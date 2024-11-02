https://ukraina.ru/20241102/1058558935.html

Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области

Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области - 02.11.2024 Украина.ру

Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области

На фронте некогда разбираться в мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма украинских военных. С теми, кто выживет и сдастся в плен, поговорим после. Вот там и разберемся, кто профессионал, а кого мобилизовали насильно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"

2024-11-02T03:30

2024-11-02T03:30

2024-11-02T03:30

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курская область

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бронетехника

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Со стороны противника в Курской области присутствуют и бойцы теробороны, и хорошо подготовленные части, и наемники. Но российским военным некогда разбираться в их мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма, сообщил офицер.Что касается интересных трофеев, то их у нас "полный набор". Начиная с бронетехники образцов стран НАТО 2022 и 2023 годов выпуска. Это и "Stryker", и М-113, и многое другое. И заканчивая интересными образцами стрелкового вооружения, выпущенными уже в 2023 и 2024 годах, рассказал военный.Что-то имеется на вооружении лишь у сил специальных операций стран — членов НАТО. Среди трофеев, к примеру, есть винтовка за два миллиона, добавил он. "Французская такая винтовочка, да. И немецкая тоже имеется. "Mannlicher", "Heckler and Koch", французские "FN FAL" попадаются. Спектр трофеев достаточно широк. Чуть позже в музеях посмотрите", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058540874.html

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новости, курская область, нато, оружие, военная техника, вооружения, пленные, плен, всу, бронетехника, детали, сво, спецоперация