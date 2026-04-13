"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина

"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина - 13.04.2026 Украина.ру

"Китаю пора выходить из глухой обороны": Школьников рассказал о тактической ошибке Пекина

Китай действует слишком пассивно — все силы брошены на оборону, как в футболе, когда команда заперлась в своей штрафной и просто отбивается. А надо выходить в контратаку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, экономист, автор книги "Геостратегический взгляд на будущее мира и России 2021–2090 годов" Андрей Школьников

2026-04-13T13:51

2026-04-13T13:51

2026-04-13T13:51

Журналист спросил, что Китай может противопоставить США помимо поддержки России. Эксперт заявил, что Пекин действует слишком пассивно.По словам эксперта, бить надо по внутренней ситуации в Америке, а не по её союзникам. "Ударьте через картели. Мы же понимаем, откуда к картелям поступает вся химия. Об этих лабораториях написано в докладах ООН. Начните какие-то сепаратные переговоры с Европой, что-нибудь им пообещав. Ищите эти слабые места", — пояснил собеседник Украина.ру.Школьников отметил, что США полностью сосредоточены на атаке и не обращают внимания на защиту. "США не обращают внимание на оборону. Они полностью в атаке. Этим надо пользоваться, но китайцы этим не пользуются", — сказал он.Аналитик уверен, что Китаю надо брать пример с Ирана. "Иран понимает, что если он хоть немножко даст слабину, его затопчут. У Китая ситуация такая же. Ему нужно делать резкие и жесткие шаги. Ломайте систему. Но Китай по-прежнему сидит и ждет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Школьников: США ищут основания отказаться от Украины и Европы, чтобы нанести новые удары по Китаю" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ближневосточного конфликта — в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем" на сайте Украина.ру.

китай

сша

пекин

ближний восток

кнр (китай)

