неделю после известия об убийстве в Испании перешедшего на сторону Украины российского летчика Максима Кузьминова в СМИ продолжают всплывать новые факты о произошедшем
2024-02-26T11:34
2024-02-26T13:04
эксклюзив
максим кузьминов
украина
россия
испания
ликвидация
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Кровавый побегВ начале сентября прошлого года украинские телеграм-каналы распространили новость о российском военном, который связался со спецслужбами Украины и на вертолете Ми-8 перелетел в эту страну.Чуть позже этот летчик объявился в Киеве и дал пресс-конференцию. Предателем оказался 28-летний выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Максим Кузьминов.Он рассказал, что совершил побег в рамках специально разработанной украинской военной разведкой операции. За это ему обещали заплатить 500 тыс. долларов, а также дать гражданство Украины.Вместе с летчиком в вертолете на момент побега находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были не в курсе планов Кузьминова и переходить на сторону Украины отказались. Оба оказали сопротивление и были убиты.Поддельный паспортТело Кузьминова было найдено в испанском муниципалитете Вильяхойос, провинция Аликанте. По некоторым данным, это случилось еще 13 февраля. Убийство произошло возле гаража жилого дома, в районе, в котором числится множество выходцев из России, Украины и других стран бывшего Советского Союза.В мужчину выстрелили, по разным данным, 5-6 раз.При себе у жертвы был биометрический украинский паспорт на имя 33-летнего уроженца Донецка Игоря Шевченко.Как уже писало ранее издание Украина.ру, этот документ является поддельным. Он был выдан 22 сентября 2023 года, то есть вскоре после того, как россиянин сбежал на Украину. По одной из версий, человек с такими данными действительно существовал. Он являлся ополченцем и воевал на стороне ДНР. В 2014 году мужчина был убит, его паспортом могли завладеть украинские силовики.Необычный районКузьминов мог не случайно обосноваться именно в районе Ла-Кала муниципалитета Вильяхойос, пишет РИА Новости. Дело в том, что в жилом комплексе, где произошло убийство, минимум испанцев, в основном там живут россияне, украинцы, армяне, грузины, выходцы из западноевропейских стран.Аренда квартиры в этом месте, расположенном поблизости от Средиземного моря стоит около 1 тыс. евро в месяц. К этому следует добавить залог за два месяца и комиссию агентству по аренде недвижимости в размере месячной платы.Собеседница корреспондента РИА Новости из местного агентства по недвижимости рассказала, что Кузьминов, скорее всего, арендовал жилье в обход официальных правил.Отмечается, что ЖК в этом районе, как правило, обнесены высоким забором, везде работают камеры видеонаблюдения, попасть на внутреннюю территорию без специального ключа невозможно."Максим тут жил совсем недолго, поэтому мы его не видели и никто с ним не "подружился". Наверное, он просто хотел слиться с местной русскоговорящей толпой, но все равно зря он это все затеял. Думаем, что его просто-напросто наказали за то, что он сделал. И это произошло бы в любой точке мира. Хотя, может, только на Украине ему было бы чуть безопаснее", - рассказал местный русскоговорящий агент по недвижимости.Кто же убил КузьминоваЗа прошедшее с момента появления новостей о ликвидации Кузьминова время, ясности с тем, кто мог устранить предателя, не прибавилось.Испанская пресса продолжает настаивать, что за убийством летчика стоят профессионалы, которые не оставили никаких следов. Такие формулировки, в частности, содержатся в комментариях местным журналистам от лиц, близких к следствию.Владелец одного из местных ресторанов рассказал РИА Новости, что ходят слухи, что Кузьминов поселился в доме, где произошло убийство, лишь за три дня до произошедшего. Потом к нему якобы приехала его девушка.Испанское издание El Pais сообщило, что к убийству летчика-перебежчика могут быть причастны два человека, информация о которых не раскрывается.Расследование этого дела осложняется тем, что подозреваемые не оставили никаких следов и не попали на камеры видеонаблюдения.Еще одна интересная деталь: пишут, что это не первое убийство в данном районе за последнее время. Ранее там же не так давно был убит другой россиянин. Эту смерть списали на криминальные разборки. Каких-либо подробностей по этому эпизоду нет.Среди жителей района, где убили Кузьминова нет единодушного мнения, кто может стоять за его ликвидацией. Есть версия, что предателя убрали украинские спецслужбы, которые могли устранить его как лишнего свидетеля или попросту ради того, чтобы не выплачивать ему гонорар за угон вертолета.Тем временем на убийство Кузьминова последовала еще одна реакция с Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии El Mundo заявил, что россиянин пользовался защитой и поменял свою жизнь, Испания должна провести "углубленное расследование", полагает он. Кто бы ни стоял за ликвидацией Кузьминова, подобное развитие событий было по большому счету вопросом времени.Он является не просто перебежчиком, на нем – кровь двух его боевых товарищей, которые отвергли саму идею предательства и героически погибли, возможно, что и от рук самого Кузьминова.
https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, максим кузьминов, украина, россия, испания, ликвидация
Эксклюзив, Максим Кузьминов, Украина, Россия, Испания, ликвидация

Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями

11:34 26.02.2024 (обновлено: 13:04 26.02.2024)
 
© YouTube / скриншот видеоМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© YouTube / скриншот видео
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Спустя неделю после известия об убийстве в Испании перешедшего на сторону Украины российского летчика Максима Кузьминова в СМИ продолжают всплывать новые факты о произошедшем
Кровавый побег
В начале сентября прошлого года украинские телеграм-каналы распространили новость о российском военном, который связался со спецслужбами Украины и на вертолете Ми-8 перелетел в эту страну.
Чуть позже этот летчик объявился в Киеве и дал пресс-конференцию. Предателем оказался 28-летний выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков Максим Кузьминов.
Он рассказал, что совершил побег в рамках специально разработанной украинской военной разведкой операции. За это ему обещали заплатить 500 тыс. долларов, а также дать гражданство Украины.
© скриншот видеоМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© скриншот видео
Максим Кузьминов
Вместе с летчиком в вертолете на момент побега находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были не в курсе планов Кузьминова и переходить на сторону Украины отказались. Оба оказали сопротивление и были убиты.
Поддельный паспорт
Тело Кузьминова было найдено в испанском муниципалитете Вильяхойос, провинция Аликанте. По некоторым данным, это случилось еще 13 февраля. Убийство произошло возле гаража жилого дома, в районе, в котором числится множество выходцев из России, Украины и других стран бывшего Советского Союза.
В мужчину выстрелили, по разным данным, 5-6 раз.
При себе у жертвы был биометрический украинский паспорт на имя 33-летнего уроженца Донецка Игоря Шевченко.
© El Periodico Максим Кузьминов
 Максим Кузьминов
© El Periodico
Максим Кузьминов
Как уже писало ранее издание Украина.ру, этот документ является поддельным. Он был выдан 22 сентября 2023 года, то есть вскоре после того, как россиянин сбежал на Украину. По одной из версий, человек с такими данными действительно существовал. Он являлся ополченцем и воевал на стороне ДНР. В 2014 году мужчина был убит, его паспортом могли завладеть украинские силовики.
Необычный район
Кузьминов мог не случайно обосноваться именно в районе Ла-Кала муниципалитета Вильяхойос, пишет РИА Новости. Дело в том, что в жилом комплексе, где произошло убийство, минимум испанцев, в основном там живут россияне, украинцы, армяне, грузины, выходцы из западноевропейских стран.
Аренда квартиры в этом месте, расположенном поблизости от Средиземного моря стоит около 1 тыс. евро в месяц. К этому следует добавить залог за два месяца и комиссию агентству по аренде недвижимости в размере месячной платы.
Собеседница корреспондента РИА Новости из местного агентства по недвижимости рассказала, что Кузьминов, скорее всего, арендовал жилье в обход официальных правил.
"Вряд ли он покупал квартиру, так как это очень долгий процесс и испанские бюрократы при всем желании не смогли бы все так быстро оформить. Скорее всего, взял в аренду. <…> Если он брал жилье через агентство, от него бы обязательно попросили рабочий контракт или официальную декларацию о доходах. Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то "знакомые". Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза", - сказала она.
Отмечается, что ЖК в этом районе, как правило, обнесены высоким забором, везде работают камеры видеонаблюдения, попасть на внутреннюю территорию без специального ключа невозможно.
"Максим тут жил совсем недолго, поэтому мы его не видели и никто с ним не "подружился". Наверное, он просто хотел слиться с местной русскоговорящей толпой, но все равно зря он это все затеял. Думаем, что его просто-напросто наказали за то, что он сделал. И это произошло бы в любой точке мира. Хотя, может, только на Украине ему было бы чуть безопаснее", - рассказал местный русскоговорящий агент по недвижимости.
Кто же убил Кузьминова
За прошедшее с момента появления новостей о ликвидации Кузьминова время, ясности с тем, кто мог устранить предателя, не прибавилось.
Испанская пресса продолжает настаивать, что за убийством летчика стоят профессионалы, которые не оставили никаких следов. Такие формулировки, в частности, содержатся в комментариях местным журналистам от лиц, близких к следствию.
Владелец одного из местных ресторанов рассказал РИА Новости, что ходят слухи, что Кузьминов поселился в доме, где произошло убийство, лишь за три дня до произошедшего. Потом к нему якобы приехала его девушка.
Испанское издание El Pais сообщило, что к убийству летчика-перебежчика могут быть причастны два человека, информация о которых не раскрывается.
"Его убийство <...> расследуется в условиях строгой секретности, <...> источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков", - говорится в статье.
Расследование этого дела осложняется тем, что подозреваемые не оставили никаких следов и не попали на камеры видеонаблюдения.
Еще одна интересная деталь: пишут, что это не первое убийство в данном районе за последнее время. Ранее там же не так давно был убит другой россиянин. Эту смерть списали на криминальные разборки. Каких-либо подробностей по этому эпизоду нет.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 17:39
Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в ИспанииИсторию с гибелью Максима Кузьминова можно использовать против России, утверждая, что русские спецслужбы за рубежом направо и налево уничтожают неугодных людей. Это очень удобная позиция и для Украины, и для западных спецслужб, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
Среди жителей района, где убили Кузьминова нет единодушного мнения, кто может стоять за его ликвидацией. Есть версия, что предателя убрали украинские спецслужбы, которые могли устранить его как лишнего свидетеля или попросту ради того, чтобы не выплачивать ему гонорар за угон вертолета.
Тем временем на убийство Кузьминова последовала еще одна реакция с Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии El Mundo заявил, что россиянин пользовался защитой и поменял свою жизнь, Испания должна провести "углубленное расследование", полагает он.
Кто бы ни стоял за ликвидацией Кузьминова, подобное развитие событий было по большому счету вопросом времени.
Он является не просто перебежчиком, на нем – кровь двух его боевых товарищей, которые отвергли саму идею предательства и героически погибли, возможно, что и от рук самого Кузьминова.
 
ЭксклюзивМаксим КузьминовУкраинаРоссияИспанияликвидация
 
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