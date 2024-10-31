https://ukraina.ru/20241031/1058472206.html

Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением

Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением - 31.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением

Хотя во время Великой Отечественной войны немцы и планировали уничтожить 50-60% славянского населения, они хотели делать это не сразу, а лишь после окончания войны. Во время боевых действий население им было необходимо для обслуживания работающей на Рейх экономики. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-10-31T03:00

2024-10-31T03:00

2024-10-31T03:00

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ростислав ищенко

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немцы

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территория

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По словам эксперта, в России постоянно хвастаются тем, что вражеские армии, приходившие на русскую землю, если не получали в своё распоряжение дымящиеся развалины, то вступали в опустевшие города и сёла.Даже немцы во время Великой Отечественной войны, хоть и планировали уничтожить 50-60% от общей численности славянского населения занимаемых ими территорий, не хотели делать это сразу, а лишь немного погодя, после окончания войны, рассказал он.Во время боевых действий население им было необходимо для обслуживания работающей на Рейх экономики и обеспечения потребностей войск, указал эксперт."Сейчас русская армия вступает в основном в дымящиеся развалины. С населением и инфраструктурой всё более-менее в порядке там, куда мы пришли в 2022 году и откуда с тех пор не уходили. В остальных местах всё уже не так благостно", — резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241029/1058449465.html

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новости, украина, россия, ростислав ищенко, вов, немцы, рейх, население, сво, территория, экономика, город, война