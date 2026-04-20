Украина за неделю. Наполеон Буданов*

Пока киевский режим завис в ожидании кредита от ЕС на 90 млрд долларов, одобрение которого должно вот-вот произойти, внутри Украины нарастает напряжение среди правящего клана

2026-04-20T06:20

Буданов против Зеленского?В последние дни в украинских, а местами и в мировых СМИ все чаще мелькает имя Кирилла Буданова - бывшего начальника Главного управления разведки (ГУР), а с января этого года – главы Офиса президента (ОП) страны.Такая медийная активность идет рука об руку с новыми опросами, где социологи рисуют Буданова чуть ли не как главного конкурента Владимира Зеленского на гипотетических президентских выборах, которых, правда, на горизонте пока не видно.Журналисты уже задают главе ОП этот вопрос прямо: намерен ли он в будущем претендовать на высший государственный пост. Буданов кокетничает: "Это интересный вопрос. Следующий".Столь лаконичный ответ прозвучал в интервью агентству Bloomberg. В этом разговоре вообще без труда можно найти много интересного. В какой-то момент даже складывается впечатление, что бывший руководитель ГУР – почти что высокопоставленный фрондер, мнение которого идет вразрез с общепринятой позицией.Вот, например, он бросается на защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая находится ныне в полузапрещенном состоянии. По мнению Буданова, причислять эту церковь к Московской патриархии неправильно, так как эту приставку к своему названию они убрали. Да и вообще, продолжил он, насильственно переводить приходы из УПЦ в "государственную" Православную церковь Украины ничем хорошим не закончится.А вот глава Офиса президента идет наперекор словам своего шефа о том, что украинцев нужно возвращать из-за рубежа для отправки их в зону боевых действий."Никто не вернется просто так. Люди ждут реальных гарантий безопасности и экономических оснований", - сказал он.Буданов также против того, чтобы ставить под ружье женщин, о чем все чаще сегодня говорят на Украине."Пока одни мужчины воюют и работают, а другие прячутся или уехали за границу — именно женщины взяли на себя ответственность и стали той основой, которая держит наш тыл и экономику. И это подтверждается цифрами", - заявил он.Еще громче прозвучала его реплика про украинские дроны, которые в действительности никакие не украинские."Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее, — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Мы пользователи, не более того", - сказал он.И это на фоне пропагандистской говорильни Зеленского и прочих деятелей, которые неизменно превозносят мощь "отечественного" ВПК.Буданов даже не постеснялся подчеркнуть, что никто ему не запретит высказывать собственное мнение, герой он, дескать, и все такое.Любопытно, что публикация с интервью Буданова начинается сценкой из Парижа, куда не так давно глава ОП нанес свой первый зарубежный визит в этом качестве. Ему припомнили фото на могиле Наполеона. Сделано оно было неслучайно."Буданов открыто заявляет о восхищении французским императором и его "необыкновенными" достижениями. Как полководец Наполеон захватил Москву, которая позже была в значительной степени уничтожена пожаром. "Как политический деятель он также совершил замечательные вещи", — сказал 40-летний Буданов в редком интервью в Киеве".Далее следует вывод: симпатии к Бонапарту не просто так – с этого кумира он лепит свой политический образ – вроде как политический руководитель, но во все том же "гуровском" мундире и с явным уклоном в войну.Для поддержания этого реноме в массы запускают легенды о личном участии тогда еще начальника украинской военной разведки в боевых операциях последних лет. Как бы невзначай об этом на неделе в одном из интервью рассказал командир т.н. спецподразделения "Тимура" ГУР."Сначала это был Грайворон [Белгородской области]. Кирилл Алексеевич шел вместе с подразделением по лесам и полям. <…> Говорит: "Давай посидим здесь, потому что это тоже наша территория", - рассказал спецназовец.По его словам, одну из передышек их группа сделала возле местного магазина, на котором Буданов оставил свою подпись и написал дату.Формируется образ эдакого либерала для своих и жесткого и бесстрашного вояки для врагов, который лично первым вылезет из окопа и поведет бойцов в атаку.Не только спецслужбистЗакономерен вопрос: для чего вся эта информационная кампания и куда в конечном итоге приведет эта кривая действующего главу Офиса Зеленского. Предельно четко этот вопрос артикулирует Bloomberg."Вопрос, который обсуждается в коридорах власти в Киеве и за их пределами, заключается в том, как далеко этот отмеченный наградами герой войны — полная противоположность бюрократу, сидящему за столом, — зайдет в использовании своих новых полномочий. И сможет ли он однажды использовать их в качестве трамплина для политической карьеры и, возможно, даже претендовать на высший пост в Украине", - сказано в публикации.Журналисты агентства так усердствуют, что из их материала следует, будто Буданов – что тот рубль, который всем нравится: его якобы уважают как в Кремле, так и в Белом доме."Буданова перестали описывать исключительно как спецслужбиста. В материалах американских медиаресурсов появились характерные языковые маркеры: pragmatic negotiator ("прагматичный переговорщик"), bridge-builder ("человек, умеющий наводить мосты"), trusted figure ("фигура, пользующаяся доверием"). Это явные признаки целенаправленного формирования нового публичного образа", - пишет телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".При этом Буданова американские СМИ прямо не раскручивают как будущего президента, об этом речи пока не идет."Сейчас они конструируют образ компетентного, прагматичного и пользующегося общественным доверием администратора, который де-факто становится центральной фигурой в области безопасности и переговоров. В условиях, когда тема мирного урегулирования выходит на первый план, такая фигура неизбежно набирает политический вес. Это не обязательно означает старт предвыборной гонки (в условиях военного положения на Украине о выборах много не говорят), но точно сигнализирует о подготовке западных элит к поствоенному транзиту власти. Будет новым президентом Буданов или кто-то другой — покажут время и обстановка на фронте", - говорится в публикации.Интервью Буданова и статьи о нем в западной прессе свидетельствуют о росте напряженности внутри украинской власти, которая пока скрыта военным положением и переговорным процессом по урегулированию конфликта.При этом очевидно, что разноголосица среди украинской правящей верхушки зазвучит иначе по мере того, как приближение выборов в стране будет становиться все более осязаемым.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Павел Котов

