Иран назвал Трампа пиратом: что дальше
14:10 13.04.2026 (обновлено: 14:13 13.04.2026)
© AP
Решение США устроить блокаду Ормузского пролива является незаконным и представляет опасность для международного судоходства. Пиратские действия Вашингтона противоречат нормам международного права и создают угрозу стабильности в регионе, заявил 13 апреля иранским СМИ представитель штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари
"Ограничения преступной Америки на морское движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства", — заявил Зольфагари.
Подобные меры вызывают серьёзную обеспокоенность у Тегерана и могут привести к дальнейшей эскалации. Ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет безопасен, подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады морских портов Ирана с 14 апреля после неудачных переговоров в Исламабаде ограничения распространяются на суда, заходящие в иранские порты и выходящие из них, однако транзит через Ормузский пролив к другим государствам сохраняется.
