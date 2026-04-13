"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина
Китай действует слишком пассивно — все силы брошены на оборону, как в футболе, когда команда заперлась в своей штрафной и просто отбивается. А надо выходить в контратаку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников
2026-04-13T13:51
13:51 13.04.2026
 
Журналист спросил, что Китай может противопоставить США помимо поддержки России. Эксперт заявил, что Пекин действует слишком пассивно.
"Сейчас Китай "припарковал автобус" — это когда все 11 игроков заперлись в своей штрафной площадке и просто отбиваются. А им надо выходить в контратаки. Резкие, жесткие, кинжальные", — заявил Школьников.
По словам эксперта, бить надо по внутренней ситуации в Америке, а не по её союзникам. "Ударьте через картели. Мы же понимаем, откуда к картелям поступает вся химия. Об этих лабораториях написано в докладах ООН. Начните какие-то сепаратные переговоры с Европой, что-нибудь им пообещав. Ищите эти слабые места", — пояснил собеседник Украина.ру.
Школьников отметил, что США полностью сосредоточены на атаке и не обращают внимания на защиту. "США не обращают внимание на оборону. Они полностью в атаке. Этим надо пользоваться, но китайцы этим не пользуются", — сказал он.
Аналитик уверен, что Китаю надо брать пример с Ирана. "Иран понимает, что если он хоть немножко даст слабину, его затопчут. У Китая ситуация такая же. Ему нужно делать резкие и жесткие шаги. Ломайте систему. Но Китай по-прежнему сидит и ждет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.
14:46Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров
14:45Зачем Россия объявила Пасхальное перемирие, и почему Украина снова его нарушила: итоги гуманной миссии
14:37Зеленский заявил о потенциале сотрудничества с государствами бывшего СССР и Ближнего Востока
14:29Школьников: ядерный зонтик над КНДР и соглашения с Вьетнамом ограничили возможности США
14:20"Это другое": русским и украинцам запретили посещение музея в Германии
14:20Сибига рассказал, чего Киев ждет от Будапешта
14:20На Украину летят сразу четыре российских Ту-22м3: ВСУ в панике
14:12В Киеве отца пятерых детей оштрафовали за уклонение от мобилизации
14:10Иран назвал Трампа пиратом: что дальше
13:56Россия активизировала наступление в Сумской области. Новости СВО
13:51"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина
13:31"После ночных полетов жутко болят глаза" — боец "Сокол"
13:26Песков рассказал о поставках в ЕС по "Дружбе", об СВО и войне с Ираном
13:20Эксперт: США готовят третий этап войны — уничтожение инфраструктуры Персидского залива
13:10Бужанский высмеял фантазии Киева о космическом доминировании
13:02Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреля
12:56ПВО прикрывает Донецк, новые взрывы в Сумах. Новости СВО
12:45Кризис на Ближнем Востоке: риски и возможности для России
12:40Руководство Франции демонстрирует чудовищный деструктив - Захарова
12:36Нужно это Норвегии? В чем плюсы? Киселев о бандеровцах в норвежских фьордах
Лента новостейМолния