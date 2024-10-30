Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт - 30.10.2024 Украина.ру
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Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт
Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт - 30.10.2024 Украина.ру
Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт
НАТО будет накачивать Украину оружием до последнего, не нужно думать, что они сейчас будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, они будут воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2024-10-30T05:15
2024-10-30T05:15
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сво
спецоперация
спецслужба
вооружения
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Ранее в журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба бундесвера Карстеном Бройером.По словам германиста, Каволи и Бройер не верят в большую войну между НАТО и Россией. Они считают, что любые войны заканчиваются за столом переговоров, никто не воюет до последнего бойца, и украинский конфликт решится за столом переговоров.По словам германиста, в интервью "Шпигелю" Каволи и Бройер проговорились о том, что они боятся России, что им придется отвечать за все те гадости и за все те беды, которые они натворили с поставками оружия."Поэтому они будут накачивать Украину оружием до последнего, не нужно думать, что они сейчас поднимут лапки кверху и будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, они будут с нами воевать руками украинцев и готовиться к войне с нами", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руО том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, киев, нато, детали, сво, спецоперация, спецслужба, вооружения, бундесвер, война, переговоры
Новости, Россия, Украина, Киев, НАТО, детали, СВО, Спецоперация, спецслужба, вооружения, Бундесвер, война, переговоры

Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт

05:15 30.10.2024
 
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Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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НАТО будет накачивать Украину оружием до последнего, не нужно думать, что они сейчас будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, они будут воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Ранее в журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба бундесвера Карстеном Бройером.
По словам германиста, Каволи и Бройер не верят в большую войну между НАТО и Россией. Они считают, что любые войны заканчиваются за столом переговоров, никто не воюет до последнего бойца, и украинский конфликт решится за столом переговоров.
"Я не вижу по-настоящему серьезных поисков компромисса для выхода из этого конфликта. Немцы рассчитывают, что конфликт продлится еще год или два, но им нужно время для того, чтобы подготовиться самим для отражения, как они считают, атаки России", — подчеркнул Борисов.
По словам германиста, в интервью "Шпигелю" Каволи и Бройер проговорились о том, что они боятся России, что им придется отвечать за все те гадости и за все те беды, которые они натворили с поставками оружия.
"Поэтому они будут накачивать Украину оружием до последнего, не нужно думать, что они сейчас поднимут лапки кверху и будут предлагать какие-то переговоры. Пока Украина сопротивляется, пока она генерирует солдат, они будут с нами воевать руками украинцев и готовиться к войне с нами", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.ру
О том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
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