За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения - 05.11.2024 Украина.ру
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За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения
За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения - 05.11.2024 Украина.ру
За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения
Суд в Узбекистане приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в спецоперации в рядах Вооруженных сил России, передает РИА Новости
2024-11-05T12:47
2024-11-05T13:00
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иностранные наемники
суд
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Весной 2023 года он выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине.В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале был направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием.Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.Подробнее о наказаниях за наемничество - в материале Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество на сайте Украина.ру.
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новости, узбекистан, россия, украина, иностранные наемники, суд
Новости, Узбекистан, Россия, Украина, иностранные наемники, Суд

За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения

12:47 05.11.2024 (обновлено: 13:00 05.11.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Суд в Узбекистане приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в спецоперации в рядах Вооруженных сил России, передает РИА Новости
Весной 2023 года он выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине.
В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале был направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.
"Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием.
Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
Подробнее о наказаниях за наемничество - в материале Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество на сайте Украина.ру.
 
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