За участие в СВО: суд в Узбекистане приговорил местного жителя к пяти годам заключения
12:47 05.11.2024 (обновлено: 13:00 05.11.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Суд в Узбекистане приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в спецоперации в рядах Вооруженных сил России, передает РИА Новости
Весной 2023 года он выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине.
В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале был направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.
"Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием.
Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
Подробнее о наказаниях за наемничество - в материале Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество на сайте Украина.ру.