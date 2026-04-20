Бабаков: Действия США и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений
Действия Америки и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений, которая долгие годы служила основой относительного мира и спокойствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о том, какую линию поведения изберет Москва — продолжит сохранять нейтралитет или займет более жесткую позицию, Бабаков сделал важное уточнение. "Я предлагаю сразу зафиксировать, что ответы на подобного рода вопросы находятся в компетенции нашего президента Владимира Путина и Министерства иностранных дел", — заявил вице-спикер.Затем, комментируя вступительное слово журналиста, он выделил первый важный момент. "Первое. Подобного рода действия Америки и Израиля против Ирана означают, что разрушена та система мировых отношений, которая долгие годы служила основой мира, по крайней мере относительного мира и спокойствия, всех стран", — пояснил парламентарий.Продолжая мысль о последствиях для международных отношений, эксперт описал новые риски. "Переход одних государств к политике силы в отношении других, которые не могут проявить эту силу, превращает международные отношения в непредсказуемые и опасные с точки зрения и действий, и их последствий на многие страны", — заявил Бабаков.Возвращаясь к вопросу о том, чем этот конфликт отличается от предыдущих, депутат указал на правовой вакуум. "Поэтому, считаю, что ключевой элемент в этом конфликте — это совершенно беспрецедентное попрание норм и договоренностей, которые были сформированы ранее. При этом взамен не предлагается ничего такого, что можно было бы поставить в основу будущих отношений государств", — констатировал собеседник издания.
Бабаков: Действия США и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений

13:56 20.04.2026 (обновлено: 13:58 20.04.2026)
 
Действия Америки и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений, которая долгие годы служила основой относительного мира и спокойствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о том, какую линию поведения изберет Москва — продолжит сохранять нейтралитет или займет более жесткую позицию, Бабаков сделал важное уточнение.
"Я предлагаю сразу зафиксировать, что ответы на подобного рода вопросы находятся в компетенции нашего президента Владимира Путина и Министерства иностранных дел", — заявил вице-спикер.
Затем, комментируя вступительное слово журналиста, он выделил первый важный момент. "Первое. Подобного рода действия Америки и Израиля против Ирана означают, что разрушена та система мировых отношений, которая долгие годы служила основой мира, по крайней мере относительного мира и спокойствия, всех стран", — пояснил парламентарий.
Продолжая мысль о последствиях для международных отношений, эксперт описал новые риски. "Переход одних государств к политике силы в отношении других, которые не могут проявить эту силу, превращает международные отношения в непредсказуемые и опасные с точки зрения и действий, и их последствий на многие страны", — заявил Бабаков.
Возвращаясь к вопросу о том, чем этот конфликт отличается от предыдущих, депутат указал на правовой вакуум.
"Поэтому, считаю, что ключевой элемент в этом конфликте — это совершенно беспрецедентное попрание норм и договоренностей, которые были сформированы ранее. При этом взамен не предлагается ничего такого, что можно было бы поставить в основу будущих отношений государств", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Также актуальное интервью по теме "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
