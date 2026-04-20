ВС РФ уничтожили американский бронеавтомобиль Humvee в Сумской области. Новости СВО
© РИА Новости . Михаил Палинчак
Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил американский бронеавтомобиль Humvee в Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 20 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские военные ударили по Чернигову.
🟥 Новый удар нанесен по Броварам.
🟥 Также ВС РФ били по Харькову.
🟥 Взрывы раздавались в оккупированном ВСУ Херсоне и в Шостке Сумской области.
🟥 В Кривом Роге был нанесен удар с помощью БПЛА по объекту инфраструктуры, жалуются местные власти.
🟥 Военнослужащие группировки "Север" с начала апреля уничтожили более 350 тяжелых гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на Харьковском направлении.
🟥 Россияне за последние сутки продвинулись в районе Мирополья, а также расширили зону контроля в Константиновке.
🟥 Водитель общественного транспорта пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько.
Об ударах россиян - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
