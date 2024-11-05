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За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения

За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения - 05.11.2024 Украина.ру

За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения

Суд в Узбекистане приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в спецоперации в рядах Вооруженных сил России, передает РИА Новости

2024-11-05T12:47

2024-11-05T12:47

2024-11-05T13:00

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Весной 2023 года он выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине.В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале был направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием.Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.Подробнее о наказаниях за наемничество - в материале Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество на сайте Украина.ру.

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новости, узбекистан, россия, украина, иностранные наемники, суд