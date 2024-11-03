https://ukraina.ru/20241103/1058586487.html

А что смешного-то? Да всё: "Львов - исконно русский город", армянского коньяка больше нет и ужасные тигры

А что смешного-то? Да всё: "Львов - исконно русский город", армянского коньяка больше нет и ужасные тигры - 03.11.2024 Украина.ру

А что смешного-то? Да всё: "Львов - исконно русский город", армянского коньяка больше нет и ужасные тигры

Эти и другие юмористические и не очень моменты политической жизни Украины и других стран мы решили собрать в одном месте.

2024-11-03T12:53

2024-11-03T12:53

2024-11-03T12:54

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украина

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кндр

ким чен ын

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Посмотрим для начала, о чем пишут, чем интересуются издания на Украине.Украинские СМИ - это отдельная тема. Такого "трэша, угара и содомии" не найти более нигде.Наверняка потом будут изучать и писать научные работы: во что может превратиться журналистика в условиях тотальной диктатуры.Как, откуда, чья фантазия порождает эти образы, откуда они берут эти сведения? Берут с потолка, это понятно. Но откуда у них такие причудливые потолки?Сын Кима"Диалог UA", есть такое информагентство на Украине, сообщило:"На Купянском направлении в плен попал сын Ким Чен Ына!"Представляете, как удивился бы Ким! Если бы, конечно, читал издание "Диалог UA".У него действительно, скорее всего, есть сын, но каков его возраст? Предположительно, это младший ребёнок.Всем известна пока только старшая дочка, которая "обожает ракеты" и с которой семья часто появляется на мероприятиях, а с папой она посещает полигоны.Такова вообще культура Северной Кореи: закрытость и скромность в личной жизни. Плюс по соображениям безопасности Ким Чен Ын не демонстрирует всю свою семью.Однако в любом случае, сыну Ким Чен Ына сейчас не более 15 лет, а скорее всего, значительно меньше.Да и на Купянском направлении нет и не было никаких северокорейцев.И много может быть ещё аргументов, но зачем? На Украине живут в иной реальности.Там "Укринформ" постоянно берёт в плен северокорейские бригады, отражает натиск, отвоёвывают территории.Громят и уже разгромили бригады северокорейского спецназа. А некоторые успели сдаться в плен и встать на сторону великого свободолюбивого народа Украины.Сообщения украинских СМИ такие:"Армия КНДР убежала из Курска. Потеряли 20 тысяч. Спецслужбы скрыли убийства офицеров".Сюжет активно развивается дальше:"Сотни солдат северной Кореи перешли на сторону ВСУ"Да им бы мыльные оперы создавать!И кто-то же это всё читает!!Недавно опубликовали "удостоверение корейского офицера", якобы захваченное на поле боя.Фото офицера, как легко удалось выяснить - это фотография южнокорейского актера Ли Джонджэ, звезды фильма "Игра в кальмара". В общем, если быть точным - позор и для журналистов и для издания. Но на Украине - это ничего. В том смысле, что встали, отряхнулись и, не моя руки, пошли дальше."Неназванные разведчики"Успевают подбросить фактов и зарубежные издания.Испанская "Эль Паис" пишет:"ВСУ уже нанесли несколько ударов по зданиям, где могли быть солдаты КНДР."Это произошло "в русском регионе Курск".А CNN со ссылкой на двух "неназванных западных разведчиков" (очень удобно): небольшая группа северокорейских военных уже находится на Украине.Рейтерс: США получил данные о 8 тысячах солдат Северной Кореи в Курской области.Байден: выражает озабоченность и говорит, что украинские войска должны с ними воевать, если обнаружат таковых.Кроме озабоченности, пока осторожный Байден ничего не выражает.А украинские СМИ тем временем продолжают громить, брать в плен и призывают солдат Северной Кореи быстрее переходить на сторону Украины.Заманивают "голодных корейских солдат" мисками супа. Они ничего не знают о жизни в КНДР, где давно нет никакого дефицита продуктов. Да и вообще. Зачем знать что-то о реальности, если СМИ Украины - давно в воображаемом мире.Львов - исконно русский город!По сети расходится видео, где весёлый закарпатский дядько анализирует невесёлую украинскую действительность:- А вот представьте, Верховная Рада принимает закон о том, что все, кто говорит на русском, имеют право уехать из страны. Как вы думаете, как скоро Львов, Стрый, Дрогобыч стали бы цитировать Лермонтова, Пушкина?- Да не успели бы харьковчане доехать до границы, там бы уже стояли львовяне с криками: "мы всю жизнь общались на русском языке, русский город Львов всегда говорил на русском."Это между прочим, является правдой. На русском, польском и армянском говорил раньше город Львов. А принадлежность его, по границам "до 1939 года" - польская.На Украине вовсю клеймят "пакт Молотова - Риббентропа", но очень удобно "забывают" о том, что вся сегодняшняя Западная Украина стала таковой как раз в 1939 году. До того это была территория других стран.И очень скоро Украине об этом напомнят.Армянский коньяк "всё". Как сбрендил ПашинянТем временем подоспели новости из Армении.Никол Пашинян сообщил, что нет теперь армянского коньяка. Есть армянский бренди.Даже в семьях, сказал, надо говорить теперь "армянский бренди."Французы! Любимая нация Армении, друзья, союзники и "крепкое мужское плечо", запретили использовать слово "коньяк" для аналогичного армянского напитка.В соцсетях шутят: "сбрендил Пашинян", скоро он запретит слова "долма", "гата" и "лаваш". Не говоря уже про шашлык.А потом и слово "Армения".И это не настолько шутка, как могло бы показаться.А тем временем украинские налоговики занялись действительно важными делами!Порнография должна быть под контролем!"Онли анфас"Украина всерьёз взялась за украинских "контент мейкеров" платформы "Онли фанс". Одна из девушек якобы, по словам главного налоговика Гетьманцева, уже уплатила 13,2 миллиона налогов Украине.Как же нашли этих самых "мейкеров"? Утверждают, что сама платформа стала сотрудничать с украинской налоговой.А по другим сведениям, налоговики и полиция Украины сами закупают контент под видом клиентов.Так что имейте в виду, любители показать какие-нибудь обнажённые части тела на "онли фанс". Если вы - гражданин Украины, сначала заплатите налоги. А потом уже, с чистой совестью можете показывать свои достоинства.4 полицейских, 6 экспериментовВ Киеве четверо полицейских были посланы на задание: разоблачить бордель.Они подошли к делу основательно: шесть раз проводили следственные эксперименты! И только потом сдали бордель с потрохами.А зарубежные иноагенты празднуют годовщины законных браков.Иноагент Зыгарь как счастливая женаИноагент Зыгарь отпраздновал два года свадьбы с чернокожим супругом:"Два года назад я вышел замуж. За этого мужчину. Не мог бы быть счастливее."Кстати, его муж (жена?) - бывший участник шоу "Холостяк", где пытался создать обычную семью, а не вот этот квадроберный союз.Но что-то пошло не так, и теперь он осчастливил иноагента.Чехия: дети обязаны изучать ЛГБТ*А в Чехии Министерство образования ответило на протесты украинских родителей. Дети обязаны посещать уроки с пропагандой ЛГБТ*, сообщили в министерстве.Недовольство и нежелание родителей "не является достаточной причиной для того, чтобы ребёнок был освобождён от части образовательного процесса."Поэтому маленькие украинцы погружаются уже с младших классов в гендерные различия геев, лесбиянок и "небинарных".Но и некоторые родители "за"! Всё-таки в украинском народе очень крепкое желание "жить как в Европе".Всё, как у европейцев, Галочка, всё! Мы уже совсем в Европе."Табуированный сбежал"Так коротко прокомментировала депутат Рады Марьяна Безуглая уход депутата Богдана Яременко из комитета по делам внешних связей.Кто помнит, тот всё понимает. Это ж тот самый Богдан Яременко, который вызывал проституток прямо на заседании Рады. Но кое-что девушка обозначила в прейскуранте своих услуг как "табу".А Яременко до сих пор депутат, оказывается. И представлял Украину в зарубежных делах.Но в комитет "зовнишних звьязкив" перешла неистовая Марьяна и спугнула "табуированного".Ну хоть какая-то польза от невероятно энергичной Марьяны.Спасение "викингов" приостановленоТак сказал водитель, который ранее занимался вывозом украинцев на безопасные территории, видимо, в Европу.После спасения украинские "викинги" сдают спецслужбам Украины номера машин и телефонов водителей и координаторов.Супер благодарная нация!Ну и в конце - про то, как дрессировщики львов и тигров стали очень опасны для Украины.Ап! И тигры у ног моих сели!Знаменитых дрессировщиков братьев Запашных признали угрозой нацбезопасности для государства Украина.- Наконец-то! - отреагировал в своём блоге Эдгар Запашный.Короткий лаконичный ответ.Лучше и не скажешь, действительно.Другие смешные и не очень истории - в статье Евровидение-2024: любвеобильный Сатана, освистанный Израиль и 150 килограмм Украины* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240907/1057295968.html

https://ukraina.ru/20240625/1055828592.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, северная корея, кндр, ким чен ын, богдан яременко, джо байден, вооруженные силы украины, рада, cnn, львов