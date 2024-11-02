https://ukraina.ru/20241102/1058522972.html

Ирина Будрина: кто она

Ирина Будрина: кто она - 02.11.2024 Украина.ру

Ирина Будрина: кто она

Президент Ассоциации Соотечественников в Румынии "НАШ МИР", общественный деятель в области поддержки соотечественников за рубежом

2024-11-02T08:10

2024-11-02T08:10

2024-11-02T08:10

биография

румыния

ленинградская область

санкт-петербург

снг

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Финалист Первого Международного конкурса Ассамблеи Народов Евразии "ЛИДЕР НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ" 2022, Пермь. Занимается движением соотечественников в Румынии с 2015 года.Будрина Ирина Тимофеевна закончила филологический факультет ДВФУ, факультет психологии МГУ, Темпл Университет в Японии (МБА), Экономический Университет Бухареста (Румыния).Специализируется на преподавании, тренингах и научных исследованиях в сфере кросс-культурной психологии, межкультурной коммуникации и адаптации в инокультурной среде. Имеет ряд статей и книг на эти темы. Участник международных конференций и конгрессов.Как общественный деятель принимает активное участие в развитии межрегиональных связей между соотечественниками, проживающими в Румынии и ХМАО и Ленинградской областью; продвижении проектов, связанных с исторической памятью – памятники советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне на территории Румынии.Оказывает помощь в продвижение русской культуры в Румынии, развитии русской культурной идентичности в смешанных семьях, ознакомлении российских граждан, проживающих в Румынии, с законодательством Румынии и юридическим статусом, защите прав соотечественников за рубежом.Активный участник движения "Народная Дипломатия", Евразийского Женского Форума в Санкт-Петербурге в 2021 году, программы "НКО без границ", созданной Фондом Горчакова и АНО "ИСКРА", 2023Имеет благодарность от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ за участие в качестве независимого наблюдателя и за вклад в развитие дружбы между народами. Участник IV Всероссийской общественной премии Ассамблеи Народов России. Имеет благодарность за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "ГОРДОСТЬ НАЦИИ - 2023" в номинации "За сохранение и развитие культуры народов России" и благодарность за участие в Международном конкурсе "Народная Дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества", 2023.

румыния

ленинградская область

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биография, румыния, ленинградская область, санкт-петербург, снг