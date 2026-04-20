Лукашенко напомнил украинцам: вы сами его выбрали — теперь расхлебывайте
Украинский народ сам избрал Владимира Зеленского и теперь дорого платит за это. Такое заявление 20 апреля сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT
"Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали? <...> Правда, там трудно было из кого-то выбирать. Там и в альтернативе были такие. Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого. <...> Пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента. Ну надо за него и отвечать", — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, Зеленский получил страну уже в "готовом варианте" и должен был ее изменить, но не сделал этого из-за неопытности.
"Тот национальный угар, которому был подвержен <...> народ, он ее, эту политику, не переломил. <...> Националисты взяли верх. А он с этим не справился", — добавил президент Белоруссии.
Лукашенко отметил, что сам был в свое время таким же "зеленым", как и украинский политик, но если у него под ногами была земля и определенный жизненный опыт, то у Зеленского — шоу.
Белорусский президент призвал главу киевского режима взвешивать все происходящее и делать соответствующие выводы. Если же тот не остановится — потеряет Украину.