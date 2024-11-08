Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ
Желание мира среди украинских политиков и простых украинцев выросло в разы. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передает РИА Новости
"Ситуация (на фронте) у них нехорошая. Это однозначно. И вот в свете приближающейся зимы, неудач на фронте и налицо явное охлаждение со стороны стран НАТО к поддержке Украины – украинский истеблишмент начал говорить о том, что да, наверное, пора заканчивать", - сказал Прозоров.
Он отметил, что подобные настроения за последние месяцы сильно выросли и среди простых украинцев.
"Я подписан на очень много каналов. Там особенно очень интересно читать комментарии обычных, "пересичных" (рядовых), украинцев. В последние пару месяцев тематика, что пора заканчивать войну, давайте начинать переговоры – выросла в разы. Вот на глазах буквально, за последние пару месяцев, с сентября, грубо говоря. Реально очень много. Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать (боевые действия)", - отметил Прозоров.
Он также рассказал, что среди простых украинцев многие не поддерживают так называемый "план победы" Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий и расплату Украины за поддержку Запада своими ресурсами.
Подробнее о позиции РФ - в материале Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.