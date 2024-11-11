Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1
Украина продолжает попытки нанести моральный урон армии России с помощью угона авиационной техники руками российских летчиков. Один раз это получилось, однако для предателя-угонщика это имело печальные последствия
Ценный вертолет
В понедельник, 11 ноября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовало видео с российским летчиком, которого Украина пыталась переманить на свою сторону.
Операцию осуществляло Главное управление разведки (ГУР) при украинском Минобороны. Задача состояла в угоне вертолета Ми-8МТПР-1. Эта машина внешне практически ничем не отличается от обычного транспортного Ми-8, однако "начинка" там совсем иная.
Данная модификация используется для сбора данных и для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Часть таких вертолетов, используемых в спецоперации на Украине, оборудованы системой "Рычаг-АВ", которая способна подавить радары систем управления ракет "земля-воздух", а также глушить радары самолетов противника. Осенью 2022 года американское издание The Drive написало, что эти вертолеты играют "незаметную и потенциально чрезвычайно ценную роль" в СВО.
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1
ФСБ России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1
Естественно, что угон Ми-8МТПР-1 стал бы для России чувствительной репутационной потерей, поэтому на него и нацелилось ГУР.
История предателя
Опробовать решили ту же схему, которую удалось провернуть в августе 2023 года с угоном вертолета Ми-8АМТШ. Тогда, если верить версии украинской стороны, на них вышел российский летчик Максим Кузьминов и предложил свои услуги.
Все это назвали операцией "Синица". Взлетев на Ми-8 с аэродрома в Курске, Кузьминов взял курс на Украину, спустился на предельно малую высоту и сумел перелететь через границу, после чего приземлился на территории Харьковской области, где его уже ждали.
© Ukrainska Pravda
© Ukrainska Pravda
В вертолете в этот момент находились два других члена экипажа – штурман и борттехник. Известно, что они отказались от предложения Кузьминова, не встали на путь предательства, за что были убиты: либо же самим Кузьминовым еще в воздухе, либо же по приземлении.
Через несколько дней ГУР организовало Кузьминову пресс-конференцию в Киеве. По словам предателя, он якобы перешел на сторону Украины из-за нежелания участвовать в СВО, не отрицалось им и денежное вознаграждение, которое посулили ему его новые хозяева. Также сообщалось, что его мать была в курсе операции, она заблаговременно уехала за границу, откуда ее уже вывезли к сыну на Украину.
© скриншот видеоМаксим Кузьминов
© скриншот видео
Максим Кузьминов
Оперативная игра
Попытка снова угнать вертолет ВС РФ стартовала в ноябре 2023 года. Сотрудник ГУР пытался завербовать пилота Ми-8МТПР-1 через "Телеграм". Как рассказали в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ, за угон вертолета летчику обещали выплатить 600-750 тысяч долларов.
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1
ФСБ России пресекла операцию ГУР МО Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1
Кроме того, обещали позаботиться и о семье пилота, его близких планировали вывезти в Чехию и оформить соответствующие документы для проживания там.
Вербовка оказалась провальной. Все дальнейшие переговоры с неким сотрудником Главного управления разведки Украины по имени Сергей вели уже российские контрразведчики.
"Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был "на крючке" контрразведчиков ФСБ", - говорится в сюжете.
ГУР хозяйничает в Молдавии
Как и Кузьминов, несостоявшийся угонщик, по замыслу разработчиков этой операции, должен был избавиться от своих товарищей, которые должны были лететь с ним в вертолете. Их предполагалось отравить.
"В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей", — сказал пилот на видео, которое распространило ФСБ.
По его словам, как это сделать, какие препараты лучше использовать и в какой дозировке ему сообщил сотрудник украинской военной разведки.
Семью планировали вывозить через Турцию и Молдавию. Из Кишинева их должны были забрать на машинах. Примечательно, что сотрудники молдавских спецслужб были в курсе операции и, более того, должны были помогать украинцам.
"Вначале предполагалось вывезти семью военнослужащего на Украину через Польшу либо Латвию. Но в последующем в качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы. В Молдове ГУР чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением партнеров", - рассказал оперативник ФСБ.
В сюжете "Россия 24" говорится, что жену летчика уговаривали заранее покинуть пределы РФ. Отмечается, что это обычная практика для украинских спецслужб, которые таким образом берут членов семьи объекта вербовки в заложники.
20 февраля, 17:39Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в ИспанииИсторию с гибелью Максима Кузьминова можно использовать против России, утверждая, что русские спецслужбы за рубежом направо и налево уничтожают неугодных людей. Это очень удобная позиция и для Украины, и для западных спецслужб, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
Российская контрразведка не только предотвратила угон вертолета, но и использовала оперативную игру с украинской стороной в своих интересах. Благодаря ей стали известны позиции ПВО армии Украины, а также места дислокации подразделений ВСУ. По ним был нанесен удар.
Могила без имени
Помимо истории с Кузьминовым и попыткой угнать вертолет РЭБ, украинская военная разведка как минимум еще несколько раз пыталась провернуть аналогичные операции. Летом 2022 года была сорвана попытка угнать группу российский военных самолетов, а год спустя ГУР потерпело неудачу с попыткой заполучить бомбардировщик Ту-22М3.
По большому счету, успех сопутствовал Украине лишь единожды, когда им удалось завербовать предателя Максима Кузьминова. Дальнейшая его судьба всем хорошо известна и служит прекрасным примером того, что будет с теми, кто вдруг решит пойти по его стопам.
По приезде на Украину, Кузьминов принял участие еще в нескольких пиар-мероприятиях ГУР, раздал интервью, после чего получил свои тридцать сребреников и исчез.
Тело Кузьминова нашли в испанском городе Аликанте в феврале следующего года на парковке одного из домов. В него сделали несколько выстрелов, а затем, как писали СМИ, переехали его тело на машине.
Судя по всему, перебежчик жил в Испании под другим именем и вел обычный образ жизни. Убийство Кузьминова поставило местную полицию в тупик. О расследовании этого дела уже давно ничего не слышно. Испанские правоохранители ранее признались, что сделано было все столь профессионально, что никаких зацепок у них нет.
По совпадению, в тот же день, когда ФСБ рассказала о новой попытке угона вертолета, американский телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что тело Кузьминова было похоронено в безымянной могиле на юге Испании.
Детали ликвидации Максима Кузьминова - в материале издания Украина.ру Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями.