"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения - 11.11.2024 Украина.ру
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"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения
"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения - 11.11.2024 Украина.ру
"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения
На войне язык и менталитет не имеют никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца, а все остальное тебе объяснят на пальцах. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте - и пошел. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-11T04:15
2024-11-11T04:15
новости
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запад
кндр
северная корея
кризис
бои
детали
наступление
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Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому наступательные действия идут "не так активно". Россия пытается измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса, сообщил военкор.По его словам, сейчас Россия научилась создавать альянсы, чего не было последние 30 лет. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Росси и КНДР уже работает. Пока неизвестно, будут ли задействованы в СВО северокорейские военные, отметил журналист.Если говорить о том, можно ли найти общий язык с северокорейцами, то на войне язык и менталитет не имеют никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца. А все остальное тебе объяснят на пальцах: покажут направление на карте и поставят задачу, сказал военный."Не надо думать, что армия – это какая-то высокоинтеллектуальная система. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте - и пошел", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО том, как могут развиваться события на Украине в ближайший год — в статье Михаила Павлива "Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры
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новости, украина, россия, запад, кндр, северная корея, кризис, бои, детали, наступление, сво, спецоперация, военнослужащий, военкор
Новости, Украина, Россия, Запад, КНДР, Северная Корея, кризис, бои, детали, наступление, СВО, Спецоперация, военнослужащий, военкор

"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения

04:15 11.11.2024
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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На войне язык и менталитет не имеют никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца, а все остальное тебе объяснят на пальцах. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте - и пошел. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому наступательные действия идут "не так активно". Россия пытается измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса, сообщил военкор.
По его словам, сейчас Россия научилась создавать альянсы, чего не было последние 30 лет. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Росси и КНДР уже работает. Пока неизвестно, будут ли задействованы в СВО северокорейские военные, отметил журналист.
"Но одна дивизия, заняв оборону, может сдержать наступление трех дивизий (имеется в виду, что для успешного наступления тебе нужно численное преимущество 1 к 3 или даже 1 к 6). Пусть в этих условиях ВСУ попробуют куда-то там понаступать в Брянскую область", — подчеркнул Линин.
Если говорить о том, можно ли найти общий язык с северокорейцами, то на войне язык и менталитет не имеют никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца. А все остальное тебе объяснят на пальцах: покажут направление на карте и поставят задачу, сказал военный.
"Не надо думать, что армия – это какая-то высокоинтеллектуальная система. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте - и пошел", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
О том, как могут развиваться события на Украине в ближайший год — в статье Михаила Павлива "Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры
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