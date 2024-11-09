https://ukraina.ru/20241109/1058668789.html

Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт

Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт - 09.11.2024 Украина.ру

Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт

Выйти на серьезное обсуждение равноправных вопросов европейской безопасности сейчас нереально. Максимум, на что готов Запад — урегулирование украинского конфликта

2024-11-09T04:50

2024-11-09T04:50

2024-11-09T04:50

новости

европа

запад

россия

санкции

антироссийские санкции

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058246402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d44a431e702ff4782bc3c3280ef4f892.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Он считает, маловероятно, что коллективный Запад сядет за стол переговоров по вопросам безопасности в Европе.Эксперт напомнил, что требования России были изложены в 2021 году, и пока стороны не возвращались к обсуждению.“Мы тогда получили ответ от стран Запада о том, что их эти предложения не устраивают. Ну и сейчас мы уже последние два года находимся в жесточайшем кризисе безопасности в Европе, поэтому я думаю, что возможно десятилетиями будем в этих условиях жить дальше”, — поделился своими рассуждениями Тимофеев.Полный текст интервью — Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России

https://ukraina.ru/20241103/1058468842.html

европа

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, запад, россия, санкции, антироссийские санкции, детали