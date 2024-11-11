Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ

Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На минувшей неделе всё внимание украинских экспертов и военных было приковано к теме выборов в США, а также их последствий для ситуации на поле боя на Украине. Заявления в СМИ о том, что Трамп может остановить войну за один день, несколько обнадежили одних и встревожили других.