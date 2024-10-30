"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области - 30.10.2024 Украина.ру
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"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области
"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области - 30.10.2024 Украина.ру
"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мест захоронения в Новосибирской области. Об этом 30 октября сообщил СК РФ
2024-10-30T14:10
2024-10-30T14:10
новости
россия
александр бастрыкин
ск рф
криминал
вандализм
хулиганство
уголовное дело
сво
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"В селе Гусином Броде Новосибирской области вандалы осквернили кладбище. В СМИ сообщается, что больше всего пострадали могилы бойцов СВО", - сказано в официальном сообщении.Также отмечено, что по этому факту проводится проверка следственными органами регионального подразделения СК РФ."Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - проинформировали в следственном ведомстве.Накануне Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО
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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, криминал, вандализм, хулиганство, уголовное дело, сво
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, СК РФ, криминал, вандализм, хулиганство, уголовное дело, СВО

"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области

14:10 30.10.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мест захоронения в Новосибирской области. Об этом 30 октября сообщил СК РФ
"В селе Гусином Броде Новосибирской области вандалы осквернили кладбище. В СМИ сообщается, что больше всего пострадали могилы бойцов СВО", - сказано в официальном сообщении.
Также отмечено, что по этому факту проводится проверка следственными органами регионального подразделения СК РФ.
"Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - проинформировали в следственном ведомстве.
Накануне Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО
 
НовостиРоссияАлександр БастрыкинСК РФкриминалвандализмхулиганствоуголовное делоСВО
 
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