"Комбат-батяня". Штрихи к коллективному портрету командира мотострелкового (штурмового) батальона

"Комбат-батяня". Штрихи к коллективному портрету командира мотострелкового (штурмового) батальона - 20.04.2026 Украина.ру

"Комбат-батяня". Штрихи к коллективному портрету командира мотострелкового (штурмового) батальона

Если придерживаться классической схеме общевойскового уровня, батальону на поле боя ставится задача противостоять в наступлении роте противника, а в обороне, -- его полку.

2026-04-20T07:49

2026-04-20T07:49

2026-04-20T07:49

Соответственно, батальон должен быть как минимум в три раза сильнее роты, батальон должен иметь не менее трёх линейных рот. Кроме того, батальон может иметь ещё одну-две дополнительные роты, на одну из которых обычно возлагаются задачи материально-технического обеспечения, а другая включает в себя штаб и батальонные огневые средства. Да, батальон уже вполне имеет какой-никакой тыл, свои транспортные средства, и его автономность уже может быть достаточно большой. Кроме того, батальон имеет собственный транспорт, в следствии чего вполне может обладать полноценной артиллерией, буксируемой для пехотных и штурмовых частей.Командир батальона подполковник Илья Титов воюет практически с первых дней спецоперации на Украине. Он всегда особо подчеркивает, что любой бой сложный. Сейчас в основном ближний. Заметно изменилась тактика боевых действий. На мотоциклах наши двойки, тройки залетают в расположение противника, следом подтягиваются пешие группы. Когда грязища вокруг, только пешком-ползком приходится подбираться к позициям. Но в целом-то основа одна. Действия личного состава проходят каждый раз по-новому, то есть под определённую задачу. Для этого подразделение выходит на прифронтовой полигон, там и одиночная подготовка воинов, и инженерная, и армейская тактическая, и обязательно медицинская. Если по месту дислокации части в тылу периоды слаживания проходят планомерно, не спеша, то в зоне СВО – по ускоренным курсам под намеченную задачу. Либо двойками, либо группами. Создаём похожий опорник, командиры вырабатывают замысел грядущего рейда или наступления для освобождения очередного населённого пункта или захвата участка территории, занятого врагом.Для комбата Титова, например, самые трудные бои были во время украинского контрнаступа (2023 г.) значительно превосходящими силами. Там на нас шёл постоянный накат их подразделений, при отступлении подразделения батальона преодолевали реки под мощным артиллерийским и миномётным огнём, при атаках беспилотников. Это сильно выматывало ребят, мы теряли боевых товарищей. В дальнейшем ситуацию, конечно, изменили в свою сторону благодаря героическим усилиям воинских частей и соединений, в том числе и нашей "пятёрочки", захватили стратегическую инициативу на полях сражений.В своем батальоне подполковник Титов создал мобильные группы истребителей танков, оснастив их установками ПТУР (противотанковые управляемые ракеты)."Встали на каком-то направлении, на какой-то высоте, дежурят. Видят какое-то огневое средство противника либо танк, там, даже машина любая, наносят ему огневое поражение, установку быстро сворачивают, на квадроцикл, и быстро уезжают к себе на точки", - пояснил он суть работы "ноу-хау". В то же время комбат поручил в своем подразделении модернизировать МТ-ЛБ (многоцелевые транспортеры легкие бронированные) - "мотолыги", как называют их бойцы."Установки неуправляемые ракетные С-6 с самолетов на МТ-ЛБ приваривали, после чего с их помощью также наносили противнику поражение. Эффективно. Противоборство сторон идет, как говорится. Кто хитрее, тот и победит. Пока, дай бог, получается у нас", - с улыбкой говорит офицер. Илья Титов - кавалер двух орденов Мужества. Он также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За отвагу".Есть на "передке", и комбаты первой волны ополченцев. Евгения Гриценко с позывным Леший на Донбассе знают многие. Срочную службу проходил в ВДВ и по сей день остается десантником по духу. А вот после того, как был окончательно комиссован по ранению уже в ходе СВО, форму надевает нечасто. Его батальон держал позиции под самой Марьинкой, участвовал в боях на самых горячих участках фронта.– Большинство не имело опыта. Но люди с огнем в сердце, с мыслями о том, что семья за спиной у них. Они отважно брали в руки то, о чем имели представление только с экранов телевизора и из книг. Учились в процессе. Где-то мы подсказывали. Когда началось становление армии, появился 1-й армейский корпус, полигоны, начали проходить обучение на профессиональной основе… У нас появились наставники — люди, которые добровольно приехали сюда для помощи именно в подготовке.А на начальном уровне, самый простой вариант: "Что-то не умеешь, не знаешь? Делай, как я". Научить пользоваться оружием можно кого угодно. Научить хорошо пользоваться оружием – на это нужно потратить время. Но все возможно. Тем более мужчины – они по определению воины.На вопрос, как стал командиром батальона, отвечает просто и доходчиво:– Поначалу пришел в ополчение простым солдатом, потом командовал отделением, потом — взводом, ротой… Все поступательно. Отделением командовал в звании младшего сержанта, взводом – старшего лейтенанта… У нас звания раздавались очень быстро. По принципу: "Нужно возглавить. – Ты! – Равняйсь–смирно". Примерно так же было и с началом СВО. Мы тогда стояли в Бугасе в обороне, отсекали фланг 100-й бригады, дабы не дать противнику отрезать наступление наших войск.У меня был батальон мобилизационного резерва в подчинении. Мне позвонили рано утром из штаба и сообщили: "Штатное расписание по вашему батальону изменено, у вас +200 человек". Когда приехало пополнение, я увидел, что они в большинстве своем не служили. Их экипировали, выдали оружие. Я их построил — нужно назначить командиров отделений, взводов. Спрашиваю: "Кто служил?" Таковых было мало. Приходилось обучать, воспитывать, натаскивать.Комбат на поле боя в условиях современной войны по-прежнему является ключевой фигурой в армейской иерархии. Кстати, как и в прежние времена, если брать опыт Великой Отечественной. "Комбат - самый ближний к немцам офицер нашей армии, по которому остервенело стреляют фашисты, когда он поднимает солдат в атаку, и самый дальний, самый крайний командир - для своих начальников, - написал в хорошей, честной книге о войне "Мы дрались с "Тиграми"" ветеран Великой Отечественной Петр Алексеевич Михин. - До него может дозвониться по телефону даже сам Верховный главнокомандующий. На нём, на комбате, замыкается телефонный гнев, исходящий от любого вышестоящего начальника. Дальше - по линии связи, и ниже - по должности, чем комбат, дозвониться, приказать, изругать, разнести, пригрозить расстрелом, а то и слёзно, по-братски, попросить продвинуться вперёд: ну хотя бы ещё на полсотни метров! - любому командующему было некуда и некому. Он, комбат, был исполнителем всех стратегий и замыслов... И он, комбат, за всё в ответе - захлебнётся ли атака, оставят ли траншею, погибнет ли в бою целиком весь батальон. Только смерть его самого прекращала всякие к нему претензии".Историки подсчитали: потери командиров батальонов в годы Великой Отечественной войны - 20.913 человек. Это их наглядный, зримый, увлекающий за собой порыв и жёсткий приказ "Вперёд!" поднимал сотни человек в атаку. С солдатами вместе они и погибали.Карьерных пехотных офицеров после высших военных училищ сейчас не хватает, и такое является уже обычным явлением, когда сержанты, уже имевшие опыт управления бойцами на командирских должностях, за полгода проходили специальные офицерские курсы и становились младшими лейтенантами. Как во время Великой Отечественной Войны.Бывало, что эти бывшие сержанты даже исполняли обязанности комбатов, в основном, отвечая за документы — контроль личного состава, раненым — отпуска, санатории и тому подобное. Это было сделано потому что, в реалиях СВО пополнять младший офицерский состав через высшие военные училища было слишком долго. Тем более, что молодой офицер это хорошо прочувствовал на себе, приходил и сразу понимал, что война вокруг него совсем другая, не та, которой его учили, и она ещё и менялась каждые полгода.К примеру, штурмовая группа, как показывает опыт специальной военной операции, и сегодня самая эффективная тактическая единица в условиях городского боя и при уничтожении противника в укреплённых опорных пунктах. Штурмовой отряд может состоять из мотострелкового батальона, усиленного танковой ротой, артиллерийским дивизионом, батареей противотанковой артиллерии, взводом огнемётов, инженерно-сапёрной ротой, штурмовым взводом штурмовой роты и отделением РХБР, а также зенитным (зенитно-ракетным) подразделением и поддерживается боевыми вертолётами.Реже штурмовой отряд формируется из усиленной мотострелковой роты. Но это в теории и вообще из уставных требований вчерашнего дня. Сегодня штурмовые подразделения - это, как правило, небольшие мобильные группы, состав и характер действий которых напрямую зависит от "технологичности" современной войны. Как известно, огромное количество космических и беспилотных средств разведки позволяет вести практически непрерывное слежение за противником на всех уровнях и наводить на его силы и средства артиллерийские и ракетные системы. Поэтому любая более-менее крупная группировка моментально оказывается объектом поражения. Вот и приходится вести боевые действия мелкими подразделениями.Роль в бою штурмовых групп повышается ещё из-за того, что меняется роль других видов вооружения. Ещё недавно символом ударной мощи был танк, но с появлением ударных БПЛА это уже легко поражаемая с воздуха цель. Поэтому танки сегодня используются преимущественно как самоходные артсистемы, а наступательные действия танковых рот и тем более танковых батальонов (не говоря о действиях танковых полков и дивизий) ушли в прошлое. Все видели, как горят навороченные "Абрамсы" и "Леопарды" от грошовых дронов.Таким образом, бронетехника и артиллерия перестали быть средством прорыва вражеской обороны, как это было в самом начале СВО. Их роль сегодня состоит в другом: в наращивании огневого вала, в огневом сопровождении атаки штурмовых групп. Проще говоря, перед каждым штурмом стоит задача "размягчить" оборону противника, выбить наиболее опасное вооружение. Такие же задачи решают экипажи армейской (вертолёты Ка-52М "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник") и фронтовой (Су-25 "Грач") авиации.Непосредственно в ходе боевых действий используется плотный обстрел позиций из автоматического гранатомёта АГС-17 "Пламя", уничтожение вражеской бронетехники противотанковыми ракетными комплексами. Во время обстрела штурмовая группа сближается с противником и пытается ворваться в окопы вместе с последними взрывами гранат из АГС. Налаживание стойкого взаимодействия между штурмовыми группами и расчётами АГС - важная составляющая успеха в бою. В быстроменяющейся тактике боевых действий роль командира батальона трудно переоценить.Как и восемьдесят лет назад, в современной тактике широко используется метод сближения штурмовых групп с противником в ночное время и стремительные атаки. Эти атаки часто проводятся на направлениях, где дневные попытки не приносили успеха. Вот рассказ штурмовиков батальона из состава71-го гвардейского мотострелкового полка: "Вообще ночные рейды - это наша специализация. Наводим артиллерию, уничтожаем технику и блокпосты. Ищем расположение вражеских пушек, слушаем выходы снарядов и передаём координаты. А когда ворвёмся в окопы, удерживаем до прибытия основных сил. Смотрим, откуда по нам бьют, и предупреждаем попытки контратак".Новые элементы в тактике действия войск не отменяют проверенный опыт: выдвижение на большие расстояния и с высокими скоростями, стремительная атака противника, использование результатов применения всех средств поражения, активная и непрерывная разведка, скрытое совершение манёвра, решительные и смелые действия в глубине боевого порядка противника, преодоление препятствий и заграждений и др. Вспомним Попасную, Артёмовск, Соледар. Всё начиналось с того, что штурмовики прорывали брешь в обороне противника. Это открывало путь другим частям, которые могли действовать по разным операционным направлениям, обходя укрепления.Уже точно не помню, кто именно сформулировал, как должен выглядеть настоящий командир. На мой взгляд тот, кто никогда потребует от своих подчиненных того, что не в состоянии сделать или вынести сам. Это касается абсолютно любого командира - от взводного до комдива. Ну и, комбат, само собой, именно таким и должен быть. Если он посылает солдата на смерть, значит, он сам готов в любой момент принять смерть в бою. Если он требует от солдат мёрзнуть в окопе, значит, он должен мёрзнуть в нём вместе со своими солдатами. Только так и достигается настоящая солдатская взаимовыручка. Комбат, это, по сути, полевой командир. Уже не зелёный летёха, но ещё и не полковник, просиживающий штаны в штабах. В бою комбат действует непосредственно на линии фронта вместе со своими солдатами. Соответственно, он всегда у них на виду и должен вдвойне соответствовать высокому званию боевого офицера. Комбат, прежде всего, обязан быть справедливым, отважным, опытным, и - заботиться о своих подчиненных больше, чем о своей карьере. Если комбат сумеет доказать, что батальон - его семья, солдаты - его сынки, а не очередная ступенька на пути к полковничьей папахе, то за таким комбатом подчинённые пойдут в огонь и в воду. И таких комбатов в зоне спецоперации становится все больше.

украина

донбасс

попасная

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

украина, донбасс, попасная, константин титов, вдв, су-25, спецоперация, сво, эксклюзив