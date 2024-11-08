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Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ

Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ - 08.11.2024 Украина.ру

Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ

Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передает РИА Новости

2024-11-08T09:30

2024-11-08T09:30

2024-11-08T09:30

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"Ситуация (на фронте) у них нехорошая. Это однозначно. И вот в свете приближающейся зимы, неудач на фронте и налицо явное охлаждение со стороны стран НАТО к поддержке Украины – украинский истеблишмент начал говорить о том, что да, наверное, пора заканчивать", - сказал Прозоров.Он отметил, что подобные настроения за последние месяцы сильно выросли и среди простых украинцев.Он также рассказал, что среди простых украинцев многие не поддерживают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами.Подробнее о позиции РФ - в материале Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, василий прозоров, россия, владимир путин, владимир зеленский, сбу, нато