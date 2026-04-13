Иран назвал Трампа пиратом: что дальше

Решение США устроить блокаду Ормузского пролива является незаконным и представляет опасность для международного судоходства. Пиратские действия Вашингтона противоречат нормам международного права и создают угрозу стабильности в регионе, заявил 13 апреля иранским СМИ представитель штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари

2026-04-13T14:10

"Ограничения преступной Америки на морское движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства", — заявил Зольфагари.Подобные меры вызывают серьёзную обеспокоенность у Тегерана и могут привести к дальнейшей эскалации. Ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет безопасен, подчеркнул он.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады морских портов Ирана с 14 апреля после неудачных переговоров в Исламабаде ограничения распространяются на суда, заходящие в иранские порты и выходящие из них, однако транзит через Ормузский пролив к другим государствам сохраняется. О главных событиях к середине этого дня: Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля

