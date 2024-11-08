Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ - 08.11.2024 Украина.ру
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Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ
Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ - 08.11.2024 Украина.ру
Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ
Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передает РИА Новости
2024-11-08T09:30
2024-11-08T09:30
новости
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сбу
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"Ситуация (на фронте) у них нехорошая. Это однозначно. И вот в свете приближающейся зимы, неудач на фронте и налицо явное охлаждение со стороны стран НАТО к поддержке Украины – украинский истеблишмент начал говорить о том, что да, наверное, пора заканчивать", - сказал Прозоров.Он отметил, что подобные настроения за последние месяцы сильно выросли и среди простых украинцев.Он также рассказал, что среди простых украинцев многие не поддерживают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами.Подробнее о позиции РФ - в материале Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, василий прозоров, россия, владимир путин, владимир зеленский, сбу, нато
Новости, Украина, Запад, Василий Прозоров, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, СБУ, НАТО

Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ

09:30 08.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передает РИА Новости
"Ситуация (на фронте) у них нехорошая. Это однозначно. И вот в свете приближающейся зимы, неудач на фронте и налицо явное охлаждение со стороны стран НАТО к поддержке Украины – украинский истеблишмент начал говорить о том, что да, наверное, пора заканчивать", - сказал Прозоров.
Он отметил, что подобные настроения за последние месяцы сильно выросли и среди простых украинцев.
"Я подписан на очень много каналов. Там особенно очень интересно читать комментарии обычных, "пересичных" (рядовых), украинцев. В последние пару месяцев тематика, что пора заканчивать войну, давайте начинать переговоры – выросла в разы. Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)", - отметил Прозоров.
Он также рассказал, что среди простых украинцев многие не поддерживают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами.
Подробнее о позиции РФ - в материале Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗападВасилий ПрозоровРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСБУНАТО
 
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