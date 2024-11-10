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Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго

Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго - 10.11.2024 Украина.ру

Тимофеев: не стоит смотреть на перспективу отмены санкций через розовые очки, они надолго

Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву будут приноситься фундаментальные и ключевые интересы Российской Федерации

2024-11-10T05:40

2024-11-10T05:40

2024-11-10T05:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Он подчеркнул, что санкции в любом случае вредят рынку, они вредят нормальным экономическим отношениям. Эксперт напомнил, что у России были вполне разветвленные конструктивные экономические отношения с Евросоюзом.Эксперт добавил, что даже когда достигаются какие-то политические договоренности, почти никогда это не ведет к устойчивой отмене ограничений.“Поэтому я бы исходил из такого, скорее, реалистического сценария, не смотрел бы на перспективу отмены санкций сквозь розовые очки и исходил бы из того, что это надолго, на десятилетия”, — считает Тимофеев.Он также ответил на вопрос, касаемо замороженных на Западе активов граждан России:“В обозримой перспективе Россия вернуть их не сможет”.Полный текст интервью — Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России

россия

запад

европа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, запад, новости, ес, европа, санкции, антироссийские санкции, детали