Прощание с Алжиром. Детали краха французской колониальной империи

Британская империя распадалась тихо – англичане спокойно давали свободу своим колониям, создавая при этом конфликты за решением которых элиты новых государств обращались бы в Лондон. Французы же, неожиданно, воевали – даже в отдалённом Вьетнаме, а уж в Алжире, который рассматривался как часть континентальной Франции… Но и им пришлось сдаться

2026-04-09T08:00

8 апреля 1962 года более 90% участников референдума во Франции поддержали независимость Алжира. Сдал мятежную провинцию Шарль де Голль, которого военные привели к власти, чтобы не допустить потери Алжира.Алжир с начала XVI века был частью Османской империи, а в 1711 году стал независимой пиратской республикой. Даже США и Британия вынуждены были проводить военные действия для нейтрализации пиратов, не говоря уже о Франции.В 1827 году французы пробовали блокировать побережье Алжира, но затея провалилась. Тогда было решено завоевать Алжир. Париж снарядил настоящую армаду – из 100 военных и 357 транспортных судов, которая перевезла экспедиционный корпус в 35 тысяч человек. Но даже с такими силами Алжир был окончательно захвачен лишь к 1847 году.С 1848 года Алжир был объявлен неотъемлемой частью Франции, в которой были созданы три заморских департамента – Алжир, Оран и Константина.Поначалу французы среди колонистов не были большинством, но после поражения Франции в франко-прусской войне 1870-71 годов в Алжир приехало много французов из Эльзаса и Лотарингии, переданных Германии. Переезжали в Алжир и русские, бежавшие в ходе Гражданской войны из России. Еврейская община Алжира также влилась в группу франкоалжирцев, которых называли "пье-нуар" – "черноногими".Франкоалжирцы быстро достигли более высокого уровня благосостояния, чем коренное население. Несмотря на незначительную долю (примерно 15% населения в 1930-х годах, более 1 млн. человек), они стали культурной, экономической, управленческой элитой страны.К середине XX столетия французское гражданство имели лишь примерно 13% коренного населения Алжира. Остальные имели гражданство Французского Союза, созданного в 1946 году для трансформации Французской империи, и не могли служить в ряде государственных учреждений. Но в вооружённые силы их мобилизовали.После Первой мировой войны богатые и образованные алжирцы-мусульмане (арабы и берберы) стали говорить об автономии и самоуправлении, а после Второй мировой появились и требования полной независимости.8 мая 1945 года, когда во Франции объявили о завершении войны в Европе, националисты организовали по всей стране массовые демонстрации под лозунгами независимости. Когда в ходе столкновений в городе Сетифа французский полицейский застрелил местного жителя, там началась резня белого населения. В первый день мусульмане убили 27 европейцев, на второй день – ещё 75 человек.В северной части Алжира началось стихийное восстание, которое вскоре охватило около 20 городов и посёлков, а также множество горных деревень. В нём участвовало до 50 тысяч человек. Повстанцы поджигали фермы колонистов, убивали европейцев, нападали на полицейские участки и отряды правительственных войск. Власти ответили жесточайшим террором – по разным оценкам, за несколько месяцев было убито от 10 до 45 тысяч алжирцев-мусульман.С формированием вооружённых антифранцузских групп проблем не было, ведь в Алжире на тот момент была масса молодых мужчин, получивших боевой опыт в ходе Второй мировой войны – десятки тысяч алжирцев воевали в Северной Африке, Италии и самой Франции. В их глазах ореол "белых господ" сильно поблёк. Впоследствии именно эти солдаты образовали костяк партизанских отрядов Фронта национального освобождения Алжира (ФНО), в который в октябре 1954 года объединились все группировки, ведущие вооружённую борьбу за независимость.Полномасштабная война в Алжире началась в ночь на 1 ноября 1954 года, когда повстанцы из ФНО напали на несколько французских фермерских хозяйств и жандармерий. Момент для начала боевых действий был выбран удачно: Франция только что пережила унизительные поражения в Индокитае и наиболее боеспособные войска всё ещё находились в Юго-Восточной Азии.Для французского общества отделение Алжира было немыслимым – его во Франции не считали колонией. Министр иностранных дел, ставший впоследствии президентом, Франсуа Миттеран заявлял: "Единственные переговоры, возможные с ФНО – это война". Впрочем, французские власти избегали слова "война", заменяя его эвфемизмом "алжирские события".Считается, что настоящая война развернулась после Филиппвильской резни в августе 1955, когда повстанцы впервые совершили массовое убийство мирного населения (123 человека, в том числе 71 "черноногого") в городе Филиппвиль (сейчас Скикда).Зигут Юсеф, один из полевых командиров ФНО, в начале войны заявил:"Народ не на нашей стороне, значит, надо его заставить (…) действовать таким образом, чтобы он перешёл в наш лагерь. (…) ФНО ведет войну на два фронта: против французских властей и против алжирского народа, чтобы заставить его видеть в нас своего представителя".Жак Зео, служивший в алжирском регионе Кабилия в соединении альпийских стрелков, вспоминал о деревне, жители которой отказались поддерживать националистов: "28 женщин и 2 девочки с перерезанными бойцами ФНО горлами. Голые, полностью раздетые, изнасилованные". Перерезанное горло в те времена в Алжире называли "кабильской улыбкой".Боевики ФНО убивали не только европейских поселенцев, сотрудничавших с властями земляков, служивших во французской армии алжирцев-мусульман ("харки") и пленных. Жертвами ФНО становились также берберы и арабы, поддерживавшие Алжирское национальное движение и другие антифранцузские группировки, – все они были разгромлены к началу 1956 года.Хотя к концу 1957 года в военном отношении французы одержали тактическую победу, однако обратной стороной восстановления порядка в Алжире стала негативная реакция общественного мнения на информацию о широком применении пыток с целью обнаружить террористическое подполье.Помимо десятков тысяч погибших с обеих сторон, война в Алжире привела Францию к краху "Четвёртой республики" и возвращению к власти генерала де Голля в июне 1958 года – фактически под угрозой военного путча. Результатом стало принятие новой Конституции и начало "Пятой республики". Генералы считали, что национальный герой Франции не сдаст Алжир.Де Голль поначалу активизировал военные действия. Согласно французской статистике, с конца 1958 по конец 1959 года ФНО потерял больше людей, чем за предыдущие четыре года войны. По советским данным, в 1959 году ФНО потерял убитыми до 50% командного состава. Французская армия, по существу, одержала военную победу в Алжире.Однако 16 сентября 1959 года де Голль, который не прекращал переговоры с ФНО, предлагая разные формы автономии для Алжира, выступил с речью, в которой впервые признал право алжирцев на самоопределение.1960 год стал "годом Африки" – 17 стран континента получили независимость, но Алжира среди них не было. 8 января 1961 года во Франции был проведён референдум, на котором за предоставление Алжиру независимости высказались 75% участников голосования. В ответ ряд французских офицеров создали в Мадриде Секретную вооружённую организацию (ОАС – от фр. Organisation de l'armée secrète), которая выступала против предоставления Алжиру независимости.21-26 апреля 1961 года в Алжире произошёл "Путч генералов" – генералы Андре Зеллер, Морис Шалль, Рауль Салан и Эдомонд Жуо попытались сместить де Голля и сохранить Алжир для Франции. Но путч провалился, поскольку его не поддержали солдаты-призывники. После этого ОАС перешла к террористическим методам, причём как против боевиков ФНО, так и в отношении "неправильных" французов. ОАС организовала более десятка покушений на де Голля.Летом 1961 года активные боевые действия в Алжире практически завершились, так как обе стороны не видели в них смысла. В феврале 1962 года де Голль дал распоряжение Луи Жоксу, представителю Франции в переговорном процессе, прийти к соглашению с алжирцами любой ценой.18 марта 1962 года представитель Фронта национального освобождения Алжира Крим Белкасем и министр по делам Алжира французского правительства Луи Жокс подписали соглашения о прекращении огня и проведении референдума о независимости Алжира. Документ положил конец войне, оставив за Францией ещё на 5 лет военные базы в Сахаре, где проводились испытания ядерного оружия.Соглашения сначала были одобрены на референдуме, который состоялся 8 апреля 1962 года. Явка составила более 75%, почти 91% проголосовавших высказался "за". От участия в референдуме были отстранены "черноногие" Алжира и местные арабы, имевшие право голоса. Это было прямым нарушением третьей статьи Конституции Франции, и многие до сих пор не считают данное голосование легитимным.1 июля голосование прошло в самом Алжире. 3 июля 1962 года де Голль признал независимость Алжира, которая официально была провозглашена через два дня.К тому времени из страны нарастал исход "черноногих" и мусульман-лоялистов. Всего Алжир тогда покинули около 1 380 000 человек: более миллиона "черноногих", сотни тысяч арабов-лоялистов, свыше 42 тысяч военнослужащих-мусульман ("харки") и десятки тысяч евреев. Хотя соглашения предусматривали выплату компенсации за имущество, беженцы потеряли всё. Лозунг ФНО был прост – "Чемодан или гроб", но даже с одним чемоданом уехать удалось не всем.Так, в городе Оран день объявления независимости Алжира произошла масштабная резня местного европейского населения – было убито свыше трёх тысяч человек. Во всём же Алжире, по грубым подсчётам, боевики ФНО весной-летом 1962 года убили около 150 тысяч человек (учитывались только мужчины, тогда как вместе с ними часто истреблялись также женщины и дети из их семей).Стоит отметить, что активную материальную, военно-техническую и организационную помощь ФНО оказывал Советский Союз. Могли ли тогда советские руководители представить, что судьба "черноногих", которых советская пресса клеймила как "фашистов и колониалистов", через три десятилетия постигнет русских и других славян, и они будут тоже бежать из некогда союзных республик?..

Олег Хавич

