Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 20.04.2026 Украина.ру
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Геленджика и Краснодара. Сводку на 3:00 мск 20 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 20 апреля объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Херсонской, Запорожской, Калужской, Брянской областях, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тульской, Московской, Смоленской областях, в Адыгее.Дополнительные временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 20 апреля были введены в аэропортах Геленджика, Краснодара.Ранее сообщалось, что силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА.
Украина.ру
Угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:19 20.04.2026
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Геленджика и Краснодара. Сводку на 3:00 мск 20 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 20 апреля объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Ростовской, Херсонской, Запорожской, Калужской, Брянской областях, в ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тульской, Московской, Смоленской областях, в Адыгее.
Дополнительные временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 20 апреля были введены в аэропортах Геленджика, Краснодара.
Ранее сообщалось, что силы ПВО с начала года уничтожили над регионами России более 30 тысяч украинских БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
