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Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима - 15.10.2024 Украина.ру
Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
Жителю Северодонецка - наводчику вооруженных формирований Украины, назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает СК РФ
2024-10-15T17:20
2024-10-15T17:20
2024-10-15T17:20
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"Он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.Фигурант за денежное вознаграждение передавал украинским военнослужащим координаты объектов, достоверно зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы. При его пособничестве украинской артиллерией были нанесены артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке."Осужденный свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.Генпрокуратура РФ в свою очередь опубликовала видеозапись, на которой гражданин Украины Денис Постников доставляется в суд. В комментарии сказано, что именно он в 2022 году передал ВСУ точные координаты двух объектов массового скопления людей в Северодонецке.Ранее на эту тему: Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях
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новости, северодонецк, россия, украина, ск рф, генпрокуратура, сво, военные преступления, всу, приговор, мирные жители, лнр, суд
Новости, Северодонецк, Россия, Украина, СК РФ, генпрокуратура, СВО, Военные преступления, ВСУ, приговор, мирные жители, ЛНР, Суд
Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
Жителю Северодонецка - наводчику вооруженных формирований Украины, назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает СК РФ
"Он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.
Фигурант за денежное вознаграждение передавал украинским военнослужащим координаты объектов, достоверно зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы. При его пособничестве украинской артиллерией были нанесены артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир
" в Северодонецке.
"Осужденный свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.
Генпрокуратура
РФ в свою очередь опубликовала видеозапись, на которой гражданин Украины Денис Постников доставляется в суд. В комментарии сказано, что именно он в 2022 году передал ВСУ
точные координаты двух объектов массового скопления людей в Северодонецке.