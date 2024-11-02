Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
На фронте некогда разбираться в мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма украинских военных. С теми, кто выживет и сдастся в плен, поговорим после. Вот там и разберемся, кто профессионал, а кого мобилизовали насильно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
Со стороны противника в Курской области присутствуют и бойцы теробороны, и хорошо подготовленные части, и наемники. Но российским военным некогда разбираться в их мотивации, способах попадания на военную службу и уровне профессионализма, сообщил офицер.
"Для нас все они враги. С теми, кто выживет и сдастся в плен, поговорим уже после. Вот там и разберемся, кто профессионал, а кого мобилизовали насильно. Не сдадутся — тоже ничего. Если враг не сдается, то его уничтожают", — констатировал "Боцман".
Что касается интересных трофеев, то их у нас "полный набор". Начиная с бронетехники образцов стран НАТО 2022 и 2023 годов выпуска. Это и "Stryker", и М-113, и многое другое. И заканчивая интересными образцами стрелкового вооружения, выпущенными уже в 2023 и 2024 годах, рассказал военный.
Что-то имеется на вооружении лишь у сил специальных операций стран — членов НАТО. Среди трофеев, к примеру, есть винтовка за два миллиона, добавил он.
"Французская такая винтовочка, да. И немецкая тоже имеется. "Mannlicher", "Heckler and Koch", французские "FN FAL" попадаются. Спектр трофеев достаточно широк. Чуть позже в музеях посмотрите", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
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