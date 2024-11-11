https://ukraina.ru/20241111/1058800024.html
Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ
Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру
Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ
Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт по заданию ГУР, захоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщил телеканал CBS News
2024-11-11T12:22
2024-11-11T12:22
2024-11-11T12:22
новости
испания
россия
максим кузьминов
вооруженные силы украины
спецслужба
предательство
сво
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053475395_0:0:974:548_1920x0_80_0_0_234df35ed39ae4e8474bdfa353ce5fd2.jpg
В августе 2023 года был капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России обманом угнал на подконтрольную ВСУ территорию военный вертолёт Ми-8. Позже он сообщил, что за это ему пообещали крупное денежное вознаграждение и украинское гражданство. Врагу достались запчасти для истребителей. По словам предателя, выполнявшие полёт по заданному им курсу бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов были убиты.В феврале 2024 года тело Кузьминова с признаками насильственной смерти было обнаружено в Испании. Украинские спецслужбы сфабриковали инсценировки с целью опровергнуть сообщения о его смерти.Полиция Испании подтвердила смерть Кузьминова, скрывавшегося под украинскими документами, выданными на имя Игоря Шевченко. При этом правоохранительные органы королевства отказались сообщать о деталях расследования и своих планах в отношении убитого.Мать и бывшая жена предателя не комментируют ситуацию. CBS News со ссылкой на свои анонимные источники сообщил о захоронении на юге Испании. Официального подтверждения этой информации нет.Ранее на эту тему: Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будетАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями
испания
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053475395_24:0:755:548_1920x0_80_0_0_9c9ebb9e97d4ee7732518a9a4612078e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испания, россия, максим кузьминов, вооруженные силы украины, спецслужба, предательство, сво, криминал
Новости, Испания, Россия, Максим Кузьминов, Вооруженные силы Украины, спецслужба, предательство, СВО, криминал
Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ
Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт по заданию ГУР, захоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщил телеканал CBS News
В августе 2023 года был капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России обманом угнал на подконтрольную ВСУ территорию военный вертолёт Ми-8. Позже он сообщил, что за это ему пообещали крупное денежное вознаграждение и украинское гражданство.
Врагу достались запчасти для истребителей. По словам предателя, выполнявшие полёт по заданному им курсу бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов были убиты.
В феврале 2024 года тело Кузьминова с признаками насильственной смерти было обнаружено в Испании. Украинские спецслужбы сфабриковали инсценировки с целью опровергнуть сообщения о его смерти.
Полиция Испании подтвердила смерть Кузьминова, скрывавшегося под украинскими документами, выданными на имя Игоря Шевченко. При этом правоохранительные органы королевства отказались сообщать о деталях расследования и своих планах в отношении убитого.
Мать и бывшая жена предателя не комментируют ситуацию. CBS News со ссылкой на свои анонимные источники сообщил о захоронении на юге Испании. Официального подтверждения этой информации нет.