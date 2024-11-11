Депутат Николай Новичков: Пока Запад разоряется на Украине, Россия и Африка усиливают свои ВПК
Депутат Госдумы России, участник конференции "Россия - Африка" Николай Новичков заявил, что никто на Западе не заинтересован ни в победе России, ни в процветании Африки. А террористы в Африке и на Украине действуют по одному сценарию и управляются из одного кабинета.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту издания Украина.ру в кулуарах конференции.
В рамках Первой Министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" 9 ноября прошла сессия с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой. Модератором блока выступил депутат Госдумы России, доктор экономических наук Николай Новичков.
В дискуссии также приняли участие директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков, министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп и другие представительные гости.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссия -Африка. Первое пленарное заседание министерской конференции
Россия -Африка. Первое пленарное заседание министерской конференции
— Николай Владимирович, как бы вы охарактеризовали африканский фактор в конфликте на Украине?
— Он представлен, как минимум, двумя аспектами. Первый — это давление западных элит (в меньшей степени украинских) на африканские страны — с тем, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям и голосовали в ООН, если вносится резолюция, осуждающая Россию.
Собственно, это направление фактически проиграно, потому что ни одна страна Африки не присоединилась к антироссийским санкциям и не планирует этого делать.
Они вообще слабо понимают, зачем это нужно и как касается их самих.
Что же до темы голосования, африканские страны, как правило, воздерживаются или просто не приходят на него, когда судьбоносные вопросы поднимаются.
Нас в принципе это устраивает. Потому что, если африканцы поддержат российскую позицию, то западные элиты будут с ними крайне строги. Это может касаться просто ограничений в помощи, от которой зависят многие африканские страны, введения санкций и так далее.
Кроме того, многие представители африканской элиты связаны с западным истеблишментом, их дети учатся в Европе. Поэтому африканцы побаиваются открыто выступать на стороне России. Однако и участвовать в каких-то публичных дискуссиях, направленных против России, они тоже не спешат и не планирует, потому что это сильно подорвет их репутацию.
© Сергей Кулаков | Sergey KulakovФото: Росконгресс
© Сергей Кулаков | Sergey Kulakov
Фото: Росконгресс
Такие государства станут считать ведомыми, говорить, что они принимают решения не самостоятельно. А для них важно демонстрировать суверенитет.
То есть нужно понимать, что давление [Запада] на африканские страны, будет сохраняться. Я же уверен в их стойкости.
В то же время легких отношений, например финансовых, между российскими и африканскими потребителями и партнерами сложно ожидать. Потому что все международные сделки находятся под четким надзором западного капитализма, а нам приходится искать различные методы завуалирования расчетов.
В рамках конференции было заявлено, что к концу этого десятилетия заработает система, позволяющая напрямую, без влияния Запада осуществлять платежи. Мы, эксперты и политики, о необходимости этого постоянно говорим.
Я много раз говорил и готов повториться: надо использовать цифровой рубль, как для международных расчетов, так и для кредитования экономического сотрудничества России и африканских стран. Технологически мы уже сейчас можем практически неограниченно имитировать цифровые рубли, которые в форме кредитов будут оседать в странах Африки, но которые, при этом, будут изначально окрашены и предназначены для расчетов с российскими компаниями, работающими на африканском континенте.
Пользуясь случаем нашего разговора, хочу еще раз публично обратиться к руководству Банка России с настоятельной просьбой ускорить внедрение цифрового рубля в практику финансирования внешнеэкономической деятельности. А пока что проблема сохраняется.
Понятно, что все африканские страны подключены к СВИФТ, и Запад видит все платежи, которые проходят через эту систему.
Я надеюсь, что все-таки независимая информационная система заработает быстрее, потому что подключить африканские страны к этой системе сложности не представляет.
Второй фактор, который мы, конечно, не должны забывать, это поддержка международного терроризма, который осуществляют и западные державы, и отчасти Украина. Это происходит и в странах Сахеля, в Мали, и в других африканских государствах.
Запад и раньше поддерживал терроризм на африканском континенте с целью давления на лидеров независимых африканских стран. Сейчас этот процесс усилился, и к нему так или иначе подключены украинские спецслужбы. То есть террористы в Африке и на Украине действуют по одному сценарию и управляются из одного кабинета.
— К слову о давлении Запада на Африку. Великобритания в рамках санкций против России из-за военных действий на Украине ввела ограничения против 56 физических и юридических лиц, сообщили 7 ноября на сайте правительства Соединенного Королевства. В список попала в том числе организация "Африканский корпус". Как в Африке воспринимают подобные ограничения и чем это чревато для российско-африканских отношений?
— Безусловно, санкции влияют на экономическое сотрудничество России со странами Африки. Большинство африканских стран встроены в международные финансовые институты, которые сейчас, как правило, контролируются коллективным Западом, о чем я упомянул выше.
Также многие африканские страны зависят от западной помощи. Все прекрасно понимают, что ресурсы для формирования источников данной "помощи" появляются, в том числе, от бессовестной эксплуатации Африки западными элитами. Но вырваться из этого порочного круга не так просто, как иногда кажется.
Некоторые страны африканского континента заявили о своем намерении строить суверенное политико-экономическое развитие, но здесь они мгновенно столкнулись с самым изощренным давлением бывших колонизаторов и их покровителей в Вашингтоне. Здесь мы можем привести примеры, скажем, стран Конфедерации стран Сахеля, которым коллективный Запад "организовал" не только экономические санкции и эмбарго, но и вооруженные банды террористов, укомплектованных, в том числе, и иностранными наемниками, включая бандитов с Украины.
Это не значит, что бороться за суверенитет и право самостоятельно определять свою судьбу — бессмысленно. Я лишь хочу сказать, что никто на Западе не заинтересован ни в победе России, ни в процветании Африки.
Россия, конечно же, будет расширять сотрудничество со всеми без исключения странами Африки. Но, повторюсь, сейчас это приходится делать в особо сложных условиях, которые, конечно же, преодолимы.
— Изменилось ли сотрудничество России и Африки в сфере Военно-промышленного комплекса (ВПК) в условиях украинского кризиса?
— Безусловно, специальная военная операция(СВО) повысила авторитет и российских вооружённых сил, и нашего военно-промышленного комплекса. В этой части формат нашего сотрудничества с африканскими странами в сфере экспорта безопасности в самом широком смысле этого слова будет, однозначно, расширяться.
Здесь наряду с нашими традиционными партнерами стали появляться страны, с которыми возобновилось или активизировалось и наше военно-техническое сотрудничество, и взаимодействие в сфере безопасности. По понятным причинам я бы воздержался от обозначения конкретных стран и регионов Африки.
— Мария Захарова на сессии, где вы были модератором, отметила, что МВФ и Всемирный банк выделили помощь Владимиру Зеленскому в 52 миллиардов евро! Какие проблемы Африки можно было бы решить на эти деньги?
— Это, безусловно, колоссальные ресурсы. Мы при этом должны понимать, что ежегодно из Африки вывозились и вывозятся значительно более масштабные финансовые средства. Повторюсь, экономическая кабала и эксплуатация со стороны коллективного Запада в Африке продолжается.
© Анна ЧеркасоваФото: Форум партнерства "Россия-Африка", Захарова Мария официальный представитель МИД России
© Анна Черкасова
Фото: Форум партнерства "Россия-Африка", Захарова Мария официальный представитель МИД России
Добиться политико-экономического суверенитета удается далеко не всем, но этот процесс, однозначно, необратим. И африканские страны, с разной скоростью, но, тем не менее, преодолеют этот путь.
А трудностей в Африке хватает. Там надо решать многие инфраструктурные проблемы, обеспечить растущее население медициной, образованием, продуктами питания и чистой водой. Приведу простой пример… Патриарший экзархат Африки, учрежденный Патриархом Кириллом для поддержки растущего православия в Африке, постоянно собирает средства для поддержки православных африканских приходов. Знаете, на что идут собранные средства? На бурение скважин для снабжения приходов питьевой водой, на покупку тентов и палаток для богослужений и прочее.
То есть часто приходится решать самые элементарные вопросы. И на всё это нужны средства. При этом самый надежный источник необходимых финансовых ресурсов — это дать возможность африканским странам самостоятельно зарабатывать на своем природном богатстве.
— Каково ваше понимание справедливого решения украинского кризиса на фоне всеобщих изменений?
— Решение здесь может быть только одно: достижение целей СВО, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Ни о каких промежуточных решениях, заморозках здесь не может быть и речи.
Все регионы, которые желают войти в состав в России должны иметь такую возможность, а Украина (если она, вообще, останется) должна иметь однозначный внеблоковый нейтральный статус, опять же, под контролем Российской Федерации.
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— Однозначно, да!
Западную пропаганду в Африке уже давно воспринимают критически. Скажу больше, СВО наглядно продемонстрировала африканским странам, что с диктатом Запада можно и нужно бороться, что задачи обеспечения суверенитета, безопасности, уверенности в будущем независимых государств вполне реальны и достижимы.
© Александр Жолобов |Aleksandr ZholobovФото: Росконгресс
© Александр Жолобов |Aleksandr Zholobov
Фото: Росконгресс
Конечно, легче это делать, что называется, всем миром, и африканские страны уже начали это осознавать. Я уверен, что эпоха доминировать Запада навсегда ушла в прошлое, а современный справедливый мир будут формировать амбициозные независимые страны, готовые не только строить свой суверенитете, но и создавать условия для суверенного развития всех стран мира.
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