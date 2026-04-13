Иран назвал Трампа пиратом: что дальше
2026-04-13T14:10
2026-04-13T14:13
Иран назвал Трампа пиратом: что дальше

14:10 13.04.2026 (обновлено: 14:13 13.04.2026)
 
Решение США устроить блокаду Ормузского пролива является незаконным и представляет опасность для международного судоходства. Пиратские действия Вашингтона противоречат нормам международного права и создают угрозу стабильности в регионе, заявил 13 апреля иранским СМИ представитель штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари
"Ограничения преступной Америки на морское движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства", — заявил Зольфагари.
Подобные меры вызывают серьёзную обеспокоенность у Тегерана и могут привести к дальнейшей эскалации. Ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет безопасен, подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады морских портов Ирана с 14 апреля после неудачных переговоров в Исламабаде ограничения распространяются на суда, заходящие в иранские порты и выходящие из них, однако транзит через Ормузский пролив к другим государствам сохраняется.
О главных событиях к середине этого дня: Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля
14:46Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров
14:45Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии
14:37Зеленский заявил о потенциале сотрудничества с государствами бывшего СССР и Ближнего Востока
14:29Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
14:20"Это другое": русским и украинцам запретили посещение музея в Германии
14:20Сибига рассказал, чего Киев ждет от Будапешта
14:20На Украину летят сразу четыре российских Ту-22м3: ВСУ в панике
14:12В Киеве отца пятерых детей оштрафовали за уклонение от мобилизации
14:10Иран назвал Трампа пиратом: что дальше
13:56Россия активизировала наступление в Сумской области. Новости СВО
13:51"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина
13:31"После ночных полетов жутко болят глаза" — боец "Сокол"
13:26Песков рассказал о поставках в ЕС по "Дружбе", об СВО и войне с Ираном
13:20Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива
13:10Бужанский высмеял фантазии Киева о космическом доминировании
13:02Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля
12:56ПВО прикрывает Донецк, новые взрывы в Сумах. Новости СВО
12:45Кризис на Ближнем Востоке: риски и возможности для России
12:40Руководство Франции демонстрирует чудовищный деструктив - Захарова
12:36Нужно это Норвегии? В чем плюсы? Киселев о бандеровцах в норвежских фьордах
Лента новостейМолния