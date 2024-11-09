Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт - 09.11.2024 Украина.ру
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Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт
Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт - 09.11.2024 Украина.ру
Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт
Выйти на серьезное обсуждение равноправных вопросов европейской безопасности сейчас нереально. Максимум, на что готов Запад — урегулирование украинского конфликта
2024-11-09T04:50
2024-11-09T04:50
новости
европа
запад
россия
санкции
антироссийские санкции
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.Он считает, маловероятно, что коллективный Запад сядет за стол переговоров по вопросам безопасности в Европе.Эксперт напомнил, что требования России были изложены в 2021 году, и пока стороны не возвращались к обсуждению.“Мы тогда получили ответ от стран Запада о том, что их эти предложения не устраивают. Ну и сейчас мы уже последние два года находимся в жесточайшем кризисе безопасности в Европе, поэтому я думаю, что возможно десятилетиями будем в этих условиях жить дальше”, — поделился своими рассуждениями Тимофеев.Полный текст интервью — Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России
https://ukraina.ru/20241103/1058468842.html
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новости, европа, запад, россия, санкции, антироссийские санкции, детали
Новости, Европа, Запад, Россия, санкции, антироссийские санкции, детали

Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт

04:50 09.11.2024
 
© 28-я отдельная механизированная бригада 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ, танк
28-я отдельная механизированная бригада ВСУ, танк
© 28-я отдельная механизированная бригада
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Выйти на серьезное обсуждение равноправных вопросов европейской безопасности сейчас нереально. Максимум, на что готов Запад — урегулирование украинского конфликта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Он считает, маловероятно, что коллективный Запад сядет за стол переговоров по вопросам безопасности в Европе.
“Максимум, на что Запад сейчас может теоретически решиться, это на обсуждение параметров украинского урегулирования, да и то под большим вопросом. А так выйти на серьезное обсуждение равноправных вопросов европейской безопасности, я думаю, сейчас нереально. И вот этот кризис европейской безопасности, раны европейской безопасности — это надолго”, — аргументировал свою точку зрения Тимофеев.
Эксперт напомнил, что требования России были изложены в 2021 году, и пока стороны не возвращались к обсуждению.
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“Мы тогда получили ответ от стран Запада о том, что их эти предложения не устраивают. Ну и сейчас мы уже последние два года находимся в жесточайшем кризисе безопасности в Европе, поэтому я думаю, что возможно десятилетиями будем в этих условиях жить дальше”, — поделился своими рассуждениями Тимофеев.
Полный текст интервью — Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России
 
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