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"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области

"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области - 30.10.2024 Украина.ру

"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мест захоронения в Новосибирской области. Об этом 30 октября сообщил СК РФ

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

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"В селе Гусином Броде Новосибирской области вандалы осквернили кладбище. В СМИ сообщается, что больше всего пострадали могилы бойцов СВО", - сказано в официальном сообщении.Также отмечено, что по этому факту проводится проверка следственными органами регионального подразделения СК РФ."Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - проинформировали в следственном ведомстве.Накануне Парламент России проголосовал за новую льготу участникам СВО

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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, криминал, вандализм, хулиганство, уголовное дело, сво