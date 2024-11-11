https://ukraina.ru/20241111/1058795357.html

Депутат Николай Новичков: Пока Запад разоряется на Украине, Россия и Африка усиливают свои ВПК

Депутат Николай Новичков: Пока Запад разоряется на Украине, Россия и Африка усиливают свои ВПК - 11.11.2024 Украина.ру

Депутат Николай Новичков: Пока Запад разоряется на Украине, Россия и Африка усиливают свои ВПК

Депутат Госдумы России, участник конференции "Россия - Африка" Николай Новичков заявил, что никто на Западе не заинтересован ни в победе России, ни в процветании Африки. А террористы в Африке и на Украине действуют по одному сценарию и управляются из одного кабинета.

2024-11-11T14:55

2024-11-11T14:55

2024-11-11T14:55

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту издания Украина.ру в кулуарах конференции.В рамках Первой Министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" 9 ноября прошла сессия с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой. Модератором блока выступил депутат Госдумы России, доктор экономических наук Николай Новичков.В дискуссии также приняли участие директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков, министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп и другие представительные гости.— Николай Владимирович, как бы вы охарактеризовали африканский фактор в конфликте на Украине?— Он представлен, как минимум, двумя аспектами. Первый — это давление западных элит (в меньшей степени украинских) на африканские страны — с тем, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям и голосовали в ООН, если вносится резолюция, осуждающая Россию.Собственно, это направление фактически проиграно, потому что ни одна страна Африки не присоединилась к антироссийским санкциям и не планирует этого делать.Они вообще слабо понимают, зачем это нужно и как касается их самих.Что же до темы голосования, африканские страны, как правило, воздерживаются или просто не приходят на него, когда судьбоносные вопросы поднимаются.Нас в принципе это устраивает. Потому что, если африканцы поддержат российскую позицию, то западные элиты будут с ними крайне строги. Это может касаться просто ограничений в помощи, от которой зависят многие африканские страны, введения санкций и так далее.Кроме того, многие представители африканской элиты связаны с западным истеблишментом, их дети учатся в Европе. Поэтому африканцы побаиваются открыто выступать на стороне России. Однако и участвовать в каких-то публичных дискуссиях, направленных против России, они тоже не спешат и не планирует, потому что это сильно подорвет их репутацию.Такие государства станут считать ведомыми, говорить, что они принимают решения не самостоятельно. А для них важно демонстрировать суверенитет.То есть нужно понимать, что давление [Запада] на африканские страны, будет сохраняться. Я же уверен в их стойкости.В то же время легких отношений, например финансовых, между российскими и африканскими потребителями и партнерами сложно ожидать. Потому что все международные сделки находятся под четким надзором западного капитализма, а нам приходится искать различные методы завуалирования расчетов.В рамках конференции было заявлено, что к концу этого десятилетия заработает система, позволяющая напрямую, без влияния Запада осуществлять платежи. Мы, эксперты и политики, о необходимости этого постоянно говорим.Я много раз говорил и готов повториться: надо использовать цифровой рубль, как для международных расчетов, так и для кредитования экономического сотрудничества России и африканских стран. Технологически мы уже сейчас можем практически неограниченно имитировать цифровые рубли, которые в форме кредитов будут оседать в странах Африки, но которые, при этом, будут изначально окрашены и предназначены для расчетов с российскими компаниями, работающими на африканском континенте.Пользуясь случаем нашего разговора, хочу еще раз публично обратиться к руководству Банка России с настоятельной просьбой ускорить внедрение цифрового рубля в практику финансирования внешнеэкономической деятельности. А пока что проблема сохраняется.Понятно, что все африканские страны подключены к СВИФТ, и Запад видит все платежи, которые проходят через эту систему.Я надеюсь, что все-таки независимая информационная система заработает быстрее, потому что подключить африканские страны к этой системе сложности не представляет.Второй фактор, который мы, конечно, не должны забывать, это поддержка международного терроризма, который осуществляют и западные державы, и отчасти Украина. Это происходит и в странах Сахеля, в Мали, и в других африканских государствах.Запад и раньше поддерживал терроризм на африканском континенте с целью давления на лидеров независимых африканских стран. Сейчас этот процесс усилился, и к нему так или иначе подключены украинские спецслужбы. То есть террористы в Африке и на Украине действуют по одному сценарию и управляются из одного кабинета.— К слову о давлении Запада на Африку. Великобритания в рамках санкций против России из-за военных действий на Украине ввела ограничения против 56 физических и юридических лиц, сообщили 7 ноября на сайте правительства Соединенного Королевства. В список попала в том числе организация "Африканский корпус". Как в Африке воспринимают подобные ограничения и чем это чревато для российско-африканских отношений?— Безусловно, санкции влияют на экономическое сотрудничество России со странами Африки. Большинство африканских стран встроены в международные финансовые институты, которые сейчас, как правило, контролируются коллективным Западом, о чем я упомянул выше.Также многие африканские страны зависят от западной помощи. Все прекрасно понимают, что ресурсы для формирования источников данной "помощи" появляются, в том числе, от бессовестной эксплуатации Африки западными элитами. Но вырваться из этого порочного круга не так просто, как иногда кажется.Некоторые страны африканского континента заявили о своем намерении строить суверенное политико-экономическое развитие, но здесь они мгновенно столкнулись с самым изощренным давлением бывших колонизаторов и их покровителей в Вашингтоне. Здесь мы можем привести примеры, скажем, стран Конфедерации стран Сахеля, которым коллективный Запад "организовал" не только экономические санкции и эмбарго, но и вооруженные банды террористов, укомплектованных, в том числе, и иностранными наемниками, включая бандитов с Украины.Это не значит, что бороться за суверенитет и право самостоятельно определять свою судьбу — бессмысленно. Я лишь хочу сказать, что никто на Западе не заинтересован ни в победе России, ни в процветании Африки.Россия, конечно же, будет расширять сотрудничество со всеми без исключения странами Африки. Но, повторюсь, сейчас это приходится делать в особо сложных условиях, которые, конечно же, преодолимы.— Изменилось ли сотрудничество России и Африки в сфере Военно-промышленного комплекса (ВПК) в условиях украинского кризиса?— Безусловно, специальная военная операция(СВО) повысила авторитет и российских вооружённых сил, и нашего военно-промышленного комплекса. В этой части формат нашего сотрудничества с африканскими странами в сфере экспорта безопасности в самом широком смысле этого слова будет, однозначно, расширяться.Здесь наряду с нашими традиционными партнерами стали появляться страны, с которыми возобновилось или активизировалось и наше военно-техническое сотрудничество, и взаимодействие в сфере безопасности. По понятным причинам я бы воздержался от обозначения конкретных стран и регионов Африки.— Мария Захарова на сессии, где вы были модератором, отметила, что МВФ и Всемирный банк выделили помощь Владимиру Зеленскому в 52 миллиардов евро! Какие проблемы Африки можно было бы решить на эти деньги?— Это, безусловно, колоссальные ресурсы. Мы при этом должны понимать, что ежегодно из Африки вывозились и вывозятся значительно более масштабные финансовые средства. Повторюсь, экономическая кабала и эксплуатация со стороны коллективного Запада в Африке продолжается.Добиться политико-экономического суверенитета удается далеко не всем, но этот процесс, однозначно, необратим. И африканские страны, с разной скоростью, но, тем не менее, преодолеют этот путь.А трудностей в Африке хватает. Там надо решать многие инфраструктурные проблемы, обеспечить растущее население медициной, образованием, продуктами питания и чистой водой. Приведу простой пример… Патриарший экзархат Африки, учрежденный Патриархом Кириллом для поддержки растущего православия в Африке, постоянно собирает средства для поддержки православных африканских приходов. Знаете, на что идут собранные средства? На бурение скважин для снабжения приходов питьевой водой, на покупку тентов и палаток для богослужений и прочее.То есть часто приходится решать самые элементарные вопросы. И на всё это нужны средства. При этом самый надежный источник необходимых финансовых ресурсов — это дать возможность африканским странам самостоятельно зарабатывать на своем природном богатстве.— Каково ваше понимание справедливого решения украинского кризиса на фоне всеобщих изменений?— Решение здесь может быть только одно: достижение целей СВО, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Ни о каких промежуточных решениях, заморозках здесь не может быть и речи.Все регионы, которые желают войти в состав в России должны иметь такую возможность, а Украина (если она, вообще, останется) должна иметь однозначный внеблоковый нейтральный статус, опять же, под контролем Российской Федерации.— Удалось ли нам сегодня убедить дружественные нам страны в том, что Украина – это вопрос нашей безопасности и нашего выживания? Взять, например, осенний марафон мероприятий: ВЭФ, БРИКС, "Валдай", форум "Россия-Африка".— Однозначно, да!Западную пропаганду в Африке уже давно воспринимают критически. Скажу больше, СВО наглядно продемонстрировала африканским странам, что с диктатом Запада можно и нужно бороться, что задачи обеспечения суверенитета, безопасности, уверенности в будущем независимых государств вполне реальны и достижимы.Конечно, легче это делать, что называется, всем миром, и африканские страны уже начали это осознавать. Я уверен, что эпоха доминировать Запада навсегда ушла в прошлое, а современный справедливый мир будут формировать амбициозные независимые страны, готовые не только строить свой суверенитете, но и создавать условия для суверенного развития всех стран мира.Еще о ядерном сдерживании, роли БРИКС и ООН, а также о взаимоотношениях России с Западом - в интервью "Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+"

https://ukraina.ru/20241110/1058778663.html

https://ukraina.ru/20241111/1058780070.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, африка, россия, запад, впк, мария захарова, владимир зеленский, патриарх кирилл, госдума, оон, брикс