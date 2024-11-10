Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго - 10.11.2024 Украина.ру
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Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго
Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго - 10.11.2024 Украина.ру
Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго
Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву будут приноситься фундаментальные и ключевые интересы Российской Федерации
2024-11-10T05:40
2024-11-10T05:40
россия
запад
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европа
санкции
антироссийские санкции
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Он подчеркнул, что санкции в любом случае вредят рынку, они вредят нормальным экономическим отношениям. Эксперт напомнил, что у России были вполне разветвленные конструктивные экономические отношения с Евросоюзом.Эксперт добавил, что даже когда достигаются какие-то политические договоренности, почти никогда это не ведет к устойчивой отмене ограничений.“Поэтому я бы исходил из такого, скорее, реалистического сценария, не смотрел бы на перспективу отмены санкций сквозь розовые очки и исходил бы из того, что это надолго, на десятилетия”, — считает Тимофеев.Он также ответил на вопрос, касаемо замороженных на Западе активов граждан России:“В обозримой перспективе Россия вернуть их не сможет”.Полный текст интервью — Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России
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россия, запад, новости, ес, европа, санкции, антироссийские санкции, детали
Россия, Запад, Новости, ЕС, Европа, санкции, антироссийские санкции, детали

Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго

05:40 10.11.2024
 
Фото: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Фото: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
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Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву будут приноситься фундаментальные и ключевые интересы Российской Федерации
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Он подчеркнул, что санкции в любом случае вредят рынку, они вредят нормальным экономическим отношениям. Эксперт напомнил, что у России были вполне разветвленные конструктивные экономические отношения с Евросоюзом.
“Сейчас это практически уничтожено или добивается санкциями. Конечно, Россия многое сделала для того, чтобы компенсировать эти выбывающие компоненты сотрудничества. Просто нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву будут приноситься фундаментальные и ключевые интересы Российской Федерации”, — поделился мыслями Тимофеев.
Эксперт добавил, что даже когда достигаются какие-то политические договоренности, почти никогда это не ведет к устойчивой отмене ограничений.
“Поэтому я бы исходил из такого, скорее, реалистического сценария, не смотрел бы на перспективу отмены санкций сквозь розовые очки и исходил бы из того, что это надолго, на десятилетия”, — считает Тимофеев.
Он также ответил на вопрос, касаемо замороженных на Западе активов граждан России:
“В обозримой перспективе Россия вернуть их не сможет”.
Полный текст интервью — Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России
 
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