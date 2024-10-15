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Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима

Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима - 15.10.2024 Украина.ру

Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима

Жителю Северодонецка - наводчику вооруженных формирований Украины, назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает СК РФ

2024-10-15T17:20

2024-10-15T17:20

2024-10-15T17:20

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"Он признан виновным в пособничестве в применении запрещенных средств и методов ведения войны, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный незаконными вооруженными украинскими формированиями, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.Фигурант за денежное вознаграждение передавал украинским военнослужащим координаты объектов, достоверно зная, что по ним будут вестись прицельные обстрелы. При его пособничестве украинской артиллерией были нанесены артиллерийские удары, в том числе по зданию спортивного комплекса "Ледовый дворец" и гостинице "Мир" в Северодонецке."Осужденный свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.Генпрокуратура РФ в свою очередь опубликовала видеозапись, на которой гражданин Украины Денис Постников доставляется в суд. В комментарии сказано, что именно он в 2022 году передал ВСУ точные координаты двух объектов массового скопления людей в Северодонецке.Ранее на эту тему: Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о военных кораблях

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