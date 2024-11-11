https://ukraina.ru/20241111/1058773855.html

"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения

"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения - 11.11.2024 Украина.ру

"Точка на карте - и пошел": военкор Линин о том, почему на войне язык и менталитет не имеют значения

На войне язык и менталитет не имеют никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца, а все остальное тебе объяснят на пальцах. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте - и пошел. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-11T04:15

2024-11-11T04:15

2024-11-11T04:15

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Сейчас на первый план выходит политика. Именно поэтому наступательные действия идут "не так активно". Россия пытается измотать Запад, чтобы он потерял все ресурсы на финансировании и вооружении Украины. Он каждый месяц затягивается в воронку экономического кризиса, сообщил военкор.По его словам, сейчас Россия научилась создавать альянсы, чего не было последние 30 лет. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Росси и КНДР уже работает. Пока неизвестно, будут ли задействованы в СВО северокорейские военные, отметил журналист.Если говорить о том, можно ли найти общий язык с северокорейцами, то на войне язык и менталитет не имеют никакого значения. Важно, чтобы ты прошел курс молодого бойца. А все остальное тебе объяснят на пальцах: покажут направление на карте и поставят задачу, сказал военный."Не надо думать, что армия – это какая-то высокоинтеллектуальная система. Никто не будет вести с северокорейцами духовные беседы: точка на карте - и пошел", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО том, как могут развиваться события на Украине в ближайший год — в статье Михаила Павлива "Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры

https://ukraina.ru/20241109/1058767470.html

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