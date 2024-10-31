Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением - 31.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением
Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением - 31.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением
Хотя во время Великой Отечественной войны немцы и планировали уничтожить 50-60% славянского населения, они хотели делать это не сразу, а лишь после окончания войны. Во время боевых действий население им было необходимо для обслуживания работающей на Рейх экономики. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-10-31T03:00
2024-10-31T03:00
новости
украина
россия
ростислав ищенко
вов
немцы
рейх
население
сво
территория
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По словам эксперта, в России постоянно хвастаются тем, что вражеские армии, приходившие на русскую землю, если не получали в своё распоряжение дымящиеся развалины, то вступали в опустевшие города и сёла.Даже немцы во время Великой Отечественной войны, хоть и планировали уничтожить 50-60% от общей численности славянского населения занимаемых ими территорий, не хотели делать это сразу, а лишь немного погодя, после окончания войны, рассказал он.Во время боевых действий население им было необходимо для обслуживания работающей на Рейх экономики и обеспечения потребностей войск, указал эксперт."Сейчас русская армия вступает в основном в дымящиеся развалины. С населением и инфраструктурой всё более-менее в порядке там, куда мы пришли в 2022 году и откуда с тех пор не уходили. В остальных местах всё уже не так благостно", — резюмирует автор издания.Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.руО Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, вов, немцы, рейх, население, сво, территория, экономика, город, война
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, ВОВ, немцы, Рейх, население, СВО, территория, экономика, город, война

Эксперт: Враг огорчался, если ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением

03:00 31.10.2024
 
© РИА Новости . Г. Васюкевич / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Освобождение"
Кадр из художественного фильма Освобождение - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Г. Васюкевич
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Хотя во время Великой Отечественной войны немцы и планировали уничтожить 50-60% славянского населения, они хотели делать это не сразу, а лишь после окончания войны. Во время боевых действий население им было необходимо для обслуживания работающей на Рейх экономики. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По словам эксперта, в России постоянно хвастаются тем, что вражеские армии, приходившие на русскую землю, если не получали в своё распоряжение дымящиеся развалины, то вступали в опустевшие города и сёла.
"Это не всегда было так, но в целом русское население действительно, если успевало и было куда, уходило с армией. Враг должен был бы радоваться – ему доставались плодородные земли, не обременённые нелояльным населением, а он огорчался", — отмечает Ищенко.
Даже немцы во время Великой Отечественной войны, хоть и планировали уничтожить 50-60% от общей численности славянского населения занимаемых ими территорий, не хотели делать это сразу, а лишь немного погодя, после окончания войны, рассказал он.
Во время боевых действий население им было необходимо для обслуживания работающей на Рейх экономики и обеспечения потребностей войск, указал эксперт.
"Сейчас русская армия вступает в основном в дымящиеся развалины. С населением и инфраструктурой всё более-менее в порядке там, куда мы пришли в 2022 году и откуда с тех пор не уходили. В остальных местах всё уже не так благостно", — резюмирует автор издания.
Полный текст авторской статьи Ростислава Ищенко День гнева на сайте Украина.ру
О Восточно-Карпатской операции Красной армии и полным освобождением советской Украины — в материале Владимира Скачко: Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне на сайте Украина.ру
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