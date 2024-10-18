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В центре Луганска взорвался автомобиль, заведено уголовное дело

В центре Луганска взорвался автомобиль, заведено уголовное дело - 18.10.2024 Украина.ру

В центре Луганска взорвался автомобиль, заведено уголовное дело

Врыв произошел в районе театра на улице Оборонной в Луганске, повреждения получили два автомобиля. Мужчина погиб, женщина получила ранение. В пресс-службе СК России сообщили о возбуждении уголовного дела.

2024-10-18T15:12

2024-10-18T15:12

2024-10-18T15:12

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Личности погибшего и пострадавшей пока не называются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также назначена взрыво-техническая экспертиза.Подрыв машин - излюбленный способ теракта, который Киев использует на новых территориях РФ. Многие чиновники местных администраций погибли и получили ранения именно в автомобилях.Один из последних таких терактов произошел утром 4 октября в Запорожской области. Там в результате подрыва автомобиля скончался работник ЗАЭС, бывший председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.Позже террористическая украинская сеть добралась и до Москвы. Утром 20 августа 2022 года в своем автомобиле на Можайском шоссе в Подмосковье погибла российская журналистка Дарья Дугина.Утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, который в 2018 году переехал в Россию и разоблачил террористическую деятельность этой организации.Другие темы: Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева.

https://ukraina.ru/20241004/1057884663.html

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новости, россия, луганск, автомобиль, взрыв, следственный комитет рф