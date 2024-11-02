Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
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Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области
Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области
На фронте некогда разбираться в мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма украинских военных. С теми, кто выживет и сдастся в плен, поговорим после. Вот там и разберемся, кто профессионал, а кого мобилизовали насильно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
2024-11-02T03:30
2024-11-02T03:30
новости
курская область
нато
оружие
военная техника
вооружения
пленные
плен
всу
бронетехника
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Со стороны противника в Курской области присутствуют и бойцы теробороны, и хорошо подготовленные части, и наемники. Но российским военным некогда разбираться в их мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма, сообщил офицер.Что касается интересных трофеев, то их у нас "полный набор". Начиная с бронетехники образцов стран НАТО 2022 и 2023 годов выпуска. Это и "Stryker", и М-113, и многое другое. И заканчивая интересными образцами стрелкового вооружения, выпущенными уже в 2023 и 2024 годах, рассказал военный.Что-то имеется на вооружении лишь у сил специальных операций стран — членов НАТО. Среди трофеев, к примеру, есть винтовка за два миллиона, добавил он. "Французская такая винтовочка, да. И немецкая тоже имеется. "Mannlicher", "Heckler and Koch", французские "FN FAL" попадаются. Спектр трофеев достаточно широк. Чуть позже в музеях посмотрите", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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новости, курская область, нато, оружие, военная техника, вооружения, пленные, плен, всу, бронетехника, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, НАТО, оружие, военная техника, вооружения, Пленные, плен, ВСУ, бронетехника, детали, СВО, Спецоперация

Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области

03:30 02.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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На фронте некогда разбираться в мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма украинских военных. С теми, кто выживет и сдастся в плен, поговорим после. Вот там и разберемся, кто профессионал, а кого мобилизовали насильно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
Со стороны противника в Курской области присутствуют и бойцы теробороны, и хорошо подготовленные части, и наемники. Но российским военным некогда разбираться в их мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма, сообщил офицер.
"Для нас все они враги. С теми, кто выживет и сдастся в плен, поговорим уже после. Вот там и разберемся, кто профессионал, а кого мобилизовали насильно. Не сдадутся — тоже ничего. Если враг не сдается, то его уничтожают", — констатировал "Боцман".
Что касается интересных трофеев, то их у нас "полный набор". Начиная с бронетехники образцов стран НАТО 2022 и 2023 годов выпуска. Это и "Stryker", и М-113, и многое другое. И заканчивая интересными образцами стрелкового вооружения, выпущенными уже в 2023 и 2024 годах, рассказал военный.
Что-то имеется на вооружении лишь у сил специальных операций стран — членов НАТО. Среди трофеев, к примеру, есть винтовка за два миллиона, добавил он.
"Французская такая винтовочка, да. И немецкая тоже имеется. "Mannlicher", "Heckler and Koch", французские "FN FAL" попадаются. Спектр трофеев достаточно широк. Чуть позже в музеях посмотрите", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
О том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook(запрещен в РФ)
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