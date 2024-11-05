Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом - 05.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241105/1058638034.html
Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом
Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом - 05.11.2024 Украина.ру
Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом
Москва не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта. Об этом 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами заявил президент РФ Владимир Путин
2024-11-05T15:03
2024-11-05T15:03
новости
украина
россия
киев
москва
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057254215_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_3dee7c14dee733ae3534ea5f9c72f38c.jpg
Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года на 17 страницах соответствующего документа. В частности, немецкая газета Welt am Sonntag тогда писала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны фактически договорились по основным положениям.В материале, например, уточнялось, что в соответствии с положениями документа, Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.Также украинская сторона обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.Украина также должна была взять на себя обязательство не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и не проводить у себя международные военные учения.Россия, в свою очередь, согласилась, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Великобритания, КНР, Россия, США и Франция - предоставят всеобъемлющие гарантии безопасности. При этом Крым не попадал под действие этих гарантий. Кроме того, Москва также не согласилась предоставить возможность для создания бесполетной зоны над Украиной в случае нападения.Крышкой гроба переговоров стал официальный запрет Зеленского самому себе разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Между тем, опрос, проведенный среди украинцев в конце октября, показал, что граждане Украины уверены, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что Киев согласится на переговоры в последние минуты перед своим падением."Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", - сказал Брутер.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
https://ukraina.ru/20241018/1058189870.html
https://ukraina.ru/20241017/1058163010.html
https://ukraina.ru/20241017/1058156200.html
https://ukraina.ru/20241024/1058334084.html
украина
россия
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057254215_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_c5b35420c8bdf1cc72a6546b4258adb3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Новости, Украина, Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры

Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом

15:03 05.11.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
Москва не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта. Об этом 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами заявил президент РФ Владимир Путин
"Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе - в самом начале этого конфликта - вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла", - напомнил Путин.
Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года на 17 страницах соответствующего документа. В частности, немецкая газета Welt am Sonntag тогда писала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны фактически договорились по основным положениям.
В материале, например, уточнялось, что в соответствии с положениями документа, Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18 октября, 13:36
"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружияСообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Также украинская сторона обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.
Зеленский у флага США
17 октября, 13:47
От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать самуНедопрезидент Украины Владимир Зеленский полетел в Брюссель на заседание Европейского совета с очень амбициозной задачей: "Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции".
Украина также должна была взять на себя обязательство не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и не проводить у себя международные военные учения.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
17 октября, 09:34
Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцахДействующие военнослужащие стран НАТО воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
Россия, в свою очередь, согласилась, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Великобритания, КНР, Россия, США и Франция - предоставят всеобъемлющие гарантии безопасности. При этом Крым не попадал под действие этих гарантий. Кроме того, Москва также не согласилась предоставить возможность для создания бесполетной зоны над Украиной в случае нападения.
Крышкой гроба переговоров стал официальный запрет Зеленского самому себе разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Между тем, опрос, проведенный среди украинцев в конце октября, показал, что граждане Украины уверены, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас.
Переговоры
24 октября, 16:27
Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с РоссиейДоля украинцев, считающих, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас, выросла. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что Киев согласится на переговоры в последние минуты перед своим падением.
"Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", - сказал Брутер.
Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевМоскваВладимир ПутинВладимир Зеленскийпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме"
17:41Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США
17:36"Призвать 4 миллиона и не платить зарплату": Ветеран "Ато" предложил план, как ВСУ выйти на границы 1991
17:29Непредсказуемые поступки: Бороденко о грязной ядерной провокации Киева и кредитах, которые нужно отдавать
17:25Путин: украинский язык имеет свою прелесть и красоту, но не нужно повторять ошибки коренизации
17:08"О чём шумите вы, народные витии?" Стратегия Офиса президента в преддверии переговоров
17:00Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
16:32Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления
16:29На Западе пророчат Украине незавидное будущее после президентских выборов в США
16:13Обстрел ВСУ: в Белгороде горит многоэтажный дом, есть пострадавшие
16:12Украина теряет адвоката. Польша предлагает киевскими нахлебникам любовь и дружбу в кредит
16:11Сергей Караганов: ООН недееспособна, поэтому России нужен кокус БРИКС и Валдай+
15:56Петр Скоробогатый: кто он
15:40Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность
15:37Теперь навсегда: директор киевской школы рассказал о реальных объемах оттока украинских детей
15:06Путин высказался о желании партнеров по БРИКС содействовать решению украинского конфликта
15:0420 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭС
15:03Санду не является президентом Молдавии — Песков
15:03Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом
14:17Новые ядерные игроки на пороге: Караганов об адекватной системе сдерживания, которую предлагает Россия
Лента новостейМолния