https://ukraina.ru/20241111/1058800450.html

Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ

Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ - 11.11.2024 Украина.ру

Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ

Украина продолжает попытки нанести моральный урон армии России с помощью угона авиационной техники руками российских летчиков. Один раз это получилось, однако для предателя-угонщика это имело печальные последствия

2024-11-11T12:10

2024-11-11T12:10

2024-11-11T12:10

эксклюзив

украина

россия

молдавия

максим кузьминов

вертолеты

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Ценный вертолетВ понедельник, 11 ноября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовало видео с российским летчиком, которого Украина пыталась переманить на свою сторону.Операцию осуществляло Главное управление разведки (ГУР) при украинском Минобороны. Задача состояла в угоне вертолета Ми-8МТПР-1. Эта машина внешне практически ничем не отличается от обычного транспортного Ми-8, однако "начинка" там совсем иная.Данная модификация используется для сбора данных и для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Часть таких вертолетов, используемых в спецоперации на Украине, оборудованы системой "Рычаг-АВ", которая способна подавить радары систем управления ракет "земля-воздух", а также глушить радары самолетов противника. Осенью 2022 года американское издание The Drive написало, что эти вертолеты играют "незаметную и потенциально чрезвычайно ценную роль" в СВО.Естественно, что угон Ми-8МТПР-1 стал бы для России чувствительной репутационной потерей, поэтому на него и нацелилось ГУР.История предателяОпробовать решили ту же схему, которую удалось провернуть в августе 2023 года с угоном вертолета Ми-8АМТШ. Тогда, если верить версии украинской стороны, на них вышел российский летчик Максим Кузьминов и предложил свои услуги.Все это назвали операцией "Синица". Взлетев на Ми-8 с аэродрома в Курске, Кузьминов взял курс на Украину, спустился на предельно малую высоту и сумел перелететь через границу, после чего приземлился на территории Харьковской области, где его уже ждали.В вертолете в этот момент находились два других члена экипажа – штурман и борттехник. Известно, что они отказались от предложения Кузьминова, не встали на путь предательства, за что были убиты: либо же самим Кузьминовым еще в воздухе, либо же по приземлении.Через несколько дней ГУР организовало Кузьминову пресс-конференцию в Киеве. По словам предателя, он якобы перешел на сторону Украины из-за нежелания участвовать в СВО, не отрицалось им и денежное вознаграждение, которое посулили ему его новые хозяева. Также сообщалось, что его мать была в курсе операции, она заблаговременно уехала за границу, откуда ее уже вывезли к сыну на Украину.Оперативная играПопытка снова угнать вертолет ВС РФ стартовала в ноябре 2023 года. Сотрудник ГУР пытался завербовать пилота Ми-8МТПР-1 через "Телеграм". Как рассказали в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ, за угон вертолета летчику обещали выплатить 600-750 тысяч долларов.Кроме того, обещали позаботиться и о семье пилота, его близких планировали вывезти в Чехию и оформить соответствующие документы для проживания там.Вербовка оказалась провальной. Все дальнейшие переговоры с неким сотрудником Главного управления разведки Украины по имени Сергей вели уже российские контрразведчики."Это называется оперативная игра. Вражеский разведчик думал, что вербует нашего летчика, а на самом деле сам уже был "на крючке" контрразведчиков ФСБ", - говорится в сюжете.ГУР хозяйничает в МолдавииКак и Кузьминов, несостоявшийся угонщик, по замыслу разработчиков этой операции, должен был избавиться от своих товарищей, которые должны были лететь с ним в вертолете. Их предполагалось отравить.По его словам, как это сделать, какие препараты лучше использовать и в какой дозировке ему сообщил сотрудник украинской военной разведки.Семью планировали вывозить через Турцию и Молдавию. Из Кишинева их должны были забрать на машинах. Примечательно, что сотрудники молдавских спецслужб были в курсе операции и, более того, должны были помогать украинцам."Вначале предполагалось вывезти семью военнослужащего на Украину через Польшу либо Латвию. Но в последующем в качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы. В Молдове ГУР чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением партнеров", - рассказал оперативник ФСБ.В сюжете "Россия 24" говорится, что жену летчика уговаривали заранее покинуть пределы РФ. Отмечается, что это обычная практика для украинских спецслужб, которые таким образом берут членов семьи объекта вербовки в заложники.Российская контрразведка не только предотвратила угон вертолета, но и использовала оперативную игру с украинской стороной в своих интересах. Благодаря ей стали известны позиции ПВО армии Украины, а также места дислокации подразделений ВСУ. По ним был нанесен удар.Могила без имениПомимо истории с Кузьминовым и попыткой угнать вертолет РЭБ, украинская военная разведка как минимум еще несколько раз пыталась провернуть аналогичные операции. Летом 2022 года была сорвана попытка угнать группу российский военных самолетов, а год спустя ГУР потерпело неудачу с попыткой заполучить бомбардировщик Ту-22М3.По большому счету, успех сопутствовал Украине лишь единожды, когда им удалось завербовать предателя Максима Кузьминова. Дальнейшая его судьба всем хорошо известна и служит прекрасным примером того, что будет с теми, кто вдруг решит пойти по его стопам.По приезде на Украину, Кузьминов принял участие еще в нескольких пиар-мероприятиях ГУР, раздал интервью, после чего получил свои тридцать сребреников и исчез.Тело Кузьминова нашли в испанском городе Аликанте в феврале следующего года на парковке одного из домов. В него сделали несколько выстрелов, а затем, как писали СМИ, переехали его тело на машине.Судя по всему, перебежчик жил в Испании под другим именем и вел обычный образ жизни. Убийство Кузьминова поставило местную полицию в тупик. О расследовании этого дела уже давно ничего не слышно. Испанские правоохранители ранее признались, что сделано было все столь профессионально, что никаких зацепок у них нет.По совпадению, в тот же день, когда ФСБ рассказала о новой попытке угона вертолета, американский телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что тело Кузьминова было похоронено в безымянной могиле на юге Испании.Детали ликвидации Максима Кузьминова - в материале издания Украина.ру Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями.

https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html

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эксклюзив, украина, россия, молдавия, максим кузьминов, вертолеты