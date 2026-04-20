Британии захватывать российские корабли себе дороже - Times
ВМС Британии не захватывают российские суда из-за больших финансовых издержек таких операций. Об этом 19 апреля сообщила британская The Times
2026-04-20T12:52
Военно-морской флот Британии даже не пытался задержать ни одно из судов пресловутого "теневого флота", перевозившего грузы, обложенные Лондоном своими санкциями.
"Финансовые проблемы препятствуют досмотру российских танкеров военно-морским флотом", - констатировало издание.
Издание обратило внимание на случай с панамским судном MV Matthew, которое перевозило более двух тонн кокаина и было задержано властями Ирландии. Операция обошлась почти в миллиард рублей, включая затраты на техническое обслуживание и охрану.
"Ни одно судно не было конфисковано из-за опасений в Уайтхолле, что их швартовка и техническое обслуживание могут обойтись в десятки миллионов фунтов стерлингов", - констатировала газета.
В это же время США захватывают иностранные суда, на которые распространили свои санкции и получают вооружённый ответ. Так, Иран нанес удары по американским кораблям после атаки на танкер.
