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Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ

Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру

Предателя Кузьминова захоронили в безымянной могиле в Испании - СМИ

Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт по заданию ГУР, захоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщил телеканал CBS News

2024-11-11T12:22

2024-11-11T12:22

2024-11-11T12:22

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В августе 2023 года был капитан Максим Кузьминов из 319-го отдельного вертолётного полка армейской авиации России обманом угнал на подконтрольную ВСУ территорию военный вертолёт Ми-8. Позже он сообщил, что за это ему пообещали крупное денежное вознаграждение и украинское гражданство. Врагу достались запчасти для истребителей. По словам предателя, выполнявшие полёт по заданному им курсу бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов были убиты.В феврале 2024 года тело Кузьминова с признаками насильственной смерти было обнаружено в Испании. Украинские спецслужбы сфабриковали инсценировки с целью опровергнуть сообщения о его смерти.Полиция Испании подтвердила смерть Кузьминова, скрывавшегося под украинскими документами, выданными на имя Игоря Шевченко. При этом правоохранительные органы королевства отказались сообщать о деталях расследования и своих планах в отношении убитого.Мать и бывшая жена предателя не комментируют ситуацию. CBS News со ссылкой на свои анонимные источники сообщил о захоронении на юге Испании. Официального подтверждения этой информации нет.Ранее на эту тему: Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будетАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями

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новости, испания, россия, максим кузьминов, вооруженные силы украины, спецслужба, предательство, сво, криминал