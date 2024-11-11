Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ - 11.11.2024 Украина.ру
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Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ
Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ - 11.11.2024 Украина.ру
Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ
77-я бригада ВСУ была сформирована летом 2022 года в Житомире и была задействовано во время контрнаступления в Харьковской области. Из-за больших потерь в личном составе и боевой технике соединение пришлось вывести на переформирование. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-11-11T06:15
2024-11-11T06:15
новости
житомир
харьковская область
купянск
геннадий алехин
десант
всу
наступление
потери всу
детали
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На Купянском участке фронта на днях был уничтожен взвод "элитной" 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Соединение прошло обучение по натовским лекалам и считалось одним из самых подготовленных в украинской армии, сообщил эксперт.На её место в августе поставили 115-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. И вот уже через три месяца украинских десантников из Житомира вернули опять под Купянск. Как за такой короткий срок "восстановили" целую бригаду — неизвестно, отметил специалист.Судя по складывающейся обстановке, возвращение было не самым успешным, бригада продолжает нести потери. Как сообщал телеграм-канал SHOT, один из "элитных" взводов 77-й бригады, который насчитывал порядка 30-40 человек, был уничтожен в полном составе, уточнил специалист.Украинские десантники "проклятого взвода" даже не успели доехать до линии боевого соприкосновения и разместились в пункте временной дислокации. Здесь их и накрыли удары российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье и есть ли у противника силы на новую "авантюру" — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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житомир
харьковская область
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Новости
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новости, житомир, харьковская область, купянск, геннадий алехин, десант, всу, наступление, потери всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Житомир, Харьковская область, Купянск, Геннадий Алехин, десант, ВСУ, наступление, потери ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ

06:15 11.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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77-я бригада ВСУ была сформирована летом 2022 года в Житомире и была задействовано во время контрнаступления в Харьковской области. Из-за больших потерь в личном составе и боевой технике соединение пришлось вывести на переформирование. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
На Купянском участке фронта на днях был уничтожен взвод "элитной" 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Соединение прошло обучение по натовским лекалам и считалось одним из самых подготовленных в украинской армии, сообщил эксперт.

"77-ю бригаду сформировали летом 2022 года в Житомире. Ранее соединение уже задействовали на территории Харьковской области в ходе контрнаступления ВСУ. Однако из-за больших потерь в личном составе и боевой технике бригаду пришлось вывести на переформирование — в подразделениях осталось 25-30% военнослужащих", — подчеркнул Алехин.

На её место в августе поставили 115-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. И вот уже через три месяца украинских десантников из Житомира вернули опять под Купянск. Как за такой короткий срок "восстановили" целую бригаду — неизвестно, отметил специалист.
Судя по складывающейся обстановке, возвращение было не самым успешным, бригада продолжает нести потери. Как сообщал телеграм-канал SHOT, один из "элитных" взводов 77-й бригады, который насчитывал порядка 30-40 человек, был уничтожен в полном составе, уточнил специалист.
Украинские десантники "проклятого взвода" даже не успели доехать до линии боевого соприкосновения и разместились в пункте временной дислокации. Здесь их и накрыли удары российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
О том, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье и есть ли у противника силы на новую "авантюру" — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
9 ноября, 09:50
Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте На минувшей неделе всё внимание украинских экспертов и военных было приковано к теме выборов в США, а также их последствий для ситуации на поле боя на Украине. Заявления в СМИ о том, что Трамп может остановить войну за один день, несколько обнадежили одних и встревожили других.
 
НовостиЖитомирХарьковская областьКупянскГеннадий АлехиндесантВСУнаступлениепотери ВСУдеталиСВОСпецоперация
 
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