Бабаков: Действия США и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений

Бабаков: Действия США и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений - 20.04.2026 Украина.ру

Бабаков: Действия США и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений

Действия Америки и Израиля против Ирана разрушили систему мировых отношений, которая долгие годы служила основой относительного мира и спокойствия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков

2026-04-20T13:56

2026-04-20T13:56

2026-04-20T13:58

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос журналиста о том, какую линию поведения изберет Москва — продолжит сохранять нейтралитет или займет более жесткую позицию, Бабаков сделал важное уточнение. "Я предлагаю сразу зафиксировать, что ответы на подобного рода вопросы находятся в компетенции нашего президента Владимира Путина и Министерства иностранных дел", — заявил вице-спикер.Затем, комментируя вступительное слово журналиста, он выделил первый важный момент. "Первое. Подобного рода действия Америки и Израиля против Ирана означают, что разрушена та система мировых отношений, которая долгие годы служила основой мира, по крайней мере относительного мира и спокойствия, всех стран", — пояснил парламентарий.Продолжая мысль о последствиях для международных отношений, эксперт описал новые риски. "Переход одних государств к политике силы в отношении других, которые не могут проявить эту силу, превращает международные отношения в непредсказуемые и опасные с точки зрения и действий, и их последствий на многие страны", — заявил Бабаков.Возвращаясь к вопросу о том, чем этот конфликт отличается от предыдущих, депутат указал на правовой вакуум. "Поэтому, считаю, что ключевой элемент в этом конфликте — это совершенно беспрецедентное попрание норм и договоренностей, которые были сформированы ранее. При этом взамен не предлагается ничего такого, что можно было бы поставить в основу будущих отношений государств", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.Также актуальное интервью по теме "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.

израиль

иран

россия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, иран, россия, владимир путин, украина.ру, госдума, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, главные новости, главное, война, международные отношения, международная политика, мир