https://ukraina.ru/20241030/1058464548.html

Война закончится укреплением ВС РФ: германист разобрал интервью Каволи и Бройера для журнала "Шпигель"

Война закончится укреплением ВС РФ: германист разобрал интервью Каволи и Бройера для журнала "Шпигель" - 30.10.2024 Украина.ру

Война закончится укреплением ВС РФ: германист разобрал интервью Каволи и Бройера для журнала "Шпигель"

Кристофер Каволи и Карстен Бройер не верят в большую войну между НАТО и Россией, украинский конфликт решится за столом переговоров. Учитывая ситуацию на поле боя, ни о каких выходах на границы 91-го года речь не идет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2024-10-30T04:30

2024-10-30T04:30

2024-10-30T04:30

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Ранее в журнале "Шпигель" вышло интервью с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником генштаба бундесвера Карстеном Бройером.По словам германиста, из текста интервью следует, что Каволи и Бройер не верят в большую войну между НАТО и Россией. Они считают, что любые войны заканчиваются за столом переговоров, никто не воюет до последнего бойца, и украинский конфликт решится за столом переговоров.Это было перекрестное интервью, типичное для "Шпигеля", Streitgespräch, как это называется по-немецки, оно выявляет совпадение либо несовпадение точек зрения. "Так вот в чем они [Кристофер Каволи и Карстен Бройер] полностью, наверное, совпадают, в том, что война закончится для России укреплением ее вооруженных сил. Это феноменальная мысль, которую вынесли в заголовок. Она сенсационна сама по себе, и у нас почему-то ее пропустили мимо ушей", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руО том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру

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