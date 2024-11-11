Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
77-я бригада ВСУ была сформирована летом 2022 года в Житомире и была задействовано во время контрнаступления в Харьковской области. Из-за больших потерь в личном составе и боевой технике соединение пришлось вывести на переформирование. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
На Купянском участке фронта на днях был уничтожен взвод "элитной" 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Соединение прошло обучение по натовским лекалам и считалось одним из самых подготовленных в украинской армии, сообщил эксперт.
"77-ю бригаду сформировали летом 2022 года в Житомире. Ранее соединение уже задействовали на территории Харьковской области в ходе контрнаступления ВСУ. Однако из-за больших потерь в личном составе и боевой технике бригаду пришлось вывести на переформирование — в подразделениях осталось 25-30% военнослужащих", — подчеркнул Алехин.
На её место в августе поставили 115-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. И вот уже через три месяца украинских десантников из Житомира вернули опять под Купянск. Как за такой короткий срок "восстановили" целую бригаду — неизвестно, отметил специалист.
Судя по складывающейся обстановке, возвращение было не самым успешным, бригада продолжает нести потери. Как сообщал телеграм-канал SHOT, один из "элитных" взводов 77-й бригады, который насчитывал порядка 30-40 человек, был уничтожен в полном составе, уточнил специалист.
Украинские десантники "проклятого взвода" даже не успели доехать до линии боевого соприкосновения и разместились в пункте временной дислокации. Здесь их и накрыли удары российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
О том, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье и есть ли у противника силы на новую "авантюру" — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
9 ноября, 09:50Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте На минувшей неделе всё внимание украинских экспертов и военных было приковано к теме выборов в США, а также их последствий для ситуации на поле боя на Украине. Заявления в СМИ о том, что Трамп может остановить войну за один день, несколько обнадежили одних и встревожили других.