Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима - 15.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241015/1058111711.html
Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима - 15.10.2024 Украина.ру
Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
Жителю Северодонецка - наводчику вооруженных формирований Украины, назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает СК РФ
2024-10-15T17:20
2024-10-15T17:20
новости
северодонецк
россия
украина
ск рф
генпрокуратура
сво
военные преступления
всу
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058111590_0:2:613:346_1920x0_80_0_0_2b4280e2d8cb4a563e29bd92e6653ef4.jpg
"Он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.Фигурант за денежное вознаграждение передавал украинским военнослужащим координаты объектов, достоверно зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы. При его пособничестве украинской артиллерией были нанесены артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке."Осужденный свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.Генпрокуратура РФ в свою очередь опубликовала видеозапись, на которой гражданин Украины Денис Постников доставляется в суд. В комментарии сказано, что именно он в 2022 году передал ВСУ точные координаты двух объектов массового скопления людей в Северодонецке.Ранее на эту тему: Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях
северодонецк
россия
украина
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058111590_74:0:537:347_1920x0_80_0_0_dd736065ccfe7c55de1d464c845de27b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, северодонецк, россия, украина, ск рф, генпрокуратура, сво, военные преступления, всу, приговор, мирные жители, лнр, суд
Новости, Северодонецк, Россия, Украина, СК РФ, генпрокуратура, СВО, Военные преступления, ВСУ, приговор, мирные жители, ЛНР, Суд

Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима

17:20 15.10.2024
 
наводчик ВСУ в ЛНР, житель Северодонецка Денис Постников доставляется в суд
наводчик ВСУ в ЛНР, житель Северодонецка Денис Постников доставляется в суд
Читать в
Жителю Северодонецка - наводчику вооруженных формирований Украины, назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает СК РФ
"Он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.
Фигурант за денежное вознаграждение передавал украинским военнослужащим координаты объектов, достоверно зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы. При его пособничестве украинской артиллерией были нанесены артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке.
"Осужденный свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.
Генпрокуратура РФ в свою очередь опубликовала видеозапись, на которой гражданин Украины Денис Постников доставляется в суд. В комментарии сказано, что именно он в 2022 году передал ВСУ точные координаты двух объектов массового скопления людей в Северодонецке.
Ранее на эту тему: Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях
 
НовостиСеверодонецкРоссияУкраинаСК РФгенпрокуратураСВОВоенные преступленияВСУприговормирные жителиЛНРСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
17:25"Идет война, ребята свою жизнь отдают": Володин призвал депутатов не пиариться за счет странных инициатив
17:20Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
17:08Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиации
17:07Курское направление: потери ВСУ за сутки превысили 200 человек
17:06Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину
17:00Константин Асмолов о том, кто выдумал историю о северокорейских военных на Украине и что готовит КНДР
16:53Минкультуры Украины подсчитало невозвращенцев
16:22Первый дрон от Украина.ру уже на передовой! Смотрите наш спецрепортаж из Белгородской области
16:20На фоне продвижения РФ: в Британии странно отреагировали на запрет Киева говорить об облавах ТЦК
16:19Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины
16:06Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
16:03Проверенные опытом советские правила: как менялась тактика боевых действий в ходе СВО
16:01Фиктивному браку конец: Володин пообещал закрыть все лазейки для нелегального получения ВНЖ в РФ
15:31Восемь настоятелей УПЦ подписались под призывом о разрыве с РПЦ
15:06Павел Наркевич: кто он
14:56Генпрокуратура РФ оценила ущерб, нанесенный России корпорацией Shell
14:55В Донецке возобновили движение трамваев до железнодорожного вокзала — мэр
14:45Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке
14:35На Украине запретили журналистам рассказывать об облавах военкомов
Лента новостейМолния