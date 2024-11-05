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Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом

Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом - 05.11.2024 Украина.ру

Путин озвучил, что Москва думает о переговорах с Киевом

Москва не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта. Об этом 5 ноября на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами заявил президент РФ Владимир Путин

2024-11-05T15:03

2024-11-05T15:03

2024-11-05T15:03

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Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года на 17 страницах соответствующего документа. В частности, немецкая газета Welt am Sonntag тогда писала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны фактически договорились по основным положениям.В материале, например, уточнялось, что в соответствии с положениями документа, Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.Также украинская сторона обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.Украина также должна была взять на себя обязательство не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и не проводить у себя международные военные учения.Россия, в свою очередь, согласилась, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Великобритания, КНР, Россия, США и Франция - предоставят всеобъемлющие гарантии безопасности. При этом Крым не попадал под действие этих гарантий. Кроме того, Москва также не согласилась предоставить возможность для создания бесполетной зоны над Украиной в случае нападения.Крышкой гроба переговоров стал официальный запрет Зеленского самому себе разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Между тем, опрос, проведенный среди украинцев в конце октября, показал, что граждане Украины уверены, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что Киев согласится на переговоры в последние минуты перед своим падением."Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", - сказал Брутер.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.

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новости, украина, россия, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, переговоры